美景美食與慶典！４個花蓮暑假必去活動景點總整理

編輯：Tina@ReadyGo

還在煩惱暑假該去哪裡嗎? ReadyGo精心整理了4個七八月期間花蓮地區的好玩活動與節慶，搭配上周圍景點和美食介紹，音樂、民俗、遊行、自然各種景點各種活動一次全包，讓你玩的超充實超豐富，不管怎麼玩都玩不完！

#1 夏戀嘉年華

夏戀嘉年華為花蓮每年夏季知名的音樂季，活動期間除邀請知名歌手團體熱力演唱，會場旁的東大門夜市同時還可以滿足旅客食的需求，讓遊客可以一邊聆聽藝人演唱，一邊享受美食，體驗花蓮獨有的夏季之旅。

活動資訊

活動日期：7/4-7/11

主辦單位：花蓮縣政府觀光處

舉辦地點：花蓮東大門廣場(原六期重劃區)

圖/花蓮觀光資訊網 分享 facebook

附近景點—東大門夜市

在2015年盛大開幕的「花蓮東大門夜市」包含了福町夜市、自強夜市、原住民一條街、大陸各省一條街，吃喝玩樂一應俱全，共400多個攤位讓大家逛到眼花腳痠都甘願，烤玉米、豬血糕、臭豆腐、海鮮炭烤、烤肉串…等等經典必吃美食也是一家接著一家，快來大逛特逛個好幾輪，保證能徹底享受到花蓮夜晚的魅力。

大紅花香腸的大腸包鹹豬肉 圖/東大門夜市國際官網 分享 facebook

圖/東大門夜市國際官網 分享 facebook

#2 原住民族聯合豐年節

2019年聯合豐年節將再度結合樂舞展演，呈現原住民族歌謠、舞蹈與文化祭儀的精髓，活動周邊亦設有原住民特色美食區、手工藝品展售區及各原住民農特產、部落微旅行簡介等，展現花蓮原住民族獨特的文化內涵。

圖/花蓮縣政府原住民行政處 分享 facebook

活動資訊

活動日期：7/19-7/21 17:30-21:30

主辦單位：花蓮縣政府原住民行政處

舉辦地點：花蓮美崙田徑場

交通資訊

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相關景點—阿美族文化工作室

圖/IG@ka_pi_photographer 分享 facebook

工作室創辦者陳松榮多年來默默的執著於自己的理想，將阿美族的文化藉由手工製的文物、器具，傳播給更多人知道。從室內所陳列的各器物，從慶典用的豐年鼓、打擊樂器到木甕等原住民生活用品，可以看出阿美族人早年「取諸自然、用諸自然」的智慧，不僅選料實在、做工精美實用，設計也兼具美觀性和市場性。

地址 | 976 花蓮縣光復鄉林森路445之1

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#3 花蓮金針花季

每年的金針花季，遍地澄黃綿延至山頭，吸引眾多遊客走訪。暢遊在有如仙境的花海美景，除了拍照還可以品嘗金針花風味餐， 體驗農村風光等等，讓你忘卻憂愁、遠離都市喧囂。

圖片來源:花蓮縣富里鄉農會/中華民國交通部觀光局 分享 facebook

活動資訊

活動日期：8/13-9/15

主辦單位：富里鄉農會、玉溪地區農會

舉辦地點：富里鄉六十石山、玉里鎮赤柯山

交通資訊

圖/【2018/2019 花東金針花季 ･ 資訊、美食&交通全攻略】@ 小V 分享 facebook

#4 菸樓迷路．百鬼夜行

花蓮鳳林鎮每年在農曆7月舉辦「百鬼夜行」活動，邀請民眾發揮創意妝扮，打扮成鬼的模樣，在菸樓街道遶街遊行，打破鬼月的禁忌。活動當天以「鬼」 為主題造型，請大家發揮創意妝扮成各路妖魔鬼怪 ，並在北林三村 充滿日本風味的菸樓街道上繞街遊行。 搭配精彩團體演繹鳳林的文化，並用菜餚帶出鳳林的生活，用你的感官融入鳳林。

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活動資訊

活動日期：8/3 16:30-18:30

主辦單位：花蓮縣鳳林鎮北林三村社區發展協會

舉辦地點：花蓮縣鳳林鎮北林里復興路

報名方法

【2019年百鬼夜行文化宴】

網路報名網址： https://pse.is/HGVBH

附近景點—雲山水夢幻湖

雲山水其中夢幻湖面積大約4公頃。湛藍的湖水來自中央山脈，水質清澈，在陽光照射下光波四射，閃耀出動人的景致，加上兩旁雲山水的美景倒映在湖面上，形成如夢似幻的美景，讓它有「夢幻湖」之稱。此外，夢幻湖周圍也種植了許多植物，包括棕櫚樹、落羽松林等等，還有大片青翠草地，將此處打造成一個令人驚豔的美麗生態園區。

圖/IG@anlihsu 分享 facebook

圖片來源: 交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處 分享 facebook

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