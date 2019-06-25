探訪宜蘭人氣地標「壯圍沙丘旅遊服務園區」 周邊好吃好玩好去處！

壯圍擁有絕美海岸，近年已成為北部相當知名的旅遊地標。現需要大家共同來保護，隨身自備垃圾帶，做個對環境友善的好旅人吧！

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★廍後社區 海景鞦韆

循著壯圍濱海自行車道走進一處沙灘入口，越是趨近越能感受到海浪拍打的清爽聲響，而眼前被吸引的除了遼闊大海，還有一旁由廍後社區居民以被沖上岸邊的漂流木打造而成的鞦韆，賦與廢棄物件新生力。坐在鞦韆上隨繩索前後擺盪，眼前海景無限吃到飽，還可遙望龜山島，享受著遺世的自然氛圍，耳邊傳來陣陣海浪聲，更是一段完美配樂。

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【景點資訊】

地址：宜蘭縣壯圍鄉廍後路





★Gather食聚

來到台2線壯圍一帶，一排宛如回到小時候老家般的民宅林立，其中一家掛上「Gather食聚」招牌的甜點店，就是被網友譽為「可媲美日本之名甜點」的美味午茶據點。主理人選在擁有獨特情感的外婆家，將自身的甜點手藝，於此作為創業基地，同時融入倍感親切的裝飾、氛圍，像是傳統窗架、縫紉機，延續外婆家的記憶。取名食聚也希望藉由美食與旅人做交流，將一切美好味蕾感受，以實在的在地情感聚集一起。

蔓越莓司康、原味司康40元／個／口感紮實耐人尋味，也曾融入菜脯、蔥等在地元素，打造多元口味。 分享 facebook

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【景點資訊】

地址：宜蘭縣壯圍鄉壯濱路2段277號

電話：（03）938-5868

營業時間：10：00～17：00





★壯圍沙丘旅遊服務園區

佔地約4.8公頃的嶄新建築景觀讓人眼睛為之一亮，旋即成為宜蘭最熱門的休閒景點。整體空間由建築師黃聲遠以「空出谷地，看見沙丘」為核心概念所設計，融入宜蘭地景特色展現出沙丘的樣貌，其中由蔡明亮導演策劃的沙丘展覽館，於展區堆疊出沙丘，融合防風林、水等元素，即使身處於室內也彷彿貼近大自然。

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【景點資訊】

地址：宜蘭縣壯圍鄉壯濱路二段196巷18號

電話：（03）938-2420

營業時間：09：00～17：00





★龜山朝日園區濱海拉拉車

乘騎在由高爾夫球場接駁車為首的濱海拉拉車上，接駁車牽引著一排腳踏三輪車前進，不需自行踩踏，還有斗笠帽可遮蔽豔陽。沿著濱海自行車專用道繞行，無敵海景盡收眼底，聽著專人解說，獨家的龜山島面貌即在眼前；轉彎處的花草生態，也是這趟旅程所遇見的小美好。接著來到綠色隧道，後方是廢棄的海岸巡防隊舊營區。最後是全台唯一渡海來台的玄壇元帥五路武財神「鎮安宮」，一趟連結在地的獨家旅程相當值得。

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【景點資訊】

DATA：

地址：宜蘭縣壯圍鄉壯濱路六段276巷18號

電話：（03）930-5699

營業時間：08：00～11：00、13：00～16：00

公休：不定休（平日）





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