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花蓮秘境大公開！一日遊玩法３大路線推薦

2019-06-14 10:00Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

花蓮秘境一日遊路線＃1

太魯閣景點

▲花蓮秘境一日遊推薦景點-太魯閣峽谷。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲花蓮秘境一日遊推薦景點-太魯閣峽谷。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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太魯閣國家公園的特色為高聳的峽谷和斷崖，崖壁峭立，實在是鬼斧神工，令人目瞪口呆，由於景緻清幽，「太魯閣幽峽」更是台灣八景之一。園內因高山地帶，保留了許多冰河時期的孑遺生物，如山椒魚等，動物物種超過1500種，其中許多更是臺灣特有種，實在是令人上了一堂珍貴的生態課。

花蓮太魯閣景點：九曲洞

▲花蓮秘境一日遊推薦景點-九曲洞。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲花蓮秘境一日遊推薦景點-九曲洞。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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全長2公里的九曲洞步道，堪稱太魯閣峽谷最精華的一段，九曲洞最奇最美在於洞中有洞，遠瞧有如層層套疊。因山壁崩塌嚴重，2013年封閉後隨即進行整治，耗時6年另建一條水景步道，讓遊客更貼近立霧溪谷，預計於2019年暑期重新開放。位於700公尺處的九曲蟠龍更是峽谷中最窄路段，又名一線天，兩岸岩壁逼近，幾乎讓人有種伸手就可抵對岸的錯覺，想要一暏為快就別錯過今個暑期了！

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花蓮太魯閣景點：燕子口

燕子口步道終至靳珩橋全長480公尺，步行只需約30分鐘。沿途景觀豐富，美不勝收，能一次看到峽谷、壺穴、湧泉及印地安酋長岩，是比較休閒的簡易路線。「燕子口」之名是因為立霧溪的水流穿鑿侵蝕下峽谷峭壁形成小洞穴，吸引谷中燕子於此築巢而居。

花蓮太魯閣景點：錐麓古道VS小錐麓

▲花蓮秘境一日遊推薦景點-錐麓古道。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲花蓮秘境一日遊推薦景點-錐麓古道。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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錐麓古道全長約10公里，目前僅開放3.1公里，即錐麓吊橋至斷崖駐在所(東進東出) 。於該路線環境特殊，有承載量管制，需申請入園許可，平日96人，例假日增加至156人。山徑鑿闢於陡峭山壁之中，路寬僅約1.5公尺僅能容足，不經意向下瞄望，1200公尺的落差，加上立霧溪滾滾溪水，充分感受大斷崖的雄峻峭拔，實在令人驚心動魄。如果要挑戰本路段請作好登山準備及預留約一天時間。

相比於錐麓古道，小錐麓可算是輕鬆迷你版，僅650 公尺，步行時間單程約20分鐘，雖然海拔高度有異，但可以看到類錐麓斷崖的景色，步道中間有秘境情人吊橋，一次只能單排一個人行走，上限為5人，猶如在叢林裡走鋼索冒險。

花蓮秘境一日遊路線＃2

台11線景點

▲花蓮秘境一日遊推薦景點-月洞。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲花蓮秘境一日遊推薦景點-月洞。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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來過台11線應該一輩子都忘不了，長而筆直的花蓮台11線海岸，無論是騎車或開車都超舒暢，海風取代冷氣，風景取代電視，白天有藍到像畫不像話的海，與層次鮮明的山相呼應；夜晚則有漆黑中的點點星光，以及和太平洋的海浪和聲的蛙鳴。

花蓮海線景點：大石鼻山

▲花蓮秘境一日遊推薦景點-大石鼻山。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲花蓮秘境一日遊推薦景點-大石鼻山。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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在磯崎海水浴場旁的大石鼻山步道，沿著以木頭樓梯建構而成自然生態步道，大約15分鐘就可以到達頂端，美麗的太平陽和海岸山脈景致盡在腳下，實在是一望無際。走回海水浴場旁邊還有賣烤飛魚和頭目海產店，餓了正好可以大吃一頓。

花蓮海線景點：新社梯田

▲花蓮秘境一日遊推薦景點-新社梯田。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲花蓮秘境一日遊推薦景點-新社梯田。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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被喻為花蓮海岸線上最美梯田，新社梯田每個季節都有不一樣的美，整片綠油油的稻苗插秧期又或是收割前的黃金稻浪，甚至是休耕中也別有一番情調，灌滿水的稻水面映出藍天白雲的倒影，隨著海風帶來漣漪，只要搭配上藍天跟大海，總能美的令人心情舒暢。

花蓮海線景點：石梯坪

▲花蓮秘境一日遊推薦景點-石梯坪休憩區。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家...
▲花蓮秘境一日遊推薦景點-石梯坪休憩區。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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灣的南側尾端，為海岸階地，海蝕地形發達，海蝕平台、隆起珊瑚礁、海蝕溝、海蝕崖等舉目皆是，其中壺穴景觀堪稱台灣第一，生長著各式海藻、魚蝦、貝類等海洋生物。這裡亦是台灣賞鯨的發源地，鯨豚們每年夏天都會現身外海，吸引無數訪客來追逐牠們的身影。

花蓮海線景點：石門march海蝕洞

花蓮秘景之一石門march海蝕洞，因外形像極一台March車而命名，也被稱為麻糬洞，也是奧斯卡導演馬丁史柯西斯拍攝《沉默》場景之一。洞口面對著太平洋海景，不管是碧海藍天或是雨天波濤洶湧，深入海蝕洞中總有有種為世獨立的寧靜。如果想以另類方式到訪，可以考慮踏上SUP立槳，順水觀賞花蓮美麗的海岸線。

花蓮秘境一日遊路線＃3

台9線縱谷景點

台九線公路沿花東縱谷而行，貫通花蓮、台東兩縣的精華地帶，其中池上到台東市的這段花東縱谷公路（南段），建於狹長的縱谷平原上，全線可見山巒，又被稱為「綠色公路」。花東縱谷田園景觀豐富，縱谷內到處都充滿果園、茶園、稻田、牧場等景點，走到那裡都一片綠意都是秀麗山脈，讓心情大放鬆！

台9線縱谷景點：大農大富

▲花蓮秘境一日遊推薦景點-大農大富楓林自行車道。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自...
▲花蓮秘境一日遊推薦景點-大農大富楓林自行車道。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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大農大富平地森林園區為臺灣首座平地森林園區，位於中央山脈與海岸山脈間，佔地1250公頃，相當48座大安森林公園，有「花蓮版伯朗大道」之稱，一年四季都值得到訪。春天可以欣賞繽紛花海、夏季可以賞螢與賞鳥、秋冬自行車道兩旁長滿了杜英、楓香、青楓，騎單車進入「龍貓隧道」，吸收清新芬多精，聽著蟲鳴鳥叫，愜意享受森林浴。

台9線縱谷景點：鯉魚潭

▲花蓮秘境一日遊推薦景點-鯉魚潭。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲花蓮秘境一日遊推薦景點-鯉魚潭。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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鯉魚潭因東傍鯉魚山而被命名，潭北附近有銅門慕谷慕魚、翡翠谷，潭南則鄰近池南森林遊樂園區，是花蓮熱門風景區，無論是來郊遊野餐、踏青、賞螢、騎單車、健行或坐快艇或划船，總有一項適合你，並且樂而忘返。

台9線縱谷景點：林田山

▲花蓮秘境一日遊推薦景點-林田山林業園區。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專...
▲花蓮秘境一日遊推薦景點-林田山林業園區。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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林田山曾是臺灣第四大林場，園區保留當時的運木鐵道與火車，還陳列了各種伐木器具、木雕作品供遊人欣賞。其中經典檜木建築中山堂及園區內保留的鐵道總是吸引眾人打卡留念，有時間不妨社區咖啡喝個下午茶或是到森坂步道健走。

步道秘境一日遊

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