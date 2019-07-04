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花蓮秘境景點一日遊！同場加映：花蓮復古日式料理＆甜點店

2019-07-04 11:01Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

花蓮秘境一日遊推薦

花蓮秘境景點一日遊＃1

鯉魚潭

▲花蓮秘境景點一日遊-鯉魚潭。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲花蓮秘境景點一日遊-鯉魚潭。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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夏日炎炎不知道去哪裡玩嗎？小編推薦大家可以到花蓮壽豐鄉的鯉魚潭走走，雖然這裡周邊景點不多，但是環境清幽，可以騎自行車環湖、划獨木舟、滑SUP，或是踩天鵝船遊湖，也不失為一種消暑的夏日玩法。

秘境景點一日遊＃2

湖畔露營

▲花蓮秘境景點一日遊-鯉魚潭露營車。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲花蓮秘境景點一日遊-鯉魚潭露營車。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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除了騎自行車環湖之外，入住湖畔露營車更是超級懶人的玩法！佇立於花蓮鯉魚潭湖畔的露營車內，不但有衛浴、電視、冷氣，還有小巧可愛的對外窗，白天可以欣賞湖光山色，晚上則可以欣賞夢幻燈飾，悠哉的氛圍絕對讓你有放逐野外，清淨心靈的感覺！

花蓮秘境景點一日遊＃3

山姆先生咖啡廳

▲花蓮秘境景點一日遊-山姆先生咖啡屋。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲花蓮秘境景點一日遊-山姆先生咖啡屋。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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來到花蓮一日遊，當然不能錯過近來最夯的山姆先生咖啡廳，整間建築是由屋主用心打造，不只房子外觀特別，內部裝潢也獨具風格，有著傾斜的窗戶、大理石牆壁，戶外則有花田、湖水造景，非常適合拍照打卡，不過要注意避免穿著短褲前往，因為小黑蚊非常！非常！非常！多！

花蓮秘境景點美食推薦

花蓮秘境景點美食＃1

御楓壽司屋

▲花蓮秘境景點一日遊-壽豐御楓壽司屋。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲花蓮秘境景點一日遊-壽豐御楓壽司屋。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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來到花蓮壽豐鄉一定要吃的就是位於壽豐車站前的御楓壽司屋，雖然外觀稍稍不起眼，但這家日式料理可以說是網路上人氣、評價都非常高的餐廳！因為價格平價，但用料卻非常實在，生魚片握壽司非常鮮嫩，日式炒飯是帶點鍋巴感的爽脆類型，口感令人非常驚豔，絕對是不可錯過的寶石餐廳！

花蓮秘境景點美食＃2

大石小樹

▲花蓮秘境景點一日遊-大石小樹早午餐。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲花蓮秘境景點一日遊-大石小樹早午餐。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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位於花蓮市區的大石小樹，則是一家早午餐店，提供美式、義式套餐，以及義大利麵等餐點，平價卻好吃，麵包軟Ｑ、優格醬酸甜恰恰好，每一樣食材都感受得到新鮮與用心的調味。整間店的裝潢則是走自然風，空間寬敞不壓迫之外，更有漂浮木、壓花畫等裝飾，一邊享用早午餐一邊感受心神放鬆，且小編時隔三年二訪後，依舊如此，真的非常推薦！

花蓮秘境景點美食＃3

昭和58

▲花蓮秘境景點一日遊-昭和58。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲花蓮秘境景點一日遊-昭和58。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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如果吃完正餐後想來些甜點，小編非常推薦這間午後開張的復古日式甜點店！位於小巷弄裡的昭和58有著復古的裝潢與座位，讓人好像真的回到了幾十年前的日本。而甜點卻非常讓人驚豔，無論是蒙布朗、抹茶聖代，或是榛果風味的「昭和之心」都非常好拍又好吃！

看完以上的花蓮秘境景點一日遊，你是不是也想去一趟花蓮了呢？其實花蓮成為人氣旅遊城市後，無論是景點或是美食都不斷推陳出新，但其實有許多存在已久的花蓮景點，或是開了多年的小店也依舊可愛，是旅人記憶中不可抹滅的花蓮記憶，那也是一種花蓮秘境。

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秘境一日遊露營花蓮旅遊

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