夏天出遊這樣玩超省錢！適合小資女&學生的深度旅行玩法

夏天出遊超省錢玩法推薦

夏天出遊玩法推薦＃1

夜幕大海的晚宴－基隆夜釣小管

▲夏天出遊玩法-基隆海釣小管。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

夜晚時刻，乘著基隆夜釣小管船出海，在夜晚的海面，迎風破浪來到聚集的小管魚場，人人手中一根釣竿，往大海一拋，當集魚燈全數開啟的那一刻，白光照亮海面彷彿白日，夜釣小管是季節性活動，通常在暑假前是最後機會，能釣幾隻小管就看你的功力了，不用也不用太擔心，因為最後船長總會端出一碗碗熱騰騰的小管米粉讓你品嚐，讓心寧和餵都滿足了。

＊小資推薦理由>>晚上睡不著就出海吧，一隻隻小管或白帶魚就在你面前蹦跳

夏天出遊玩法推薦＃2

真實版海底總動員－小琉球水下海龜共游

▲夏天出遊玩法-小琉球浮潛。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

小琉球整座島嶼由古代珊瑚礁隆起於海面形成，經過長年海水沖擊，形成了許多像野柳女王頭的特殊岸景，一般傳統陸路難窺此景，就是要在海上划獨木舟才能細細品味你不知道的。

小琉球擁有台灣全境最高的年平均海溫，小琉球也因其溫暖的海水而孕育上千種以上不同的珊瑚礁也造就了夢幻的海底動物園。小琉球是全台灣海龜最密集的島嶼，當你看到海龜探頭Say Hi，那就是該跳入海中與海龜共游的時刻！

＊小資推薦理由>>獨木舟划著划著，跳下海與海龜一同游泳，或者尋找可愛的小丑魚

夏天出遊玩法推薦＃3

水花間的舞蹈－刺激老梅溯溪探險

▲夏天出遊玩法-老梅溪。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

老梅溪保存完整的原始林，自然原始、水量豐沛、川流不息，四季景色分明，無論是夏天從茂密枝葉間流瀉的明亮陽光，或是秋天落在潺潺流水中的一枚小楓葉，都能感受到台灣自然景色的魅力。在這裡可以享受到老梅溪未受污染的潺潺流水，因僻處山中，成為台灣北部地區最適輕裝溯溪活動之溪流，最適合全家大小，一起來趟歡樂的溯溪之旅！

＊小資推薦理由>>炎炎夏日，最清涼消暑戶外活動之一，在垂降瀑布的那一刻感動。

夏天出遊玩法推薦＃4

在溪流之上飄移－花蓮秀姑巒溪SUP體驗

▲夏天出遊玩法-SUP體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

花蓮本身就是一個充滿自然景色又獨特的地區，而秀姑巒溪因為與太平洋相沖所形成的浪花，使得秀姑巒溪出海口成為了花蓮水上活動的好去處。來此花蓮景點，你可以選擇靜靜的觀察浪花的變化、聽海的聲音，而想要親近大海，則可體驗獨泛舟、垂釣等花蓮水上活動。

其中最新的花蓮水上活動玩法－SUP，類似衝浪，但完全不需要花大把時間學習，想學會花蓮SUP體驗只需花上一小時左右學習，便可以在花蓮岸邊瘋狂玩樂！

＊小資推薦理由>>享受一次漫遊自在的冒險，跟著伙伴在溪流上漂移

夏天出遊玩法推薦＃5

太平洋鯨豚的約會－花蓮外海遊艇賞鯨豚

▲夏天出遊玩法-賞鯨豚。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

賞鯨之旅並非只是與鯨豚打照面，而是希望藉由賞鯨黑潮海洋文教基金會解說員專業解說，讓您了解鯨豚及花蓮特殊的海洋生態，深刻體驗人與海洋生物之間的良性互動、翩若驚鴻的鯨豚身影、太魯閣峽谷與清水斷崖的山水景觀，立霧、三棧溪與黑潮交織而成的河海生態。

＊小資推薦理由>>高速遊艇在太平洋上追逐鯨豚，享受相遇瞬間的驚喜。

夏天出遊玩法推薦＃6

宜蘭外海張帆出巡，動力帆船駕駛體驗

▲夏天出遊玩法-宜蘭烏石港帆船體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

在藍天碧海的宜蘭烏石港外海、龜山島附近海域享受帆船體驗營，活動中不只帶著你認識帆船、航行的原理、更可以讓你嘗試操作帆船的樂趣，迎著海風、享受航行的樂趣。除了用自己的雙手在海上操縱帆船，都出海了怎麼能沒有玩水的歡笑跟萬惡的比基尼呢，撲通一聲躍進清澈的海中，感受海水的冰涼。

＊小資推薦理由>>一秒晉升帥氣船長，伴隨比基尼破浪在宜蘭外海。

想知道更多夏天出遊內容，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」