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「度假中，請別與我聯繫」 心之所向－花蓮太魯閣晶英酒店 Silk Place Taroko

2019-05-23 08:59udn走跳旅遊

文、圖／ Claire

「全台灣這麼多家飯店，你有沒有最想去的一家呢？」太魯閣晶英酒店是一家我從學生時代就心之所向的飯店。那時看著網路上的遊記以及飯店粉絲專頁，我總是想著住在被群山環繞著的飯店裡，能有多棒？半夜聽著峽谷的溪水聲入睡，是不是很舒壓？終於，工作了幾年後，覺得負擔的起這個房價了 於是，訂了房就出發圓夢(度假)去吧！

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這次的旅行，預計會有三篇文章，敬請期待囉…✓房間介紹(本篇) ✓餐食介紹 ✓環境介紹

我們預定的專案是【行館】踏訪・一路玩到底三天兩夜專案，L和我都覺得這很適合只想軟爛度過這三天的我們，因為除了火車票需要自己煩惱外，基本上所有的交通、行程、餐食 皆已含在專案內。

▼因為想要多跟外國朋友介紹太魯閣有多棒，所以這次的英文介紹會比較長，中文閱讀者請直接跳過即可。

__________________________

Few weeks ago, I went to Taroko National Park and stayed 2 nights there to spend my three-day vacation.

I can’t wait to share you how wonderful it is.

We stayed two nights in Taroko Silk Place Hotel, which is the only one 5-star hotel in this National Park.

The hotel is surrounded by spectacular gorge, and the best thing is,

we can sit in our balcony and have a cup of coffee or a glass of beer or something to stare the magnificent Taroko gorge in our room-River view suite.

Even though we have reviewed the pictures of this room many times, but we are still shocked by this fantastic scenery in our eyes.

So, if you’re planning a trip to Taiwan, why not to spend two or three days in Taroko Silk Place Hotel. I believe it will impress you and subvert your impression of Taiwan.

__________________________

從下火車跳上飯店接駁那刻起，看著車子慢慢往太魯閣國家公園內駛去，帶著一個夢想快要完成似孩子般興奮的心情，慢慢看著從我身邊不斷經過的那些高聳矗立的山啊、石柱啊等等。儘管有來過太魯閣，可怎麼每來一次就被這磅礡的景色給震撼一次…

經過一個多小時，到了飯店後 很快地被領著上交誼廳辦Check-in，服務人員很快的附上了帶有舒服香氣的擦手毛巾以及冰涼烏梅汁，太魯閣晶英的貼心，就從這時候開始。

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由於抵達的時間還早，房間尚未整理完畢 服務人員請我們在交誼廳稍作休息。不過可能因為被整片美景環繞，心情愉悅下覺得時間過得很快，房間就這麼整理好了，那麼，就一起去看看房間吧。

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這次入住的房型是-天祥套房，最大的賣點莫過於窗外就是一整片的峽谷風景：聳立的山壁以及川流不息的立霧溪。即便事前已看了無數次的照片，可親臨現場還是覺得很誇張，我想我是走進了 National Geographic Channel。

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這次的天祥套房不論是整體空間或是擺設陳列，我們都很滿意。尤其在衛浴方面，是兩個洗手台的設計，空間上即使兩人一起使用也不會壅擠，備品部分也都給得很充足，尤其毛巾部分。因為L有沖晨澡的習慣，在入住其他飯店時，很多時候都必須用昨夜半乾的浴巾，不過在太魯閣晶英的房間裡頭，到沒有這個問題，這樣貼心的小細節我們很是滿意。

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說到小細節，在入住期間我們處處感受到飯店的用心，例如一進房就發現了飯店準備的生日蛋糕和卡片；例如在整理房務後，我們可以發現散落在桌上的充電線已整好，又或者最讓我們驚訝的是，服務人員不知是從哪兒觀察到，飯店原先提供的夾腳拖鞋對L來說尺寸不合腳，

竟在整理房務時補上大一號的鞋子並留下紙條。這些都是一些很小的細節，不做我們也不會因此而對飯店扣分，但這樣細微的服務，讓我們除了滿意之外也讓此次旅程留下很深的好印象。

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房內所提供的所有酒水、零食皆為免費享用。冰箱內有果汁、運動飲料、啤酒以及汽水。對了，還有面膜。而在咖啡及茶的部分，太魯閣晶英則是提供了膠囊咖啡機以及新鮮茶葉供房客沖泡。

零食部分則有：糖果、巧克力、綜合堅果、德利豆乾、蜜麻花、黃金酥。一進房看到這些，豐富的程度著實讓我大開眼界，而這也才真正符合我心目中的度假：「沒有通訊軟體的干擾，端著一杯咖啡，拿些巧克力什麼的，坐到陽台看看峽谷，聽聽溪流和蟲鳴鳥叫」關於度假的雛型，太魯閣晶英已替旅人描繪好，而旅人唯一要做的唯有──人來，就好。

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入住的第一天晚上，我和L討論著：「為什麼我們從下了接駁車後就愛上這家飯店？而實際踏入後只有加分沒有減分？」「可能是因為他裝潢的很樸實吧」我或著L說。

從飯店的外觀上，你或許不會把他跟五星級飯店聯想在一起，因為他真的很低調很樸實，稍加不注意，就這麼經過而不自知也是有可能的。

不過，身為一家位於國家公園內的飯店，四周處處是如此壯觀的景色，實在沒必要有過多喧賓奪主、五花十色、格格不入的設計，在這樣的環境裡，我想需要的是融合而不是獨樹一格。

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房間的部分就介紹到這裡了，餐食以及環境介紹會在盡快更新，歡迎追蹤我的IG得到第一手發文消息如果對於飯店部分有任何問題，歡迎發問，會依照入住經驗盡力回覆。

If you have any question of Silk Place Hotel, please leave me a message. I'll try my best to reply you base on my stay experience.

太魯閣晶英酒店

臉書 | 太魯閣晶英酒店

網站 | 太魯閣晶英酒店

電話 | +886-3-869-1155

地址 | 花蓮縣秀林鄉天祥路18號

文章來源：Claire's Journal 一個上班女子的日常生活 IG：claireni0916

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