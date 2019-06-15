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台東12個全新超美打卡裝置藝術「漂鳥197-縱谷大地藝術季」

2019-06-15 10:05ReadyGo出發前

編輯：Edward@ReadyGO

為期五個月（2019 / 6 / 1 至 10 / 13 ）「漂鳥197-縱谷大地藝術季」邀集國內外10位知名的環境藝術家駐村創作，共計12件大型戶外裝置藝術作品，沿197縣道北至南分布於池上萬安村、振興村及關山電光里等處設置，結合印度詩聖 泰戈爾最動人的「漂鳥集」，打造台東全新12個新拍照、打卡新景點，各位網美網帥千萬不要錯過，趁著休假來趟台東旅行，好好享受台東美食景點。

漂鳥197裝置藝術位置圖

12個 漂鳥17 打卡裝置藝術介紹∇

作品名稱：跑道上的水滴

作品位置：池上 水利公園

作者：Jaakko Pernu / 芬蘭

照片來源：萬物糧倉大地慶典
照片來源：萬物糧倉大地慶典
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照片來源：萬物糧倉大地慶典
照片來源：萬物糧倉大地慶典
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創作理念：氣候變遷與全球暖化已是不爭且正在發生的事實，極端的氣候型態是對地球上所有生命最大的威脅。從此衍生我對臺東大地藝術的創作發想，將生命的泉源「水」具象化。透過作品，將為環境與生命發聲。這件大型的水滴，將從水利公園開始，進行它長遠的探索。

呼應漂鳥集：「我很高興奉獻了所有的水，」瀑布歌唱：「雖然少許水已足供人止渴。」泰戈爾《漂鳥集》No.69

作品名稱：水跳舞的歌聲

作品位置：池上 水利公園

作者：尼誕‧達給伐歷 / 台灣

照片來源：萬物糧倉大地慶典
照片來源：萬物糧倉大地慶典
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創作理念：生活中不可或缺的水，孕育水中生態、滋養大地草木，灌溉著農田。小時候看農夫用竹子引水到田裡蓄水池，在出水口放石板和罐子，遠處就能聽見輕快的水流聲。水是縱谷溫柔美好的旋律，作品呈現水流不同的聲音，為風伴奏，喃喃訴說，輕閉雙眼就能聆聽水跳舞的歌聲。

呼應漂鳥集：不是鐵槌的敲打能奏效，只有那水的跳舞歌聲，能使石卵臻於完美。泰戈爾《漂鳥集》No.126

作品名稱：在河之間

作品位置：池上 水利公園

作者：李蕢至 / 台灣

照片來源：萬物糧倉大地慶典
照片來源：萬物糧倉大地慶典
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照片來源：萬物糧倉大地慶典
照片來源：萬物糧倉大地慶典
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創作理念：臺東花東縱谷以「米」為主要的農產，影響稻米生長的重要因素非常多，氣候、土壤雨水是決定稻米品質的關鍵因素，人生活在山之間。

此作品位於臺東縱谷土地上，水圳是水的道路，也是當地居民農作灌溉所需。作品順著水的路徑延伸，並作為人與自然之間共生的橋樑。它以當地的竹子創作而成，一段段的竹子連結著水與這塊土地，集成一股一股的水波紋雕塑蜿蜒流竄在這美麗彎曲的木棧道上，隨著縱谷的清風、水與竹的聲響，共築出一座在河之間的靜謐棲息空間。

呼應漂鳥集：少女啊，妳的單純，有如湖水之蔚藍，透露著妳真理的深邃。泰戈爾《漂鳥集》No.20

作品名稱：洗滌的殿堂

作品位置：錦園洗衣亭

作者：Jens Meyer / 德國

照片來源：萬物糧倉大地慶典
照片來源：萬物糧倉大地慶典
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創作理念：我擅長以布料、紡織物創作，能在具有特殊氣質的錦園洗衣亭安裝作品在適切不過！

透過作品營造與洗衣亭對話的機會，希望觀賞者在作品引導下，走進洗衣亭靜靜感受這座洗滌的殿堂聆聽水流、觀察水流與織布互動的光影變化，深深呼吸水流與空氣激盪出的清新空氣，逐漸地洗滌出嶄新的心境！

呼應漂鳥集：雲兒把河之水杯注滿；自己卻隱藏在遠處的山中。 泰戈爾《漂鳥集》No.174

作品名稱：永恆的旅者 – 如漂鳥般飛翔

作品位置：萬安磚窯廠

作者：ABE Nyubo 阿部 乳坊 / 日本

照片來源：萬物糧倉大地慶典
照片來源：萬物糧倉大地慶典
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創作理念：燃燒中的木塊在火光中喊著說：「這是我的花朵，我的死亡！」

呼應漂鳥集：燃燒中的木塊在火光中喊著說：「這是我的花朵，我的死亡！」 泰戈爾《漂鳥集》No.200

作品名稱：斗笠

作品位置：萬安國小

作者：Jens Meyer / 德國

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創作理念：自然是活耀的，她藉由提供人們空間、庇護與食物來與人們保持連結。建築是活耀的，它藉由提人們空間與庇護來與人們保持連結。藝術是活耀的，它藉由提供人們精神食糧而與人們保持連結。布料也是活耀的，它也提供人們空間與庇護。舉例來說，傳統的斗笠提供人們的頸肩遮陰。斗笠是個非常有趣又獨特的造型，二種層次相互堆疊且創造出一個頭型的空間。

如果我把斗笠的造型與空間感置入到樹梢，自然的樹型將決定這頂斗笠的大小，同時也創造了與樹空間的對話。這頂斗笠的空間將大到足以讓人立足其下，當人們開始與樹空間互動，即將如同一個擅長建築寺廟與教堂的大師說言：他們拿取木材與石塊而創造了「寂靜」!

呼應漂鳥集：白雲謙遜地站在天之一隅，晨曦以光彩做王冠為它戴上。 泰戈爾《漂鳥集》No.100

作品名稱：重繭 The double cocoon

作品位置：萬安國小

作者：Roger Rigorth / 德國

照片來源：萬物糧倉大地慶典
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創作理念：兩個延伸的蛹狀結構被一個精巧的元素連接著，連接點雖小但十分要緊，扮演著生命兩種辯證間的聯繫…如女性之於男性、光明之於黑暗、酸之於甜，乾燥之於潮濕，萬物幾乎都有其兩面，在某種程度互有關連且彼此依存縱使時有對立，連接點保持二端的平衡亦作為二端能量的通道，重蛹猶如這生命原則的象徵不論被視為開始或終了，它就是個無限的生命循環。

呼應漂鳥集：樹根讓樹枝長出了果實，卻不索求任何回報。泰戈爾《漂鳥集》No.134

作品名稱：自然療癒

作品位置：天堂路口

作者：撒部‧噶照 / 台灣

照片來源：萬物糧倉大地慶典
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創作理念：親近大自然，感受大自然，站在土地上，感恩大地的給予，享受自然的療癒

呼應漂鳥集：樹木就像大地的渴望，踮起腳尖，遙遙窺向天堂。 泰戈爾《漂鳥集》No.41

作品名稱：互動創作

作品位置：振興國小

作者：Fatih Kucuk / 土耳其

照片來源：萬物糧倉大地慶典
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創作理念：採集部落民俗與傳說為素材，共創社區歷史與記憶，配合學童課後時間共同創作，一天2小時動畫課程，引導式教學，貼近在地生活。

呼應漂鳥集：在他們的廟宇裡，他們點著自己的燈，唱著自己的歌。可是鳥兒卻在你的晨光裡唱著你的名字—因為你的名字就是快樂。 泰戈爾《漂鳥集》No.285

作品名稱：永恆的旅者

作品位置：振興梯田

作者：ABE Nyubo 阿部 乳坊 / 日本

照片來源：萬物糧倉大地慶典
照片來源：萬物糧倉大地慶典
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創作理念：永恆的旅人啊！你將會在我的吟唱裡發現你的足跡 ！

呼應漂鳥集：永恆的旅人啊！你將會在我的吟唱裡發現你的足跡 ！ 泰戈爾《漂鳥集》No.305

作品名稱：陪伴

作品位置：電光稻香小路

作者：鄭陽晟 / 台灣

照片來源：萬物糧倉大地慶典
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創作理念：稻草人無聲的溫柔陪伴，守護和照料稻田裡的稻米，迎來風調雨順好年冬安穩長成直到豐收。願風輕輕撫過妳的髮梢，願雨水不會打彎妳的腰，願太陽照亮妳秀麗容顏，願我陪伴你健康的成長，願我的陪伴成就美善。

呼應漂鳥集：我是那秋雲，不帶一滴雨，成熟的稻田裏，可見我的滿載。 泰戈爾《漂鳥集》No.185

作品名稱：電光牛

作品位置：電光天主堂戶外廣場

作者：任大賢 / 台灣

照片來源：萬物糧倉大地慶典
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照片來源：萬物糧倉大地慶典
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創作理念：以電光村的環境地貌，以及大片稻田的美麗風景為創作藍圖，加上在地電光的傳說由來，以牛的型態來表現人與自然的關係。

呼應漂鳥集：這座山不就像一朵花，以其丘陵為花瓣，飲著陽光？ 泰戈爾《漂鳥集》No.253

看完這些全新限時景點，是不是該規畫一下旅行，好好享受放鬆自在的旅程，品嚐道地台東美食

官網｜萬物糧倉大地慶官方網站

FB粉專｜萬物糧倉大地慶

地址｜台東縣池上鄉伯朗大道(197縣道)

延伸閱讀>>【 台東懶人包 】不玩水的東海岸行程一樣完美！慵懶漫遊無敵海景「都蘭灣」

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