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漂鳥飛翔在台灣後花園最美公路上！台東最新網美打卡景點

2019-06-17 09:00ReadyGo出發前

編輯：Shelly@ReadyGO

6/1-10/13《漂鳥197-縱谷大地藝術季》197縣道壯觀展開

6月即將進入暑假旅遊旺季，台東已經充滿”藝“想不到的驚喜等著遊客來探尋了！行政院農委會水土保持局臺東分局主導的「萬物糧倉大地慶典」計畫，首度策劃《漂鳥197-縱谷大地藝術季》將於6/1至10/13在縱谷197縣道盛大開展。

照片來源：萬物糧倉大地慶典
照片來源：萬物糧倉大地慶典
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這次藝術季邀集國內外10位知名的環境藝術家駐村創作，共計12件大型戶外裝置藝術作品，作品沿197縣道北至南分布於池上萬安村、振興村及關山電光里等處設置，同時，結合印度詩聖泰戈爾最動人的「漂鳥集」，結合壯觀的作品，歌詠縱谷萬般風情，打造12個新拍照打卡必遊景點。

水土保持局台東分局王志輝分局長表示：「台東享有台灣後花園的美譽，但有很多人不知道堪稱全台最美的公路-197縣道，隱藏多處遊訪台東不可錯過的秘境，除了豐富的自然景觀，還有耐人尋味的在地社區故事，以及獨特的部落風情，都將藉由藝術引領民眾感受台東的自然美，並貼近在地農村的人文底蘊與產業特色，是這次策展的核心目的。」

▼自然療癒 / 撒部‧噶照

樹木就像大地的渴望，

踮起腳尖，遙遙窺向天堂。

泰戈爾《漂鳥集》No.41

照片來源：萬物糧倉大地慶典
照片來源：萬物糧倉大地慶典
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設置在池上天堂路口，仙氣十足的「自然療癒」是台灣藝術家撒部‧噶照的作品，順著鞦韆的視野可遠眺翠綠稻浪、山巒盡收眼底。

創作理念：親近大自然，感受大自然，站在土地上感恩大地的給予，享受自然的療癒。

▼電光牛 / 任大賢

照片來源：萬物糧倉大地慶典
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台灣藝術家任大賢在天主堂的作品「電光牛」，以電光村大片稻田的環境地貌，加上在地電光的傳說，以牛的型態表現人與自然的關係。

▼RUNAWAY DROPLET 跑道上的水滴 / Jaakko Pernu

照片來源：萬物糧倉大地慶典
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透過燈光的營造讓白天與黑夜呈現不同的美；芬蘭藝術家Jaakko在池上水利公園的作品「RUNAWAY DROPLET 跑道上的水滴」，闡述氣候變遷與全球暖化是對地球上所有生命最大的威脅，為環境與生命發聲。

▼Temple of Laundry 洗滌的殿堂 / Jens J. Meyer

照片來源：萬物糧倉大地慶典
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德國藝術家Jens設置在洗衣亭的作品「Temple of Laundry 洗滌的殿堂」，引著民眾走進感受水流與織布互動的光影變化，以及水流與空氣激盪出的清新空氣，洗滌出嶄新的心境！作品並串連泰戈爾《漂鳥集》，讓觀者有如飛翔在天際的漂鳥般，俯視縱谷的壯闊，省思人與自然應要和諧共生的深遠寓意。

《漂鳥197-縱谷大地藝術季》更多作品將於6月1日至10月13日在197縣道沿途秘境展出。這個暑假就安排到台東展開一趟大自然的藝文朝聖之旅，奔馳在最美的公路上，12件作品將洗滌你繁雜的心靈，讓泰戈爾與在地柔情的人文情感，為你的仲夏小旅行寫下迷人的詩篇。

【漂鳥197-縱谷大地藝術季】

12件作品設置位置圖

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官網｜萬物糧倉大地慶官方網站

FB粉專｜萬物糧倉大地慶

地址｜台東縣池上鄉伯朗大道(197縣道)

延伸閱讀>>漂鳥197-縱谷大地藝術季 12個全新超美打卡裝置藝術懶人包

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