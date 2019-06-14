親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
旅遊即時報
都會風情
台灣好好玩
悠遊北台灣
探訪中台灣
暢遊南台灣
前進宜花東
悠遊離島

暹羅到泰國：「失土國恥論」煉成的國家神話？

韓國瑜明雲林造勢 神力女超人許淑華壓軸主持

躺吊床賞鳥賞漁村 宜蘭榕樹公園慢活秘境

2019-06-14 08:14聯合報 記者羅建旺／宜蘭報導

宜蘭縣壯圍鄉東港村出海口有座榕樹公園，原本環境雜亂，但今年經過整頓，煥然一新，最令人難忘的「漁網吊床」也回來了，樹與樹間，懸掛一床，躺在吊床上，有如搖籃，樹蔭下，有微風輕送，搖呀搖呀，乘涼尋夢去，是難得慢活秘境

東港村榕樹公園，位在宜蘭河、蘭陽溪出海口岸，有漁村風情，還有「漁網吊床」乘涼尋夢...
東港村榕樹公園，位在宜蘭河、蘭陽溪出海口岸，有漁村風情，還有「漁網吊床」乘涼尋夢（圖）。 記者羅建旺／攝影
分享

東港村榕樹公園位在宜蘭河、蘭陽溪出海口岸，在簡易碼頭邊，共有兩排、20棵大榕樹，附近是蘭陽溪口賞鳥天堂，視野寬闊，生態豐富，可賞河景、看海、竹筏進出、賞鳥，還有蘆葦叢，濱海自行車道離公園不遠，有漁村風情外，公園所在的廍後社區，老房子多，很有早期台灣鄉下的懷舊風貌。

榕樹公園過去因環境髒亂，經濟部水利署第一河川局納入「宜蘭河魅力河段」，斥資2378萬元改善，上月完工，堤防加高加長，道路設側溝，堤防加高不用防洪牆，而是採用矮牆加座椅，降低視覺衝擊，並增加無障礙坡道，方便高齡及行動不方便者進出，環境與設施都大改造。

而榕樹公園人氣最高的是樹下吊床，是老漁民以漁網編織而成，就掛在樹下，遊客最愛翻身上床，躺在吊床上搖晃入夢，夏日午後，伴隨蟲鳴鳥叫，乘涼賞景，十分逍遙，改造之後，社區居民再編織回來，最近重新掛上新吊床，歡迎遊客。

要去榕樹公園，可沿著濱海公路而行，一路到壯圍鄉的最南端、噶瑪蘭大橋北端，從周邊道路進廍後社區，也可走噶瑪蘭橋北端橋下，順著壯濱路1段1巷而走即到，沿途還有養殖池、荷花池、蘆葦林，老式社區建築可欣賞。

東港村榕樹公園，位在宜蘭河、蘭陽溪出海口岸，有漁村風情（圖），還有「漁網吊床」乘...
東港村榕樹公園，位在宜蘭河、蘭陽溪出海口岸，有漁村風情（圖），還有「漁網吊床」乘涼尋夢。 記者羅建旺／攝影
分享

公園賞鳥秘境

相關新聞

2019台灣國際熱氣球嘉年華活動資訊+台東旅遊景點懶人包

2019-06-13 11:54

超美！「黃金花海隧道」賞期至六月底 宜蘭賞花秘境免費讓你拍好拍滿

2019-06-10 13:07

台版迪士尼！新頂級旅宿拚特色「瑞穗春天、希爾頓、金普頓」

2019-06-08 21:30

賞360度蘭陽平原夜景！宜蘭「高空酒吧」只要200元調酒　擁有夢幻夜色

2019-06-08 18:30

鬼斧神工「太魯閣」　台灣人心中最美的國家公園

2019-06-04 08:55

台東自由行10大推薦玩法　包車交通指南看這篇！

2019-05-30 08:58

「度假中，請別與我聯繫」 心之所向－花蓮太魯閣晶英酒店 Silk Place Taroko

2019-05-23 08:59

冒險限定5路線！夏日消暑花蓮「溯溪」必備玩法

2019-05-18 11:03

魔幻森林系！宜蘭隱藏版景點「迷藏計畫」山林中的復古燈泡串超夢幻！

2019-05-16 16:30

免費泡湯+請吃溫泉蛋！宜蘭太平山「鳩之澤」邀民眾20日打卡泡湯、21日重啟溫泉煮蛋區

2019-05-15 13:52

2019台東熱氣球嘉年華6月底登場 光雕音樂會綠島也聽得到

2019-05-14 18:26

免費泡湯還享芬多精！5/20到太平山「鳩之澤溫泉」　打卡就免費

2019-05-11 13:27

台東「熱氣球嘉年華」6/29鹿野登場！白天玩熱氣球、晚上還能賞星景

2019-05-09 21:00

不只能賞鯨！花蓮「石梯坪」景點推薦&特色玩法大公開

2019-05-09 10:03

宜蘭新景點斑比山丘正夯 特色餐飲「飲廊入室」掀話題

2019-04-30 11:00

藝人隋棠也大讚的宜蘭秘境景觀餐廳！ 賞礁溪迷人「百萬夜景」+義大利窯烤披薩DIY

2019-04-26 15:15

宜蘭超萌景點「斑比山丘」延後開幕　店家：母鹿懷孕啦！

2019-04-24 09:26

一天只接一組！ 宜蘭最美「包棟」秘境民宿 藏有300棵落羽松、生態湖划船、獨享電梯別墅

2019-04-23 15:52

在地達人帶路深入台東部落！台東山海部落秘境10玩法

2019-04-20 11:00

SUP秘境、越野車！ 2019最夯「花蓮景點」新玩法

2019-04-19 11:02

全臺最文青的背包客棧！宜蘭工業風「神農青舍」入住只要650元!

2019-04-11 08:00

小資族的「宜蘭輕旅行」漫活的６處景點推薦

2019-04-08 08:00

花蓮獨木舟！好萊塢取景地「牛山呼庭」花蓮水上活動＋景點懶人包

2019-04-06 09:00

蔣勳 在池上體悟天長地久

2019-03-31 12:08

【宜花東】賞鯨懶人包！今夏來去龜山島、石梯坪享大海美景

2019-03-29 09:00

出發去台東！台東必去10大景點　秘密景點、行程推薦

2019-03-28 11:12

超萌小鹿！宜蘭「斑比山丘」擁有25隻梅花鹿的療癒小丘

2019-03-21 18:10

宜蘭清水地熱連假遊客大爆棚 網友分析原因超中肯

2019-03-04 10:37

IG熱門打卡推薦！宜蘭６處新夯點：文青小綠林道、日式溫馨美食

2019-02-02 11:00

假日來去礁溪玩耍！礁溪美食、景點懶人包

2019-01-25 15:30

季節限定之美！ 「羅東運動公園落羽松」宜蘭巿最易到達落羽松步道

2019-01-24 12:01

宜蘭太平山不只有見晴古道！ 太平山國家森林遊樂區10玩法

2019-01-01 08:58

【懶人包】宜蘭兩天一夜：溫泉、美食、景點推薦

2018-12-27 08:00

北台灣唯一！礁溪「巨無霸娃娃機」只要100元有機會帶走Gogoro

2018-12-26 12:57

76個純白貨櫃屋超吸睛！　宜蘭最新景觀地標 媲美花蓮星巴克

2018-12-06 12:57

2019 跨年曙光秘境！加羅湖 3.0 夢幻湖面倒映日出

2018-11-30 09:00

溫泉水煮出戶外火鍋宴！宜蘭清水地熱公園12月8日正式開園

2018-11-26 22:02

宜蘭田董田棲地營造 黑嘴鷗來造訪

2018-11-22 08:00

2019 跨年曙光秘境！遠眺龜山島 3.0 放牛吃草去！

2018-11-21 21:00
看更多

熱門文章

台南「貨櫃屋公園」今起試營運！卡丁車、滑草、攀岩設施全免費　小朋友準備玩瘋吧

2019-06-06 14:15

超美！「黃金花海隧道」賞期至六月底 宜蘭賞花秘境免費讓你拍好拍滿

2019-06-10 13:07

安平漁光島竹棚突倒塌 小五男童不幸死亡

2019-06-12 09:12

端午連假首日開幕！宜蘭人氣景點「斑比山丘」地址曝光

2019-06-06 20:15

搭火車要注意！台鐵19日起時刻表異動

2019-06-09 10:30

賞360度蘭陽平原夜景！宜蘭「高空酒吧」只要200元調酒　擁有夢幻夜色

2019-06-08 18:30

全台最大！2公頃「迷宮公園」在雲林 一口氣暢玩73個景點&美麗彩虹橋

2019-05-31 11:58

全新打卡點！高雄出現「網美書牆」　不用飛韓國就能讓美照塞爆記憶體

2019-06-05 15:18

暴雨炸高雄岡山 台19甲線橋下水淹半個輪胎深

2019-06-11 12:10

登上台北最高天空漫步雲端！台北101戶外101樓首度對外開放

2019-06-13 16:17

端午衝台中玩雪！台灣首家恆溫雪場「雪樂地」6/7開幕票199、飲料買1送1

2019-06-03 13:10

台灣好熱連三天破36度 氣象局：下周二起天氣驟變

2019-06-08 10:30

大野狼國際書展24小時不打烊瘋狂開展 AR投影立體書必入手

2019-06-08 11:10

公車族注意！ 雙北7月1日起實施上下車刷卡

2019-06-06 12:21

不要說沒提醒你！西濱快彰化段將增設3支測速桿

2019-06-06 11:20

山線海線都好玩 跟著網美到新竹打卡去

2019-06-07 07:25

滿滿兔子等你餵！屏東「兔子樂園」被絨毛毛兔兔圍繞萌炸天！

2019-06-12 09:00

影／巨無霸眼鏡蛇現蹤大坑 登山客：此生見過最大尾

2019-06-02 19:00

長榮航罷工危機！空服員工會取得合法權利

2019-06-08 10:50

天空破洞雨狂洩嘉義 空拍達人直擊「雨瀑」奇景

2019-06-11 11:20

台版迪士尼！新頂級旅宿拚特色「瑞穗春天、希爾頓、金普頓」

2019-06-08 21:30

信義區百貨深夜食堂再加1還有巨型螢幕影廳 遠百A13預計10月底開幕

2019-06-13 18:25

小小兵熱氣球！限時9天「石門熱氣球嘉年華」還有4項免費周邊體驗

2019-06-02 12:32

台灣也有超萌小鹿！全台５處「梅花鹿樂園」萌萌系景點推薦

2019-06-13 14:00

愛吃愛玩！台灣人「新」的６個旅遊習慣

2019-06-10 09:00

端午連假去哪玩？台中兩天一夜輕旅行保證讓你滿載而歸！

2019-06-04 18:27

連假輕旅行！苗栗「南瓜隧道」結實纍纍的南瓜模樣超古錐！

2019-05-31 12:44

花蓮秘境大公開！一日遊玩法３大路線推薦

2019-06-14 10:00

影／搶拍火紅鳳凰木 越南新住民飄逸「奧黛」添嬌點

2019-06-10 09:30

1200盞璀璨燈籠海！鹿港小鎮越夜越美　端午節從早玩到晚

2019-05-26 19:00

2019繡球花季登場！漫步「薰衣草森林」夢幻花海隧道、花牆

2019-05-21 09:01

台灣茶鄉小鎮！走訪茶文化「新北坪林」台北人的避暑行程

2019-06-07 16:30

瓢蟲溜滑梯、蘑菇親子廁所 竹南頭份親子公園眾所期待

2019-06-14 08:30

深澳水舞超美 但背景音樂是「臭豆腐」

2019-06-09 13:52

來去宜蘭住一晚！這些民宿環境超清幽 只是靜靜地發呆一整天也可以

2019-06-01 13:00

夏天到了！ 台南市水多多樂園 周三比基尼日有優惠

2019-06-04 10:40

2019東北角小鎮漫遊！朝聖浪漫海濱鞦韆、走訪老街3D復古彩繪

2019-06-13 21:00

帶你趴趴造！「限時文化專車」走訪台中各地特色景點

2019-06-09 10:00

「名偵探柯南科學搜查展」海外首展台北開展 柯南迷出發！一起找出事件真相

2019-06-07 15:40

網瘋台灣旅遊賓果連連樂　地理老師驚呼：花蓮千萬母湯這樣玩呀！

2019-05-31 16:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top