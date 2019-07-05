真正秘徑在這！「蘇花公路」7種玩法 能看到最美風景

【圖．文｜行遍天下】

蘇花公路改目前開通的是蘇澳至東澳段，全長3.3公里，有3個隧道：蘇澳隧道、東澳隧道、東岳隧道；3座橋：白米高架橋、永樂高架橋、東澳北溪河川橋；通車後，避開危險路段，再也不用擔心落石坍方影響行車安全，而且從蘇澳走蘇花改到東澳居然只要15分鐘左右，比起以往要花40分鐘省下近兩倍的時間。

美麗的蘇花公路，可以來一段有趣的公路旅行。 分享 facebook





屬於在地的意象道路地標

路段中最引人注目的便是跨越蘇澳溪的「白米景觀橋 」，是台灣第一座波形鋼腹鈑脊背橋，遊客開車行經這座橋樑時，都留下深刻的印象。白米社區總幹事傅偉特說︰「當時知道要在東澳隧道出口建一座橋時，我們就向政府爭取能夠設計一個對地方上有象徵意義的地標」。於是蘇花改工程單位不僅參考了日本日見夢大橋與栗東橋，更將橋樑造型設計為飽滿米粒形狀，靈感來自當地的舊地名「白米甕」，試圖將在地人文元素融入剛硬冰冷的大型公共建設。





深度田野體驗與品嚐美食

從長途的國道或蘇花公路下來，到蘇澳可稍作歇息，吃吃小鎮裡的美食：美食館裡有各式外面少見琳瑯滿目的米製品，讓你越吃越涮嘴；南方澳漁港邊的正統義式料理與阿嬤的獨門鯖蔥燒，都是當地漁獲新鮮直送。吃飽喝足後想要活動活動筋骨，賊仔澳玻璃海灘或蛇山生態步道，上山瞭望或海邊散步都很棒，懶得動的人就去東岳湧泉坐著泡腳也不錯。如果想要參加在地人設計的活動，可以相約報名白米社區的猴猴坑溪生態體驗，一日的體驗活動從涉溪到自己做午餐加上工藝DIY，是兼顧自然、人文與藝術的豐富小旅行。





1.一米特創藝美食館

創辦人感念「米」帶給自己的恩惠，返鄉創建一米特創藝美食館，販售許多關於米製品的伴手禮，其中人氣商品「米花說」口感就像爆米花，共有5種口味；「噢卡脆」則是小型酥脆麻糬；而「喜旺圓」則是傳統拜拜用的麻粩，只是以烘烤代替油炸。觀光工廠少不了要體驗DIY！一米特的雪莓娘DIY還會依季節選用草莓、芒果、奇異果或柚子；造型麻糬DIY看創作者想要揉捏出什麼東西，更是千變萬化；適逢端午節，還會推出冰心粽DIY喔！

一米特的DIY都可以現做現吃。 分享 facebook

人氣商品「米花說」有好多種口味。 分享 facebook

雪莓娘DIY因應季節選用不同水果。 分享 facebook

景點介紹

地址｜宜蘭縣蘇澳鎮祥和路199號

電話｜03-990-7779#500

網址｜一米特創藝美食

營業｜8:30∼17:30





2. 白米社區

白米社區早期發展木屐產業，現在社區為振興產業，賦予木屐新生命，將生活用品變成手工藝品，除了展出各式彩繪木屐，還有專人導覽，更有許多DIY體驗活動，例如去年夏天還推出一日溪流生態體驗，騎自行車出發，來到猴猴坑溪，涉溪往上遊走，解說員帶大家看毛蟹、過山蝦、蜻蜓、豆娘⋯，接著在種滿落羽松的空地上來場小野餐，然後到木益客棧進行農食體驗─蔥油餅或捲餅的製作，自己做的中餐吃來特別美味；下午則到木屐館參觀並體驗鑰匙圈DIY，為體驗在地生活的充實一天劃下句點。

白米社區早期木屐產業盛行。 分享 facebook

白米木屐館推出許多工藝品DIY體驗。 分享 facebook

景點介紹

地址｜宜蘭縣蘇澳鎮永春路174號

電話｜03-995-2653(預約導覽專線)

網址｜白米木屐村 BaiMi Clogs Village

營業｜週二至日9:00∼17:00





3.酒橙榙

30歲的林逸寧學生時就想創業，在義式餐館磨練幾年後，將自家住宅前半部改成餐廳，為何店名要取做「酒橙榙」？她表示是紀念在澳洲打工採橙的時光，而酒橙榙與「九層塔」正好音近。店內人氣主餐是黑嘛嘛鮮抽墨魚，可搭配義大利麵或燉飯，完整一隻墨魚Q彈鮮甜，搭配蘿勒提味香氣滿溢；此外，逸寧還推薦炸魚，「鬼頭刀是南方澳漁港的特產，一般做成魚丸是台式吃法，我把它做成魚排搭配塔塔醬，希望讓家鄉產物吃來有著不同風味。」

溫馨的小店，小小的空間僅有5張桌子。 分享 facebook

黑嘛嘛鮮抽墨魚是店內人氣必點。 分享 facebook

景點介紹

地址｜宜蘭縣蘇澳鎮南安路89號

電話｜03-995-4121

網址｜Lemon Lime & Bitters

營業｜11:00∼20:00(週三休)





4.叁三 鯖蔥燒

林家羽因身體不適回家鄉休養，不捨阿嬤的手藝失傳，利用家裡的閒置空間開起一人小店，鯖蔥燒選用舅公家捕的鯖魚，搭配嚴選高麗菜、蘇澳黑豬肉、無毒蛋、無漂白麵粉、無毒蔥、自製金棗醬、特調不嗆芥末醬，配上柴魚片，外皮酥香，很像雞蛋糕，內餡軟嫩。前一陣子家羽還研發了新料理「蝦枝味」，內餡是蝦、花枝、飛魚卵，同樣酥香的外皮，上面換成海菜與美乃滋，一次可以吃到3種海鮮，誠意十足。無論是鯖蔥燒還是蝦枝味，內用時家羽會用一個魚型木盤盛裝，外帶則是以乾竹葉包裝，除了有創意還很環保，與其說家羽開的是飲食店，倒不如說她是在展現對生活的態度。

小店走的是日系文青風格。 分享 facebook

食材來源品質都經過家羽嚴格把關。 分享 facebook

宜蘭金棗加上蝶豆花營造南方澳日出的意境。 分享 facebook

景點介紹

地址｜宜蘭縣蘇澳鎮南寧路32號

電話｜0989-544-319

網址｜叁三SanSan

營業｜13:00∼18:00(週三、四休)





5. 賊仔澳玻璃海灘

宜蘭蘇澳有一座神祕低調的海灣，相傳是早期海盜上岸的地方，俗稱「賊仔澳」，曾是垃圾掩埋場，因為遺留下的玻璃物質長年遭到海浪沖刷，形成了閃閃發亮彩色的玻璃沙灘，便被稱為「賊仔澳玻璃海灘」。在高處岸上可以看到藍綠色的海洋潮水一波波往沙灘湧來，但若想近距離接觸，得要通過一條幾近於垂直的陡坡，建議兒童或是長輩不要輕易嘗試。

閃亮的海灘，陽光下很美。 分享 facebook

海灘可以找到發亮的彩色玻璃。 分享 facebook

路線｜過南方澳大橋沿造船路過豆腐岬17海鮮餐廳，至福安新村後步行可抵





6.東岳湧泉

這裡是當年北迴鐵路雙軌工程動工中所挖到的泉脈，號稱全台水溫最低的戲水點，水質清澈，兩處石塊堆疊的梯田式小坡度處水速較快外，其他皆是一大片平整的泉池。常年均溫約14∼16℃，水深最高也不過45公分，大人小孩都能玩得盡興。湧泉沒有遮蔽物，夏日要注意防曬，旁邊有樹蔭以及廢棄鐵道橋墩可以休息乘涼。

夏季最適合大小朋友一同玩水。 分享 facebook

路線｜沿蘇花路三段至209號東澳國小後方可抵





7.蛇山生態步道

別聽到「蛇山」就以為山上有很多蛇而卻步，蛇山其實是因為山形像蛇頭得名，此處昔日泰雅族人狩獵之地，如今是清幽的小山坡。步道坡度不陡，步道一開始是水泥階梯，然後水泥路面的產業道路，過了東澳淨水場，變成碎石路，直達電塔，電塔制高點可遠眺東澳灣美景，並看到東岳湧泉，也能鳥瞰蘇花改東澳隧道與北迴鐵路的火車。

清幽山坡適合夏季早晨走訪。 分享 facebook

路線｜宜蘭縣南澳鄉東岳路31號(步道入口處)





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