2019台灣國際熱氣球嘉年華活動資訊+台東旅遊景點懶人包

編輯：Joanne@ReadyGo、Shelly@ReadyGo

每年夏日萬眾矚目的熱氣球嘉年華終於要在2019/06/29熱鬧展開，在鹿野高台升空起飛的熱氣球，不僅為臺東天空帶來美麗繽紛的色彩，更象徵著希望與夢想的起飛。今年的國際熱氣球嘉年華將會結合8場光雕音樂會，並首次在綠島跨海演出，讓民眾們白天乘熱氣球一覽花東縱谷宜人景緻，夜晚更能在東部遼闊星空下共賞銀河與熱氣球交織的光雕之美，好不容易來趟台東之旅，當然也要把台東周遭必去的旅遊景點通通拿下，快來看看ReadyGo為大家準備的夏日台東旅遊攻略吧！

台灣國際熱氣球嘉年華

►熱氣球繫留體驗

圖/台東縣政府觀光旅遊處 分享 facebook

熱氣球繫留體驗是以繩子固定熱氣球定點升降的繫留體驗服務，不用到土耳其就能體驗熱氣球的高空冒險，由於早晨和傍晚的氣流較穩定，因此一天只有上午和下午兩場，而且採現場排隊買票制，所以往往都大排長龍，想體驗的人排隊之餘別忘了做好防曬準備，多補充水分喔！

｜繫留體驗及售票資訊

繫留體驗/展球時間：

【上午】AM 05:30-7:00

【下午】PM 05:00-07:00

售票時間

【上午】AM 05:00 開始售票

【下午】PM 04:00 開始售票

繫留費用

搭乘時間：5-7分鐘

【平日】NT$500 元/人

【假日】NT$600 元/人

►熱氣球光雕音樂會場次

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飛行員控制著噴火裝置，隨著節奏感的音樂忽明忽暗，搭配燈光的投射，使多變的熱氣球跳起了舞來，就像一場盛大的戶外PARTY。無論是白天還是夜晚，不同面貌的熱氣球都有它的迷人之處，呈現出一場震撼人心的視覺饗宴。特別的是，今年首次在綠島舉辦光雕音樂會，想要搶先共襄盛舉得你，快安排一趟綠島之旅吧！

看看綠島怎麼玩？>>【 綠島懶人包 】2019綠島怎麼玩？綠島10大必玩行程景點推薦

｜交通資訊

▲地址：台東縣鹿野鄉高台路42巷

▲交通工具：

1. 自行開車前往。

2. 搭乘台灣好行：

鹿野地區客運以鼎東客運山線及「台灣好行—縱谷鹿野線」為主，其中可直接抵達鹿野高台會場為「台灣好行—縱谷鹿野線」。

✔購票方式

→ 上車買票：

敬請自備零錢，上車告知司機前往地點，再付款買票或購買一日劵(190元)當日可不限次數上下車。

→ 上車刷卡：

可使用悠遊卡及一卡通消費。

✔台灣好行為交通部觀光局所輔導之觀光景點接駁付費公車，此路線每天固定6班車，上車順序依照排隊順序，若您無法順利上車，請多加利用其他交通運輸工具。

✔注意：鹿野高台西站為往程單向站點，返程未行經；鹿野高台東站(老王咖啡附近)為返程單向站點，往程未行經。

#縱谷鹿野線

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#東部海岸線

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熱門打卡景點

►漂鳥197-縱谷大地藝術季

縱谷大地藝術季於6/1至10/13在縱谷197縣道盛大開展，邀集國內外10位知名的環境藝術家駐村創作，結合印度詩聖泰戈爾最動人的「漂鳥集」，打造台東全新拍照、打卡新景點。

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「跑道上的水滴」象徵著生命泉源「水」的具象化，一旁的小魚更是畫龍點睛，增添了可愛的氣息。

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設置在池上天堂路口，仙氣十足的「自然療癒」是台灣藝術家撒部‧噶照的作品，順著鞦韆的視野可遠眺翠綠稻浪、山巒盡收眼底。

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稻草人最深情的溫柔陪伴，守護和照料著稻田裡的稻米，田野裡的風景還情況沒有人比他更清楚，遠處就能看到它對我們招手，彷彿在呼喚我們快來和他一起合照。

地址｜台東縣池上鄉伯朗大道(197縣道)

看更多>>>漂鳥197-縱谷大地藝術季 12個全新超美打卡裝置藝術懶人包

►伽路蘭遊憩區

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東部旅遊必去的景點之一，寬廣的草坪上佇立著漂流木所組成的裝置藝術，和身後湛藍的大海及頭頂的藍天白雲構成一幅最美麗的畫。

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坐在鯨魚形狀的裝置藝術上，將台東最美海岸線的風景一覽無遺，海天連成一線，真是令人心曠神怡啊！

地址｜台東縣台東市台11線157公里處

►台版天空之鏡-都歷海灘

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有著「台版天空之鏡」之稱的都歷海灘，曾是鮮少人知道的秘境，後來經過部落客、媒體報導等才逐漸吸引人潮。利用退潮時平靜的海浪，站在淺淺的細軟砂質海灘上，就會出現唯美的倒影，像鏡子一樣將整片天空映在水面上，如果想拍出美美的照片，大家記得先上網查詢當天的退潮時間喔！

地址｜台東縣台東市台11線125K(台東縣成功鎮都歷衛生掩埋場指標轉入，順著小徑走到底)

►二層坪水橋

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位於鹿野的二層坪水橋，是全台灣唯一的景觀拱型水橋，除了外觀與古羅馬水道橋有幾分神似外，特別的還有因視覺落差而出現的「水往上流」景象，不時還會有火車經過。

地址｜台東縣鹿野鄉瑞隆村坪頂路

►琵琶湖

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來到台東絕對不能說你沒有去過台東森林公園，租台腳踏車，暢遊在美麗的山水風景中，成為畫裡的一抹倩影。公園內有許多美麗的景點，其中最為著名的是離正門口不遠的「琵琶湖」，清澈的湖水配上藍天白雲的倒影是眾人前往朝聖的原因，木棧道平台向湖水延伸，特別有置身仙境的感覺。快帶著家人來趟自行車小旅行！

地址｜台東縣台東市華泰路300號

►多良車站

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今年3月11日開始為期三個月的整修，有「全台最美車站」美譽的台東多良火車站，就快要重新和大家見面了！火車沿著海岸線前駛進站，與碧藍的太平洋相鄰，這個景象成為了台灣最美火車站，不但受到大家的喜愛，更是鐵道迷必朝聖的景點，大家暑假到熱氣球嘉年華遊玩，不妨順道過來看看。

地址｜臺東縣太麻里鄉多良村瀧溪路8-1號

必吃美食TOP3

到各縣市遊玩絕對不能錯過當地的特色小吃啦！ReadyGo幫你整理了台東三大必吃美食，沒吃過別說你去過台東！

►藍蜻蜓速食專賣店

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南部有丹丹漢堡，東部有藍蜻蜓炸雞，身為台東老字號的速食店，不受麥當勞、肯德基影響，依舊是人氣排隊美食。炸雞的外皮很薄，口感十分酥脆，裡面的雞肉也很鮮嫩，撒上胡椒鹽一口咬下，令人回味無窮！

地址｜台東縣台東市大同路214號

營業時間：10:30～23:00

►榕樹下米苔目

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榕樹下米苔目從一個默默無名的小攤子，到現在變成寬敞舒適的店面，60多年來依舊不變的是那懷念的古早味，更是許多台東朋友從小吃到大的回憶。

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米苔目本身用台東的在來米手工製作，相當Q彈，淋上香濃的肉燥搭配柴魚片，加上韭菜及豆芽，口感非常清爽，想吃湯麵的人也可以點湯的，加了肉燥的湯頭濃郁，值得一試。其他餐點也毫不遜色，尤其是店家自製的辣椒醬，喜歡吃辣的朋友們一定要試試！

地址｜台東縣台東市大同路176號

營業時間：09:30~15:00、17:00~20:00(週三公休)

►林家臭豆腐

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臭豆腐外酥內軟，咬在口中還會噴汁，泡菜的酸辣也很剛好，一口豆腐一口泡菜，真的是絕配啊！除了泡菜，林家臭豆腐還了上九層塔絲提香，這也是他們的獨門秘技，難怪據說不管什麼時候去，店門口總是滿滿的排隊人潮。

地址｜台東縣台東市正氣路130號

營業時間：周一至周五14:00–21:30；周末12:00–22:00

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