親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
旅遊即時報
都會風情
台灣好好玩
悠遊北台灣
探訪中台灣
暢遊南台灣
前進宜花東
悠遊離島

臉孔強盜？從舊金山「人臉辨識」的監控禁令開始

2019台東美麗花海！賞金針花、賞紅藜 & 太麻里交通周邊景點攻略

2019-06-27 10:01Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

台東金針花季介紹

金針花，又名黃花菜、柑橘萱草，為萱草科植物，原產於中國大陸中南方省分，而在台灣也有數個著名的金針花田，像是花蓮的六石山、台東的太麻里、台中的牧心泉休閒農場等等，而每年到了8至10月就是那美麗的金針花季呢，除此之外，金針花不只可以觀賞，其花卉經過曝曬後還能拿來食用，具有補血、瘦身、消水腫等功用哦!

台東太麻里鄉交通資訊

客運：台東鼎東客運，山線，太麻里站

火車：

南迴線【高雄→屏東→枋寮→大武→瀧溪→金崙→太麻里】

北迴．花東線【臺北→宜蘭→花蓮→池上→關山→鹿野→臺東→知本→太麻里】

自駕：

南迴公路：高雄→屏東→台9線(屏東係獅子鄉→臺東縣達仁鄉→大武鄉→太麻里鄉）

花東縱谷：花蓮→台9線(臺東縣池上鄉→關山鎮→鹿野鄉→卑南鄉→太麻里鄉）

花東海岸：花蓮→台11線(臺東縣長濱鄉→成功鎮→東河鄉→台東市→太麻里鄉）

金針花季景點介紹

台東金針花季景點＃1

金針山

▲台東太麻里金針花季。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲台東太麻里金針花季。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
分享

位於台東太麻里的金針山，可說是個著名賞花名勝，四季造訪皆能看見美麗花景，而金針花更是人們最為熟悉的花季之一，每年到了8至10月，放眼望去滿山遍野黃澄澄的金針花隨風搖曳，美的令人屏息！若是日出時分來到這裡，那陽光灑落在金針花田的景色更是美得令人陶醉其中，若有機會來到台東太麻里，千萬不要錯過這美麗的金針花季哦！

＊貼心小叮嚀：金針山因山區道路狹窄，且路途多連續蜿蜒，請小心行駛。金針山海拔約 1340 公尺，建議攜帶保暖衣物上山。

台東金針花季景點＃2

華源海灣

▲台東華源海灣。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲台東華源海灣。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
分享

台東南迴線，是全台最優美的鐵路路線之一，而在這條路線上有個美麗的秘境：華源海灣。其寬敞的白沙灘、壯闊的海景，成為了台東最新的IG打卡熱點，也迎來了台灣夏威夷的美稱。來到這裡，眼前碧海藍天、海鳥成群，坐在沙灘上聆聽著海浪聲，讓人忘記了城市裡的喧囂，得到內心裡的平靜。

爬上華源海灣旁的華源步道，擁抱太平洋的無敵海景，若是天氣好的話還能看見綠島及蘭嶼呢！除此之外，這裡也是觀賞日出的絕佳景點之一，假日來到台東太麻里，也別忘了到華源海灣，品嘗一杯香氣迷人的咖啡、享受悠閒的南國熱帶氣息哦！

台東金針花季景點＃3

台版櫻木花平交道

▲台東金針花季一日遊景點: 台版櫻木花平交道。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由...
▲台東金針花季一日遊景點: 台版櫻木花平交道。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
分享

沿著台東南迴線來到了太麻里車站，這裡也有個最近爆紅的打卡景點－台版櫻木平交道。相信看過漫畫《灌籃高手》的人都對這個場景非常熟悉，且相似度高達九成！來到這裡，肯定勾起了你我的兒時回憶吧，那碧海藍天加上筆直大道的場景，彷彿能直通太平洋般，當火車經過時按下快門，也將我們帶回了兒時的美好時光！

台東金針花季景點＃4

金崙部落

太麻里最新的南迴線景點：金崙大橋，為台灣最美的高架橋之一，也是通往金崙部落的最佳路線。來到這個以排灣族為主的原鄉部落，與當地的原住民互動，深入了解排灣族文化，還能到工作坊裡製作屬於自己的排灣陶珠首飾呢，除此之外，更不能錯過知名的金崙溫泉哦！

而在這純樸的部落裡也有個秘境景點：金崙隧道，這是當年南迴線鐵路興建時，為方便部落居民從事海上活動而特別興建的一個隧道口，也是村民們通往海邊的唯一路線。在這短短五十公尺的隧道盡頭就是那廣闊的太平洋，傍晚時分來這裡欣賞美麗的日落，夜裡仰望天空還可看到滿天星斗呢！這個別有洞天的太麻里景點更被鐵道迷們認為是全台最美的隧道之一哦！

台東金針花季景點＃5

多良車站

▲台東金針花季一日遊景點: 多良車站。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲台東金針花季一日遊景點: 多良車站。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
分享

有著台灣最美車站之稱的多良車站，其實是位於台東太麻里的台鐵招呼站，到了2006年因業務清淡而停止服務。但整座車站的特殊設計和極具特色的紅色月台讓台鐵將它保留了下來。來到台東太麻里，站在那懷舊的月台上，瞭望藍色大海及蓊翠的山林融為一體的景色，絕對值得讓你駐足、欣賞，享受美好的旅行時光！

加碼推薦台東美食：炸金針

來到美麗的金針山，當然不能錯過好吃的金針花美食呀！在青山農場內的小店，不只有販賣各式的金針花伴手禮，還有美味的金針花美食，像是：炸金針、金針排骨麵、金針貢丸湯等等，一定要來品嘗哦！

＊貼心小叮嚀：金針花雖說是來到金針山必定要品嘗的美食，但千萬不要吃太多哦，因為這有可能會造成腹瀉問題呢！

台東紅藜季介紹

▲台東紅藜花季一日遊。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲台東紅藜花季一日遊。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
分享

紅藜，又稱台灣藜，在生物學中與藜麥同為藜屬，主要產區集中在台東的南迴線地區，包括太麻里鄉、金峰鄉、大武鄉和達仁鄉，而紅藜對於台灣的原住民而言更是具有百年以上的種植傳統。每年到了春節期間的2至3月便是紅藜的盛開花季，過年期間，千萬不要忘記來台東走走呦！除此之外，台東紅黎更具有豐富的膳食纖維及抗氧化力，堪稱是穀類中的紅寶石呢！

台東紅黎季景點介紹

台東紅藜季景點＃1

金峰部落

▲台東紅藜花季一日遊景點: 金峰部落。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲台東紅藜花季一日遊景點: 金峰部落。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
分享

我們的南迴之旅繼續進行到了台東縣金峰鄉，這裡可說是台灣紅黎的主要產區之一。在花季時來到這裡，除了能體驗當地的原住民文化外，映入眼簾的正是一片猶如紅地毯般的紅藜花田，炫彩奪目。而當地的原住民更是將紅藜結合原住民美食製作出美味的料理，像是：紅藜小米麻糬、紅藜小米粽、紅藜飯元氣部落便當等等。這絕對是你來到台東金峰鄉，絕不能錯過的季節美景及原住民美食體驗。

台東紅藜季景點＃2

歷坵部落

接下來我們來到了金峰鄉的歷坵部落，這裡有個全台第一個以原住民傳統小米文化為主題，並兼具遊玩與文化教育的體驗場館，在這裡不但可以了解原住民如何種植小米的文化外，歷坵部落還有個獨特的傳統，那就是：當你來到這個村落時，需遵照當地的傳統習俗由部落族人迎領進入村莊，進行火的儀式。

族人會在村莊入口處起火升煙，透過煙霧告知天上的祖靈有客人來訪，接著訪客要拿一根木頭加入火堆，象徵對於部落能有所貢獻。族人會以七里香的葉子，輕拍入村者的身體，並打屁股一下，表示除去成見與不好的事情，成為部落的一份子。這可是歷坵部落獨有的入村儀式，帶有祝福及歡迎的含意，相當特別，也是你來到台東金峰鄉，絕不能錯過的獨特體驗！

台東紅藜季景點＃3

比魯部落

小巧可愛的正興村-比魯部落，其實是個移民部落，在日治時期排灣族從台東縣大武鄉遷村至此，現為排灣族、魯凱族及少數漢人融和的居住地。走進村落，會看見房舍上有著各式原住民彩繪圖畫，訴說著原住民的傳統文化及歷史故事。

到了紅藜花季，一片片的紅藜田，像是打翻了水彩盤似，將春天的顏色全染在了一起，搭配上小巧可愛的彩繪房舍，風景相當美麗。若你想到較為幽靜的地方欣賞漂亮的台東紅藜，那就到台東的正興村吧！

台東紅藜季景點＃4

台東鐵花村

鐵花村音樂聚落是觀光局國際光點計畫的第一個正式營運據點，由台東在地的音樂人及藝術工作者共同打造，可說是台東在地的音樂及文青市集集散地。在夜裡，走在這個充滿文青氣息的藝術村落，逛逛在地人的開的手作小店，或是坐在草皮上吹著涼風、享受音樂，都讓人有種悠然的氣息呢！

除此之外，在紅藜花季時，還能在這品嘗到多種紅藜花製作的在地美食、欣賞利用紅藜花製作的裝置藝術，讓人有種不一樣的賞花風情，更是你來到台東一定要來的打卡景點。

加碼推薦：紅藜花美食

七里坡

這是台東第一間以紅藜花為主要食材的複合式餐廳，坐落於台東河濱公園旁，坐在餐廳享用美食，同時來能欣賞到美麗的海景。而在這間紅藜花餐廳裡，主廚最推薦的就是：紅油椒香嫩雞乾拌麵、和風醬味叉燒麵及藥膳鮮蔬紅藜麵了呢！每種餐食都是加入紅藜花，並採用舒肥法 sous vide（真空低溫烹調）的方式烹調相當養生，來到台東，一定要來吃吃這裡獨特的紅藜花美食呦！

看完以上的台東金針花季和紅藜季的深入介紹，是不是對台東的美更加嚮往，也對於住民文化更好奇了呢？那麼今年就趕快行動，千萬不能錯過這美麗的台東金針花、紅藜花季喲！

想知道更多台東金針花季自由行內容，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

金針花秘境文青

Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

預訂趣吧達人帶路，訂製專屬於您的自由行。趣吧提供個性化、客製化旅遊體驗、戶外探索、私房景點、交通票券與包車旅遊，藉由達人帶路探索亞洲在地文化。趣吧提供旅行三大保證，透明化的價格、安全的旅行體驗、專屬線上即時客服，讓旅程安心又自在。

WEB：Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家官網 ｜ FB：Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家粉絲團
童話故事都是騙人的 💔 宋宋宣告離婚

相關新聞

探訪宜蘭人氣地標「壯圍沙丘旅遊服務園區」 周邊好吃好玩好去處！

2019-06-25 11:02

鹿野社神、高台熱氣球、關山美景　台東縱谷一日遊秘境景點玩法！

2019-06-19 11:01

吳寶春進軍花蓮! 在地紫薯、麻糬、洛神花新品「洄瀾共好店」獨賣

2019-06-18 18:27

漂鳥飛翔在台灣後花園最美公路上！台東最新網美打卡景點

2019-06-17 09:00

台東12個全新超美打卡裝置藝術「漂鳥197-縱谷大地藝術季」

2019-06-15 10:05

初夏逍遙遊！初訪全台最東邊的靜謐漁村「馬崗漁村」

2019-06-15 09:03

花蓮秘境大公開！一日遊玩法３大路線推薦

2019-06-14 10:00

2019台灣國際熱氣球嘉年華活動資訊+台東旅遊景點懶人包

2019-06-13 11:54

超美！「黃金花海隧道」賞期至六月底 宜蘭賞花秘境免費讓你拍好拍滿

2019-06-10 13:07

台版迪士尼！新頂級旅宿拚特色「瑞穗春天、希爾頓、金普頓」

2019-06-08 21:30

賞360度蘭陽平原夜景！宜蘭「高空酒吧」只要200元調酒　擁有夢幻夜色

2019-06-08 18:30

鬼斧神工「太魯閣」　台灣人心中最美的國家公園

2019-06-04 08:55

台東自由行10大推薦玩法　包車交通指南看這篇！

2019-05-30 08:58

「度假中，請別與我聯繫」 心之所向－花蓮太魯閣晶英酒店 Silk Place Taroko

2019-05-23 08:59

冒險限定5路線！夏日消暑花蓮「溯溪」必備玩法

2019-05-18 11:03

魔幻森林系！宜蘭隱藏版景點「迷藏計畫」山林中的復古燈泡串超夢幻！

2019-05-16 16:30

免費泡湯+請吃溫泉蛋！宜蘭太平山「鳩之澤」邀民眾20日打卡泡湯、21日重啟溫泉煮蛋區

2019-05-15 13:52

2019台東熱氣球嘉年華6月底登場 光雕音樂會綠島也聽得到

2019-05-14 18:26

免費泡湯還享芬多精！5/20到太平山「鳩之澤溫泉」　打卡就免費

2019-05-11 13:27

台東「熱氣球嘉年華」6/29鹿野登場！白天玩熱氣球、晚上還能賞星景

2019-05-09 21:00

不只能賞鯨！花蓮「石梯坪」景點推薦&特色玩法大公開

2019-05-09 10:03

宜蘭新景點斑比山丘正夯 特色餐飲「飲廊入室」掀話題

2019-04-30 11:00

藝人隋棠也大讚的宜蘭秘境景觀餐廳！ 賞礁溪迷人「百萬夜景」+義大利窯烤披薩DIY

2019-04-26 15:15

宜蘭超萌景點「斑比山丘」延後開幕　店家：母鹿懷孕啦！

2019-04-24 09:26

一天只接一組！ 宜蘭最美「包棟」秘境民宿 藏有300棵落羽松、生態湖划船、獨享電梯別墅

2019-04-23 15:52

在地達人帶路深入台東部落！台東山海部落秘境10玩法

2019-04-20 11:00

SUP秘境、越野車！ 2019最夯「花蓮景點」新玩法

2019-04-19 11:02

全臺最文青的背包客棧！宜蘭工業風「神農青舍」入住只要650元!

2019-04-11 08:00

小資族的「宜蘭輕旅行」漫活的６處景點推薦

2019-04-08 08:00

花蓮獨木舟！好萊塢取景地「牛山呼庭」花蓮水上活動＋景點懶人包

2019-04-06 09:00

蔣勳 在池上體悟天長地久

2019-03-31 12:08

【宜花東】賞鯨懶人包！今夏來去龜山島、石梯坪享大海美景

2019-03-29 09:00

出發去台東！台東必去10大景點　秘密景點、行程推薦

2019-03-28 11:12

超萌小鹿！宜蘭「斑比山丘」擁有25隻梅花鹿的療癒小丘

2019-03-21 18:10

宜蘭清水地熱連假遊客大爆棚 網友分析原因超中肯

2019-03-04 10:37

IG熱門打卡推薦！宜蘭６處新夯點：文青小綠林道、日式溫馨美食

2019-02-02 11:00

假日來去礁溪玩耍！礁溪美食、景點懶人包

2019-01-25 15:30

季節限定之美！ 「羅東運動公園落羽松」宜蘭巿最易到達落羽松步道

2019-01-24 12:01

宜蘭太平山不只有見晴古道！ 太平山國家森林遊樂區10玩法

2019-01-01 08:58
看更多

熱門文章

影／開平溪線20年首見！ 孔雀搖擺走鐵軌 司機佛心減速

2019-06-23 10:30

199元暢玩兒童新樂園、天文館、科教館 「三館聯合護照」6月22日限量開賣

2019-06-19 14:12

新聞幕後／長榮空服1.5小時前的突襲罷工 倒楣是旅客

2019-06-20 15:00

迅速擴大！花蓮海邊深10公尺大洞無人管 恐影響公路路基

2019-06-25 11:40

全台16縣市今晚大雨特報 防強降雨雷擊強陣風

2019-06-22 21:30

6月颱風生成否？ 鄭明典：先關心梅雨鋒面吧

2019-06-22 12:29

長榮「突襲罷工」！旅行社急提醒：航班正式取消前 團員還是要集合

2019-06-20 15:35

比台北101還高！站在雲的高度品味屏東原鄉咖啡

2019-06-22 08:00

北台灣最美草原「桃源谷步道」一望無際的山海美景！

2019-06-22 09:00

台鐵今起改點11重點一次看 「這班次」提早最多

2019-06-19 10:52

影／酒駕七一新制 加重罰鍰、同車連坐處罰上路

2019-06-20 21:30

長榮罷工打亂出國旅程！旅客必知的「5項旅行社應變政策」

2019-06-20 20:24

比宮崎駿更夢幻！ 朝聖老街裡的電影場景

2019-06-23 12:00

林佳龍在貝里斯 長榮空服罷工交部四點應變計畫

2019-06-20 15:12

首次！湖山水庫水滿了 自然溢流吸引遊客欣賞

2019-06-25 13:40

台灣第一座化石博物館！台南「左鎮化石園區」空中奔馳的梅花鹿群超美

2019-06-22 15:30

長榮罷工今影響3600人 明影響班次晚上10點公布

2019-06-20 20:11

直擊！「LEGO樂高」台灣辦公室以近30萬顆積木打造三寶 下半年將開樂高認證專賣店

2019-06-21 14:30

封5年基隆嶼今起開放觀光5千人預約 未來攻頂有證書

2019-06-25 18:00

超萌「蘋果屋」內部大公開！ 福壽山農場露營完整設備搶先看+睡在星空滿屋下

2019-06-19 14:28

貓奴準備前往參拜！世界名畫全部「喵化」的「貓美術館」來台

2019-06-21 10:19

獨／太魯閣Kitty彩繪車提前7月說掰 改在它身上動手腳

2019-06-20 10:37

原木造屋、充滿風格感！ 桃園平鎮「晴耕雨讀小書院」

2019-06-25 08:02

影╱飛碟雲現北台如移動城堡 民眾搶拍震撼美景

2019-06-22 22:00

「台灣龍珠」基隆嶼25日開放 探尋「11個基隆」

2019-06-21 12:10

神秘浪漫夜景！到台中「覓覓基地」一覽沙鹿仙境美

2019-06-20 22:00

影／長榮罷工 陸客一夜未睡從桃機到高雄找回家班機

2019-06-21 08:08

5.5公尺高「鹽巨人」現身七股鹽山！暑假來台南看鹽雕、賞鹽田最美夕陽

2019-06-23 21:00

睽違6年 太魯閣九曲洞步道24日試開放

2019-06-18 10:32

花蓮秘境大公開！一日遊玩法３大路線推薦

2019-06-14 10:00

625上街「反罷工」取消 旅行全聯會：怕成勞資雙方打手

2019-06-24 16:27

溪湖城鎮之心 20公頃綠地搭高空滑梯

2019-06-21 12:14

夏天必去 郵輪式列車載遊客體驗最美花蓮東海岸

2019-06-21 21:30

星巴克行李箱超惹眼！「2019 咖啡旅程特展」下月盛大展開，展覽限定商品搶先看

2019-06-18 17:42

長榮允提高飛安獎金 但工會堅持禁搭便車

2019-06-20 15:12

公車族注意！ 雙北7月1日起實施上下車刷卡

2019-06-06 12:21

鹿野社神、高台熱氣球、關山美景　台東縱谷一日遊秘境景點玩法！

2019-06-19 11:01

全台13縣市大雨特報！ 注意雷擊強陣風

2019-06-18 10:20

來去雲林住一晚 住宿有優惠還可免費聽懷舊音樂會

2019-06-21 22:00

2019台東熱氣球嘉年華 4大亮點搶先揭露！　除了看熱氣球還可躺馬路賞星空

2019-06-14 16:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top