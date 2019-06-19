鹿野社神、高台熱氣球、關山美景 台東縱谷一日遊秘境景點玩法！

台東縱谷一日遊秘境玩法

台東縱谷一日遊：池上景點

台東池上景點推薦＃1

伯朗大道＆天堂路

▲台東縱谷一日遊-伯朗大道。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

伯朗大道為台東縣池上鄉的一條田園小路，在全長2.2公里的道路上毫無任何電線桿，再加上道路兩旁那無邊際的綠色稻田美景而被選為伯朗咖啡及長榮航空的廣告拍攝地，也成了台東的熱門打卡景點，其寧靜的田園景緻更被譽為"翠綠的天堂路"。騎上單車在這蜿蜒的田間小徑上享受田園風光，更能讓心靈遠離城市裡的喧囂，得到真正的放鬆！

▲台東縱谷一日遊-大地藝術季。（圖／行政院農業委員會水土保持局臺東分局授權) 分享 facebook

而在伯朗大道旁那蜿蜒的翠綠小徑正是天堂路，其山巒交替的美景更成了東海岸大地藝術季的展點之一，由交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處主辦的「漂鳥197 縱谷大地藝術季」，邀來了來自海內外的藝術家以東海岸的自然環境、地形地貌和空間美學創作出動人的裝置藝術作品，也為這寧靜的小村落帶來了不一樣的面貌。若有機會來到台東一日遊，不妨也來伯朗大道、天堂路走走，感受這悠閒的鄉村氛圍、欣賞來自藝術家們的創作靈感吧！

台東池上景點推薦＃2

ㄚ嬤的開心果園

▲台東縱谷一日遊-ㄚ嬤的開心果園。（圖／ㄚ嬤的開心果園 FB粉絲專頁授權) 分享 facebook

▲台東縱谷一日遊-ㄚ嬤的開心果園。（圖／ㄚ嬤的開心果園 FB粉絲專頁授權) 分享 facebook

這裡雖然稱為果園，但其實是種滿香草的秘密基地，有提供泡泡帳篷，而且小編要偷偷告訴大家，這裡有一片超美的稻浪，可以坐在田埂邊，吹著微風，還能追到在到浪上奔馳的火車身影！

台東池上景點推薦＃3

池上飯包文化故事館

說到池上飯包，其歷史可追述到日治時期昭和十五年，若想搭乘火車從花蓮到台東需要8小時的時間，而在車站前賣番薯餅的李陳雲女士為體諒出外人長途旅程的辛苦而開始製作飯包，從剛開始的竹葉包裝三角飯糰，演變成現在的木盒便當，這也是今日你我所知的池上飯包。

到了民國89年，集山企業決定將位於台九線上的池上飯包老店合併，開設池上飯包文化故事館，館內除了展示池上飯包的演變歷史及發展外，也設立了古早味零食、童玩販賣區及池上飯包用餐區，讓遊客到此不只能參觀，還能了解台灣早期的農業文化；若來到台東，不妨也來故事館走走，坐在已退役的台鐵車廂內用餐，感受那古老的懷舊風情！

加碼推薦：池上美食

福原豆腐店

▲台東縱谷一日遊-池上美食福原豆腐。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

▲台東縱谷一日遊-池上美食福原豆腐。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

來到台東池上必吃的美食之一就是福原豆腐了，那現炸的豆腐外酥內嫩，一口咬下滿滿的豆香就知道老闆的用心，每逢假日必定會有不少饕客前來。除了那美味炸香豆腐外，店內還有販售手工豆花及豆漿，推薦大家一定要來試試!

台東縱谷一日遊：鹿野景點

台東鹿野景點推薦＃1

鹿野高台熱氣球

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來到鹿野高台，當然不能錯過一年一度的台灣國際熱氣球嘉年華；鹿野因其特殊的地理條件而成為台灣東部天然的熱氣球施放點，每年的六至八月更是熱汽球施放的好時機。來到這裡，不但能與來自世界各地的旅人交流，還能欣賞到每年不同的造型熱氣球設計。隨著熱氣球緩緩升空時，感受那乘載夢想的心中雀躍、一覽整個台東縱谷及卑南溪谷的田野景色。

除了期間限定的的嘉年華外，平時的鹿野高台也是玩滑草、飛行傘與滑翔翼的絕佳場地，讓人能以不同的形式翱翔天際，創造屬於自己的難忘回憶。

台東鹿野景點推薦＃２

玉龍泉生態步道

玉泉生態步道，位於台灣十大經典農村之一的鹿野永安社區內，是一條為了保留生態原始林而開闢的步道，全長1100公尺，共分為三大段：聖安宮階梯步道、玉龍泉溪畔步道及高台林蔭階梯步道，沿途路經溪流生態保護區、水土保持教育區及親子戲水區，是個非常適合親子出遊、戲水的台東一日遊秘境景點，若有機會來到這裡，不妨帶著孩子們一同來親近大自然吧！

台東鹿野景點推薦＃３

鹿野神社

▲台東縱谷一日遊景點-鹿野神社。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

來到台東縱谷南端的鹿野，當然不只有熱氣球及品茶，鹿野神社可說是鹿野鄉的私房景點。在日據時期，日本人為了開墾花東地區而規畫了多個日本村落並鼓勵日本人來此發展，而在台東的各個移民村落裡一共設立了40處的神社，然而在台灣光復後，多數的神社遺址淪為廢墟、雜草重生，而鹿野神社則是少數在戰後由日本神社修復師與台灣木匠師共同合力重建的遺址之一，騎上單車隨著微風吹撫，感受當年台東龍田移民村的歷史風貌及文化吧。

▲台東縱谷一日遊-嚴選友善農耕果園。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

而在神社遺址後方還有一大片的鳳梨田，沒錯鹿野也是鳳梨的盛產地，每當夏季鳳梨成熟時，還能在這體驗採鳳梨及製作各種手作鳳梨產品，相當有趣。來到台東一日遊，鹿野神社絕對是你不可錯過的私房景點喔！

台東鹿野景點推薦＃4

武陵綠色隧道

▲台東縱谷一日遊-武陵綠色隧道。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

位於台九線上的武陵隧道，全長4.5公里，道路兩旁的樟樹與木麻黃遮蔽成蔭形成了一條筆直的綠色隧道。悠遊在這迷人的綠色隧道上，享受著森林芬多精，還能見到茶園、稻田、香蕉園等田野景致，也為鹿野熱鬧的嘉年華氛圍帶來了一絲絲的寧靜。來到鹿野，千萬不要錯的這個台東知名的自行車騎乘景點哦!

加碼推薦：鹿野美食

紅茶食堂

千萬不要忘記，鹿野鄉的茶葉也是台東的一大特產之一，而紅茶食堂更是品嘗鹿野紅茶的好去處。位於龍田降落場旁的紅茶食堂，老闆是曾參加過內政部人才東移計畫的參與者之一，原在池上從事社區再造工作的黃老闆，因愛上了台東的好山好水，而決定留在台東開設早午餐店。沒有門窗的開放式烹飪空間是紅茶食堂的一大特色，來到這裡品嘗老闆獨創的南瓜鬆餅、地瓜烤餅及蜜香紅茶，與老闆聊聊在地的趣事，享受那慢活的早餐時光吧！

台東縱谷一日遊：關山景點

台東關山景點推薦＃1

米國國小

位於台東縱谷台9線道路旁的米國國小是台東縣關山鎮農會休閒旅遊中心為推廣關山米及讓民眾體驗稻米的處理過程而將舊碾米廠改建而成的，除此之外關山鎮農會還規劃了一系列的＂看米、聽米、吃米、玩米、買米＂體驗，讓爸爸媽媽能夠帶著小孩來參加。另外米國學小還設有水稻文物館、米食DIY教室、米雕教室、農產品展售中心讓爸媽及孩子們都能一同了解台灣的米文化，還能將自己親手包裝的米當成紀念品帶回家呢。

而在米國國小旁就是關山花海，更是個季節限定的的台東景點。每年的1至2月，大片的橙色向日葵及粉色波斯菊隨風飄揚，非常漂亮，花海內還設有步道供民眾進入拍照、欣賞，放假時不如來趟台東關山一日遊，帶著孩子一同來了解台灣的米文化吧。

台東關山景點推薦＃2

警史館

在這依山傍水的台東縱谷裡有著許多日治時期留下來的遺址，而關山警史文物館也是其中之一。有著日式風格的警史館，是關山警分局為了保存逐漸流失的警察文物，而將日本分駐所辦公廳從新規劃而成的，至今裏頭仍保留著過去的傳統日式木造建築，廊、木窗、木欄杆、木門、牆壁等裝潢，還有日據時代的警務文獻、史蹟文物。來到這裡不但能了解過往的警務歷史還能坐在典雅的中庭裡品嘗咖啡，讓人彷彿穿越時光，頗能引人懷舊古情呢。

台東關山景點推薦＃3

電光部落

電光部落(Kaadaadaan)是個阿美族部落，位於海岸山脈的西側與關山鎮隔著卑南溪遙遙相望。此地的舊地名為"雷公火"，相傳是因為這裡有泥火山，且常在夜裡引發火源，但當地的居民卻認為這怪火是閃電引起的，而閃電的閩南語發音為雷公，所以當地人就都以"雷公火"來做稱呼。

來到這個有故事農村，有著許多不一樣的體驗課程，像是：採梅、咖啡、稻米、導覽與竹炮等等，跟著當地的導覽一同深入了解阿美族文化。另外電光國小也是來到部落一定要造訪的景點之一，整個校園牆面有著美麗的彩繪，其教學風格更融入了在地特色，而被選為全台十大經典特色小學，由學生表演的阿美族傳統打擊樂器更是你來到台東一日遊不容錯過的體驗！

加碼推薦：關山美食

癡愛玉

▲關山美食推薦：癡愛玉。（圖／痴愛玉 FB粉絲專頁授權) 分享 facebook

說道愛玉，大家知道台灣是全世界唯一種得出愛玉子的地方嘛！而＂癡愛玉＂更是你不可不知的台東關山隱藏美食。由老闆親自種植的愛玉特有種五節芒，搭配上糖水、蜜鳳梨、檸檬、薄荷和兩罐啤酒調配出的獨門秘方，香氣淡雅、膠質渾厚，打破愛玉只能配檸檬的印象，也是你一定要來嘗試的好味道！

加碼推薦：關山美食

美濃冰品

▲關山美食推薦：美濃冰品。（圖／台東．美濃冰品 FB粉絲專頁授權) 分享 facebook

位於美濃高台上的美濃冰品，採用台東當地新鮮食材製作，除了常見的香草、巧克力、草莓等口味外，還有獨特的釋迦、波羅蜜、桑葚、洛神花、竹炭等超過20種的口味，每一種都吃得出老闆使用在地食材的用心與創意，也顛覆了大家對冰品的認知！在群山環繞及店家精心規劃的天鵝池畔旁，品嘗以新鮮水果製成的冰品，讓你以視覺、味覺一同感受台東的純樸滋味。

看完小編的台東縱谷一日遊深入玩法後，是不是對台東縱谷的美更加嚮往了呢！有空就找個時間、訂張車票，來趟台東親自感受這裡的鄉村純樸風情吧！

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