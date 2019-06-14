躺吊床賞鳥賞漁村 宜蘭榕樹公園慢活秘境

2019-06-14 08:14 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ／宜蘭報導



宜蘭縣壯圍鄉東港村出海口有座榕樹公園，原本環境雜亂，但今年經過整頓，煥然一新，最令人難忘的「漁網吊床」也回來了，樹與樹間，懸掛一床，躺在吊床上，有如搖籃，樹蔭下，有微風輕送，搖呀搖呀，乘涼尋夢去，是難得慢活秘境。

東港村榕樹公園，位在宜蘭河、蘭陽溪出海口岸，有漁村風情，還有「漁網吊床」乘涼尋夢（圖）。 記者羅建旺／攝影 分享 facebook

東港村榕樹公園位在宜蘭河、蘭陽溪出海口岸，在簡易碼頭邊，共有兩排、20棵大榕樹，附近是蘭陽溪口賞鳥天堂，視野寬闊，生態豐富，可賞河景、看海、竹筏進出、賞鳥，還有蘆葦叢，濱海自行車道離公園不遠，有漁村風情外，公園所在的廍後社區，老房子多，很有早期台灣鄉下的懷舊風貌。

榕樹公園過去因環境髒亂，經濟部水利署第一河川局納入「宜蘭河魅力河段」，斥資2378萬元改善，上月完工，堤防加高加長，道路設側溝，堤防加高不用防洪牆，而是採用矮牆加座椅，降低視覺衝擊，並增加無障礙坡道，方便高齡及行動不方便者進出，環境與設施都大改造。

而榕樹公園人氣最高的是樹下吊床，是老漁民以漁網編織而成，就掛在樹下，遊客最愛翻身上床，躺在吊床上搖晃入夢，夏日午後，伴隨蟲鳴鳥叫，乘涼賞景，十分逍遙，改造之後，社區居民再編織回來，最近重新掛上新吊床，歡迎遊客。

要去榕樹公園，可沿著濱海公路而行，一路到壯圍鄉的最南端、噶瑪蘭大橋北端，從周邊道路進廍後社區，也可走噶瑪蘭橋北端橋下，順著壯濱路1段1巷而走即到，沿途還有養殖池、荷花池、蘆葦林，老式社區建築可欣賞。