初夏逍遙遊！初訪全台最東邊的靜謐漁村「馬崗漁村」
近期東北角最具話題的馬崗漁村，是一座純樸的小漁村，有台灣最東邊的咖啡廳，也有珍貴的潮間帶，更有許多貓兒或坐或臥；為了維持寧靜美好的漁村氛圍，看到一旁萌貓，也盡量以不打擾為最高原則喔！
★馬崗街27號咖啡小館
因為熱愛單車旅行，在某回環島旅途中，途經美麗的馬崗漁村，便深深著迷於此迷人氛圍中，也開啟主理人於此展店定居的夢想，融入對於沖煮咖啡的熱情，全台最東邊的咖啡小館就此誕生。因為村內趨向高齡化，主理人便透過手沖咖啡，以滿滿誠意打動街訪鄰居，而平日也有旅人紛紛慕名而來，一嚐充滿意境的咖啡香。而每年5月，這兒也會舉辦耶加雪菲月，聯合來自全台各地的咖啡豆，將耶加雪菲香氣凝聚於此。
【店家資訊】
地址：新北市貢寮區馬崗街27號
電話：0963-826-101
營業時間：10：30～18：00
公休：三四
★馬崗漁村
緊鄰濱海公路旁的馬崗漁村，是全台最東邊的漁村，也是舊草嶺環狀線自行車道必經聚落。沿著村內主要道路馬崗街行走，一旁具有歷史的石頭屋，正一一訴說著在地演進，而屋外則曬著在地特產石花凍；屋舍對面迎著清爽海風，海堤上還有海洋大學、貢寮區漁會、新北市政府共同彩繪的在地特色，一片乾淨無染的畫面，忽然一股相見恨晚的感覺來襲。村內隨處有貓咪慵懶散步，也讓此有「隱藏版貓村」之稱。
【景點資訊】
地址：新北市貢寮區馬崗街
★馬崗潮間帶
每到春季，宛如鋪上一層綠油油地毯的馬崗潮間帶，是目前全台可看到最多綠藻的地方，平坦的海蝕平台間，藏有許多小型的潮池和潮溝，讓旅人可近距離觀察海葵、蜑螺、鐘螺、珠螺、海兔、寄居蟹、螃蟹等生態，以及小杉苔、珊瑚藻、海葵、藤壺、海鞘的生長狀態。因為多樣的生態，也吸引許多釣客慕名而來，就在潮池中也能一睹魚兒風采，建議前往時需特別留意潮汐時間，並準備膠鞋避免受傷。
【景點資訊】
地址：新北市貢寮區馬崗
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