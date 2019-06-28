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長榮喊話快回家：今晚23時59分前回來 罷工改無薪事假

遠雄海洋公園「海豚3D戲水池」身歷其境與豚同游

2019-06-28 15:24ShareLife分享生活

花蓮最新設施－全台唯一的海豚為主題3D彩繪戲水池，讓大家歡樂消暑慶暑假！

（圖／遠雄海洋公園粉絲專頁）
（圖／遠雄海洋公園粉絲專頁）
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誰說到海洋公園都是只能認識海洋生物，逛逛當地公園特色，好像少了點新鮮感，這次FUN暑假花蓮海洋公園讓你成為IG打卡網美，享受熱情森巴水花趴踢在海豚3D戲水池沁涼一整夏。

（圖／遠雄海洋公園粉絲專頁）
（圖／遠雄海洋公園粉絲專頁）
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酷暑來到，民眾都想涼快一翻，把身上炎熱的暑氣消滅，所以遠雄海洋公園給朋友們的驚喜可是不僅僅只有海豚戲水池，讓您彷彿在海中與牠們遊玩，還有很多優惠方案我們一起來瞧瞧安排花蓮之旅吧！

（圖／遠雄海洋公園粉絲專頁）
（圖／遠雄海洋公園粉絲專頁）
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「夏日無限暢遊票」：只要設籍於花蓮、宜蘭與台東抑或身分證號是G、U、V的鄉親，就可已590元購票，在園區內玩翻整個6月，另加贈暑期好禮回饋，自購票起到今年8月底前可暢遊海洋PARK；「超級星期三」：只要日期在今年的6/5、6/12、6/19、6/26入園，再送200元現金券給你；最後是「優惠觀光同業們」，即日起至6/28為止，凡是觀光服務同業只要出示證件，馬上享有790元優惠入場，再贈200現金抵用券，天那！這麼多好康，暑假還不來場花蓮之旅沁涼整個夏天嘛！！


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