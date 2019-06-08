360度蘭陽平原夜景！宜蘭「高空酒吧」只要200元調酒 享受城市夢幻夜色
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
想不到宜蘭還有這種高空酒吧！調酒只要200元，就能讓你享有這片百萬夜景，不僅如此，還能360度俯瞰宜蘭人都不見得看過的「蘭陽平原夜景」，將迷人的城市燈火盡收眼底，邊小酌邊沉醉在夢幻的夜色中！
位在羅東夜市旁的「THE ROOF 190」高空酒吧，隱藏在村却國際溫泉酒店的24樓頂層，周邊沒有高聳的大廈，能輕鬆的俯瞰夢幻的蘭陽平原夜景。酒吧內分為室外、室內、以及吧檯座位區，如果你想要在室內吹冷氣也能透過玻璃落地窗欣賞宜蘭夜景，但若想更完整體驗這遼闊壯麗的景色，一定要走出來戶外看看！
THE ROOF 190高空酒吧可以看見全部宜蘭的夜景，甚至能細數冬山鄉、蘇澳鎮、宜蘭市、礁溪、頭城、五結等地，包含羅東火車站、羅東夜市這些地標。店內有調酒、啤酒、無酒精飲料及一些下酒點心，費用都為200元，且沒有時間限制，喝一杯就能讓你坐到飽。三五好友來可以點幾杯調酒，配上點下酒點心，在星光點點的燈景下，把氣氛烘托到最高點，這裡約會、聚會聊天完全不缺話題。
THE ROOF 190高空酒吧營業時間，從下午4點至凌晨12點，有興趣的朋友可以趕在日落前來訪，體驗不一樣風情，而在打烊後也可以前往鄰近的羅東夜市開心敘攤。宜蘭雖然沒有高聳大廈，卻坐擁最美且超遼闊的蘭陽平原夜景，網友滿意的分享，這邊媲美曼谷的高空酒吧，絕對值得你前來一探究竟！
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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