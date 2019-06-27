2019台東美麗花海！賞金針花、賞紅藜 & 太麻里交通周邊景點攻略

台東金針花季介紹

金針花，又名黃花菜、柑橘萱草，為萱草科植物，原產於中國大陸中南方省分，而在台灣也有數個著名的金針花田，像是花蓮的六石山、台東的太麻里、台中的牧心泉休閒農場等等，而每年到了8至10月就是那美麗的金針花季呢，除此之外，金針花不只可以觀賞，其花卉經過曝曬後還能拿來食用，具有補血、瘦身、消水腫等功用哦!

台東太麻里鄉交通資訊

客運：台東鼎東客運，山線，太麻里站

火車：

南迴線【高雄→屏東→枋寮→大武→瀧溪→金崙→太麻里】

北迴．花東線【臺北→宜蘭→花蓮→池上→關山→鹿野→臺東→知本→太麻里】

自駕：

南迴公路：高雄→屏東→台9線(屏東係獅子鄉→臺東縣達仁鄉→大武鄉→太麻里鄉）

花東縱谷：花蓮→台9線(臺東縣池上鄉→關山鎮→鹿野鄉→卑南鄉→太麻里鄉）

花東海岸：花蓮→台11線(臺東縣長濱鄉→成功鎮→東河鄉→台東市→太麻里鄉）

金針花季景點介紹

台東金針花季景點＃1

金針山

▲台東太麻里金針花季。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

位於台東太麻里的金針山，可說是個著名賞花名勝，四季造訪皆能看見美麗花景，而金針花更是人們最為熟悉的花季之一，每年到了8至10月，放眼望去滿山遍野黃澄澄的金針花隨風搖曳，美的令人屏息！若是日出時分來到這裡，那陽光灑落在金針花田的景色更是美得令人陶醉其中，若有機會來到台東太麻里，千萬不要錯過這美麗的金針花季哦！

＊貼心小叮嚀：金針山因山區道路狹窄，且路途多連續蜿蜒，請小心行駛。金針山海拔約 1340 公尺，建議攜帶保暖衣物上山。

台東金針花季景點＃2

華源海灣

▲台東華源海灣。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

台東南迴線，是全台最優美的鐵路路線之一，而在這條路線上有個美麗的秘境：華源海灣。其寬敞的白沙灘、壯闊的海景，成為了台東最新的IG打卡熱點，也迎來了台灣夏威夷的美稱。來到這裡，眼前碧海藍天、海鳥成群，坐在沙灘上聆聽著海浪聲，讓人忘記了城市裡的喧囂，得到內心裡的平靜。

爬上華源海灣旁的華源步道，擁抱太平洋的無敵海景，若是天氣好的話還能看見綠島及蘭嶼呢！除此之外，這裡也是觀賞日出的絕佳景點之一，假日來到台東太麻里，也別忘了到華源海灣，品嘗一杯香氣迷人的咖啡、享受悠閒的南國熱帶氣息哦！

台東金針花季景點＃3

台版櫻木花平交道

▲台東金針花季一日遊景點: 台版櫻木花平交道。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

沿著台東南迴線來到了太麻里車站，這裡也有個最近爆紅的打卡景點－台版櫻木平交道。相信看過漫畫《灌籃高手》的人都對這個場景非常熟悉，且相似度高達九成！來到這裡，肯定勾起了你我的兒時回憶吧，那碧海藍天加上筆直大道的場景，彷彿能直通太平洋般，當火車經過時按下快門，也將我們帶回了兒時的美好時光！

台東金針花季景點＃4

金崙部落

太麻里最新的南迴線景點：金崙大橋，為台灣最美的高架橋之一，也是通往金崙部落的最佳路線。來到這個以排灣族為主的原鄉部落，與當地的原住民互動，深入了解排灣族文化，還能到工作坊裡製作屬於自己的排灣陶珠首飾呢，除此之外，更不能錯過知名的金崙溫泉哦！

而在這純樸的部落裡也有個秘境景點：金崙隧道，這是當年南迴線鐵路興建時，為方便部落居民從事海上活動而特別興建的一個隧道口，也是村民們通往海邊的唯一路線。在這短短五十公尺的隧道盡頭就是那廣闊的太平洋，傍晚時分來這裡欣賞美麗的日落，夜裡仰望天空還可看到滿天星斗呢！這個別有洞天的太麻里景點更被鐵道迷們認為是全台最美的隧道之一哦！

台東金針花季景點＃5

多良車站

▲台東金針花季一日遊景點: 多良車站。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

有著台灣最美車站之稱的多良車站，其實是位於台東太麻里的台鐵招呼站，到了2006年因業務清淡而停止服務。但整座車站的特殊設計和極具特色的紅色月台讓台鐵將它保留了下來。來到台東太麻里，站在那懷舊的月台上，瞭望藍色大海及蓊翠的山林融為一體的景色，絕對值得讓你駐足、欣賞，享受美好的旅行時光！

加碼推薦台東美食：炸金針

來到美麗的金針山，當然不能錯過好吃的金針花美食呀！在青山農場內的小店，不只有販賣各式的金針花伴手禮，還有美味的金針花美食，像是：炸金針、金針排骨麵、金針貢丸湯等等，一定要來品嘗哦！

＊貼心小叮嚀：金針花雖說是來到金針山必定要品嘗的美食，但千萬不要吃太多哦，因為這有可能會造成腹瀉問題呢！

台東紅藜季介紹

▲台東紅藜花季一日遊。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

紅藜，又稱台灣藜，在生物學中與藜麥同為藜屬，主要產區集中在台東的南迴線地區，包括太麻里鄉、金峰鄉、大武鄉和達仁鄉，而紅藜對於台灣的原住民而言更是具有百年以上的種植傳統。每年到了春節期間的2至3月便是紅藜的盛開花季，過年期間，千萬不要忘記來台東走走呦！除此之外，台東紅黎更具有豐富的膳食纖維及抗氧化力，堪稱是穀類中的紅寶石呢！

台東紅黎季景點介紹

台東紅藜季景點＃1

金峰部落

▲台東紅藜花季一日遊景點: 金峰部落。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

我們的南迴之旅繼續進行到了台東縣金峰鄉，這裡可說是台灣紅黎的主要產區之一。在花季時來到這裡，除了能體驗當地的原住民文化外，映入眼簾的正是一片猶如紅地毯般的紅藜花田，炫彩奪目。而當地的原住民更是將紅藜結合原住民美食製作出美味的料理，像是：紅藜小米麻糬、紅藜小米粽、紅藜飯元氣部落便當等等。這絕對是你來到台東金峰鄉，絕不能錯過的季節美景及原住民美食體驗。

台東紅藜季景點＃2

歷坵部落

接下來我們來到了金峰鄉的歷坵部落，這裡有個全台第一個以原住民傳統小米文化為主題，並兼具遊玩與文化教育的體驗場館，在這裡不但可以了解原住民如何種植小米的文化外，歷坵部落還有個獨特的傳統，那就是：當你來到這個村落時，需遵照當地的傳統習俗由部落族人迎領進入村莊，進行火的儀式。

族人會在村莊入口處起火升煙，透過煙霧告知天上的祖靈有客人來訪，接著訪客要拿一根木頭加入火堆，象徵對於部落能有所貢獻。族人會以七里香的葉子，輕拍入村者的身體，並打屁股一下，表示除去成見與不好的事情，成為部落的一份子。這可是歷坵部落獨有的入村儀式，帶有祝福及歡迎的含意，相當特別，也是你來到台東金峰鄉，絕不能錯過的獨特體驗！

台東紅藜季景點＃3

比魯部落

小巧可愛的正興村-比魯部落，其實是個移民部落，在日治時期排灣族從台東縣大武鄉遷村至此，現為排灣族、魯凱族及少數漢人融和的居住地。走進村落，會看見房舍上有著各式原住民彩繪圖畫，訴說著原住民的傳統文化及歷史故事。

到了紅藜花季，一片片的紅藜田，像是打翻了水彩盤似，將春天的顏色全染在了一起，搭配上小巧可愛的彩繪房舍，風景相當美麗。若你想到較為幽靜的地方欣賞漂亮的台東紅藜，那就到台東的正興村吧！

台東紅藜季景點＃4

台東鐵花村

鐵花村音樂聚落是觀光局國際光點計畫的第一個正式營運據點，由台東在地的音樂人及藝術工作者共同打造，可說是台東在地的音樂及文青市集集散地。在夜裡，走在這個充滿文青氣息的藝術村落，逛逛在地人的開的手作小店，或是坐在草皮上吹著涼風、享受音樂，都讓人有種悠然的氣息呢！

除此之外，在紅藜花季時，還能在這品嘗到多種紅藜花製作的在地美食、欣賞利用紅藜花製作的裝置藝術，讓人有種不一樣的賞花風情，更是你來到台東一定要來的打卡景點。

加碼推薦：紅藜花美食

七里坡

這是台東第一間以紅藜花為主要食材的複合式餐廳，坐落於台東河濱公園旁，坐在餐廳享用美食，同時來能欣賞到美麗的海景。而在這間紅藜花餐廳裡，主廚最推薦的就是：紅油椒香嫩雞乾拌麵、和風醬味叉燒麵及藥膳鮮蔬紅藜麵了呢！每種餐食都是加入紅藜花，並採用舒肥法 sous vide（真空低溫烹調）的方式烹調相當養生，來到台東，一定要來吃吃這裡獨特的紅藜花美食呦！

看完以上的台東金針花季和紅藜季的深入介紹，是不是對台東的美更加嚮往，也對於住民文化更好奇了呢？那麼今年就趕快行動，千萬不能錯過這美麗的台東金針花、紅藜花季喲！

想知道更多台東金針花季自由行內容，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」