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魔幻森林系！宜蘭隱藏版景點「迷藏計畫」山林中的復古燈泡串超夢幻！

2019-05-16 16:30聯合新聞網 文／遊妤思

隱身山谷中的「藏酒酒莊」是宜蘭少數的賞螢勝地，每年4-5月中旬都有大量螢火蟲爆發，是不少人的秘境名單。伴著螢火蟲季的美景，今年園區內還特別推出「迷藏計劃」活動，在山林綠野中點起盞盞暖色的復古燈泡串，打造3處絢麗的裝置藝術。來到宜蘭山區，不僅能讓遊客賞遍滿山螢火蟲，更能拍出氣氛滿滿的美照！

圖／宜蘭隱藏版景點「迷藏計畫」山林中的復古燈泡串超夢幻。藏酒酒莊提供以下皆同。
圖／宜蘭隱藏版景點「迷藏計畫」山林中的復古燈泡串超夢幻。藏酒酒莊提供以下皆同。
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圖／傘現迷蹤，透過傘器與柔光的編織過程，讓遊客以全新角度來擁抱宜蘭多雨的綿綿絕景...
圖／傘現迷蹤，透過傘器與柔光的編織過程，讓遊客以全新角度來擁抱宜蘭多雨的綿綿絕景。
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藏酒酒莊鄰近宜蘭烏石港海邊，面臨海洋四面環山遍佈著綠地森林。園區今年特別以「迷藏計畫」為主題，在螢光季同時展出三件地景裝置藝術。拉起復古燈泡串，點起盞盞暖黃色的燈泡，裝置藝術利用雨傘、畫框以及鞦韆，在山林綠野的背景下，打造充滿魔幻森林般的氛圍。

圖／迷框綠境，集結了眾多大大小小畫框的裝置藝術。
圖／迷框綠境，集結了眾多大大小小畫框的裝置藝術。
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圖／雨傘藝術搭著暖色燈串，拍照起來極具魔幻氣氛。
圖／雨傘藝術搭著暖色燈串，拍照起來極具魔幻氣氛。
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圖／雨傘藝術搭著暖色燈串，拍照起來極具魔幻氣氛。
圖／雨傘藝術搭著暖色燈串，拍照起來極具魔幻氣氛。
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每年4月初至5月中旬晚上7～8點左右，還有機會在「藏酒酒莊」看到螢火蟲大爆發的畫面，螢光點點有如銀河般壯觀。迷藏計畫的活動已開始倒數，並於5月底結束，有興趣的朋友可要趕緊安排。假日約個三五好友來去宜蘭玩，賞賞螢光美景、森林美照，或是跑去酒裝小酌一杯，這個宜蘭隱藏版景點，是假日放鬆的好選擇。

圖／藏酒酒莊的螢光點點有如銀河般壯觀。
圖／藏酒酒莊的螢光點點有如銀河般壯觀。
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圖／精靈迷藏，拉起一整排的復古燈串，構圖畫面十分漂亮。
圖／精靈迷藏，拉起一整排的復古燈串，構圖畫面十分漂亮。
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藏酒酒莊

地址：宜蘭縣頭城鎮更新路126-50號

營業時間：09：00～21：00

電話：（03）977-8555

藏酒酒莊「迷藏計畫」活動

活動日期：2019年4月18日～5月30日

(詳情請至官網)

螢火蟲裝置藝術美景賞螢宜蘭旅遊

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