鬼斧神工「太魯閣」 台灣人心中最美的國家公園

2019-06-04 08:55 出版社：四塊玉文創 內文摘自《樂遊台灣：30個此生必遊的台灣景點，帶你玩出最不一樣的道地滋味》 作者：樂寫團隊



太魯閣 台灣人心中最美的國家公園

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範圍涵蓋花蓮縣、南投縣、以及台中市。太魯閣國家公園是台灣成立第四座的國家公園，以立霧溪、周邊峽谷、東西橫貫公路為主。因為地處菲律賓海板塊和歐亞板塊的聚合邊界，經常因為地震而受到嚴重影響。

太魯閣一直以來都因為鬼斧神工的峽谷地形，群峰環繞形成山間雲霧繚繞，無論是國內外遊客皆絡繹不絕地爭相前來拜訪。

天下雜誌〈世界級的景觀，國際級的定位〉一文報導，太魯閣曾被選入英國媒體對「世界十大必遊景點」調查，將太魯閣名列全球第五；也被聯合國亦將其評定為世界A 級景觀；美國《時代雜誌》更在2006 年5 月的《亞洲最好》特刊，評述台灣的東海岸，有崎嶇的峭壁和寧靜的海灘，還有一望無際的太平洋視野，認為足可與中國絲路並駕齊驅。

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砂卡礑步道 兼具景觀生態與人文之美

海拔高度約60 公尺，全長約4.1 公里的河谷地形，擁有多樣的植物生態，此處曾是太魯閣族人的部落據點。

砂卡礑步道石牌橫亙在路橋邊，從標示入口處，沿樓梯往下，腳底踩的是石礫泥土路，雖然路幅不寬，但相對平坦，因此並不算難走。步道與砂卡礑溪平行，若有機會也可品嘗原住民部落的小吃，一邊欣賞美景。

蓊鬱森林中的小徑，一旁是溪水日日侵蝕的岩石，被雕琢成圓滑的礫石，遍布河床。沿著美麗的步道，呼吸間都能感受到充滿芬多精的滋味，令人忘卻城市喧囂，讓砂卡礑步道兼具景觀生態與人文之美。

一路走到盡頭便能下水遊玩，捲起褲管至小腿，光著腳丫踏入清澈的溪水，冰涼舒服，溪床上布滿大大小小的石頭與細沙，魚蝦在溪中生活，人聲嘻笑與大自然合奏出和諧的幸福樂章。

長春祠 僻靜的山寺與飛瀑美景

原本是紀念因修築中部橫貫公路殉職的工程人員而興建的，位於花蓮縣秀林鄉。長春祠的下方是一道清冽的泉水瀑布，中式建築橫亙山壁間，組合起來像是典型的中國山水畫。

由於地勢陡峭，步道呈現類似阿里山火車的「之」字型向上爬升，也因為瀑布終年沖刷，使得附近地質逐漸變得脆弱，過去好幾次因為山壁崩落而毀壞附近涼亭等建築物。瀑布沖向底下的立霧溪，橫切出超越直角的彎曲面；同時立霧溪在這裡彎出一個大曲流，也因為地勢較為平緩，在這裡的河道顯得比較寬大。長春祠居高臨下，是欣賞大自然雕刻工藝的絕妙景點。

經過長春祠後繼續沿著階梯向上，達到最高處可見一個鐘樓，到達鐘樓之前會經過禪光寺與禪光吊橋，在僻靜的山林間看見佛寺總有一股清靜的感覺，吊橋則須小心翼翼行走。抵達鐘樓後便可俯瞰立霧溪與鄰近山巒，微風輕拂之下便可消除一身暑氣。

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燕子口 生態、人文特色兼具的步道

太魯閣最精華的地段，位於中橫公路179 公里處。為了人車安全，特別開闢隧道與橋樑，車輛穿梭於隧道，而行人則步行公路。因此自行開車到燕子口必須留意周邊景色，否則一不小心可能就錯過這些精妙美景囉！

燕子口的特殊地形就是立霧溪不斷切割峽谷所形成的，岩壁的壺穴提供燕子築巢與覓食，因此才有燕子口的名稱。除此之外，也能看見湧泉、峽谷等特殊景觀，而步道與峽谷所形成的光線對比，也是一種奇觀，只是步道較暗，須留意身旁車輛。

「飛燕迎賓」的紅色大字是步道上最明顯的指標，也是遊客駐足拍照的景點之一。前方靳珩公園則是一處中繼站，稍作休息後可前進至印地安酋長岩、岳王亭吊橋、青蛙石、雨瀑等。由於太魯閣國家公園內的景點密集，因此遊客每次可選擇一條步道欣賞。

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清水斷崖 氣勢雄偉的空中走廊

位於清水山的東側，綿延超過20 公里，以接近90 度的垂直角度交會太平洋沿岸。舊蘇花公路因為路幅狹窄又彎曲，經過截彎取直與拓寬工程，更能放心欣賞山海美景。蘇花海岸地區位於板塊交界地帶，自古以來有許多次的劇烈板塊運動，清水斷崖堪稱台灣十景之一，此處也設立一座石碑，讓遊歷此處的旅客見證大自然的絕佳手藝。

站在斷崖，各種顏色的藍映入眼底，浪花擊碎在岩壁之上則形成白色泡沫。背後則是翠綠山巒，偶爾夾著綿白色的雲，多種色彩與地形交織的美麗風貌，一進入這個區域，便讓人不自覺得慢下來了。然而，此處大型車輛較多，且行車速度快，在欣賞美景的同時也須注意安全。

清水斷崖附近的匯德景觀步道，開放路段大約700 公尺，此處僅開放行人通行，幾乎整段步道皆臨海修築；另一條崇德步道則是觀賞浪花的景點。

太魯閣―鬼斧神工的峽谷景觀

到達太魯閣時，首先會見到太魯閣的牌樓，許多遊客都會爭相與牌樓拍照。拍完照行經錦文橋後左彎抵達太魯閣遊客中心，可以進一步了解太魯閣各景點的指南。

往山裡前進就抵達燕子口步道，入內別忘了借用免費的安全帽，避免落石襲擊的危險。燕子口東側入口可以看到一座橫越立霧溪的吊橋，那是錐麓古道的入口，如果想要去的朋友必須事先提出申請。

沿著燕子口步道走，右手邊是立霧溪切割出來深深的峽谷，溪谷上不時可以見到大大小小的壺穴，對面的岩壁可以看到不同顏色的岩層被擠壓形成的皺褶。涼風徐徐，耳裡傳來潺潺的溪水聲，享受大自然的輝煌。一旁的靳珩公園休憩平台望去溪谷，可見到貌似頭戴羽毛帽的印地安酋長側臉岩石。

再往西行，來到著名的天祥，有餐廳、飯店和背包客棧可供住宿。大推文天祥公園，是由紀念第五任台灣總督佐久間左馬太的「佐久間神社」改建而成，因為地處台地之上所以視野極佳，可以一眼看盡整個天祥地區。

．書名：《樂遊台灣：30個此生必遊的台灣景點，帶你玩出最不一樣的道地滋味》

．作者：樂寫團隊

．出版社：四塊玉文創 分享 facebook

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