免費泡湯+請吃溫泉蛋！宜蘭太平山「鳩之澤」邀民眾20日打卡泡湯、21日重啟溫泉煮蛋區

2019-05-15 13:52 聯合新聞網 旅遊美食綜合報導



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位於太平山國家森林遊樂區內的溫泉「鳩之澤」，一直是民眾喜愛泡湯及煮溫泉蛋的熱門景點，因應5月20日（諧音520我愛你）推出打卡優惠活動，只要民眾在當日指定時段參與臉書打卡活動，就可以免費泡湯大眾池。同時，原有溫泉煮蛋槽於去年9月起進行整修後，將於下周二(5/21)舉行「2019鳩之澤 相鳩來煮蛋」重啟活動，當天上午10時至12時免費提供溫泉蛋給遊客們盡情吃，打卡還送限量100份的寬尾鳳蝶手機螢幕擦拭貼。

鳩之澤溫泉煮蛋21日重新啟用。圖／取自太平山國家森林遊樂區粉絲團 分享 facebook

鳩之澤溫泉地處浪漫的海拔520公尺處，諧音音近「我愛你」，於5月20日當天鳩之澤推出臉書打卡活動，在上午9時至下午13時期間，只要參加「鳩之澤520我愛你」貼文分享活動，就可免費泡湯享用「露天SPA池、男女裸湯區」，同時享受樹林帶來的芬多精，現場另含有家庭野湯區等不同湯區。

鳩之澤520我愛你打卡活動。圖／羅東林務局提供 分享 facebook

鳩之澤的溫泉煮蛋區原有煮蛋槽因使用已逾20年，煮蛋槽老舊且管線時有故障，因此，去年9月起進行整修，目前已全面完工。羅東林區管理處為提升設施安全性及服務品質，除將煮蛋槽由一座增加為二座，緩減煮蛋區人潮的擁擠程度並增加安全性，周邊也增設公廁、涼亭增加遮雨性、樓梯調降高度、設有無障礙通道等，增加遊客便利性及遊憩安全。

「2019鳩之澤 相鳩來煮蛋」重啟活動。圖／取自太平山國家森林遊樂區粉絲團 分享 facebook

鳩之澤訂於5月21日重新啟用溫泉煮蛋區，當日上午10時12時舉行「2019鳩之澤 相鳩來煮蛋」重啟活動，歡迎入園遊客共襄盛舉，活動期間將有免費溫泉蛋可以享用！

鳩之澤溫泉煮蛋21日重新啟用。圖／取自太平山國家森林遊樂區粉絲團 分享 facebook

鳩之澤溫泉煮蛋21日重新啟用。圖／取自太平山國家森林遊樂區粉絲團 分享 facebook

太平山國家森林遊樂區 鳩之澤

地址：宜蘭縣大同鄉太平村燒水巷25號