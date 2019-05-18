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冒險限定5路線！夏日消暑花蓮「溯溪」必備玩法

2019-05-18 11:03Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

花蓮溯溪路線推薦

花蓮溯溪路線＃1

藍綠色深潭秘境－三棧北溪

花蓮溯溪限定｜三棧北溪，圖片來源：Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家
花蓮溯溪限定｜三棧北溪，圖片來源：Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家
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花蓮三棧北溪位於布拉旦社區的北邊，溪流地形變化大，全日三棧北溪溯溪行程會經過5個深潭，需要手腳並用攀爬巨石、跳水、游泳等，還有從山壁流出的天然純淨水源，終點還有個瀑布，可以享受負離子的沐浴，還有最長滑水道沖瀉而下，請預備好你的體力和膽量，挑戰花蓮最棒的三棧北溪溯溪行程。

花蓮溯溪路線＃2

高手達人帶路－三棧南溪

花蓮溯溪限定｜三棧南溪，圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家
花蓮溯溪限定｜三棧南溪，圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家
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地形風富具有挑戰深潭與巨石的花蓮三棧南溪，終年翠綠見底的河水層層疊落在山巒之間，三棧南最自然原始的畫面在你眼前展開。開闊的河床，平坦的地勢，平易近人但又不失挑戰的花蓮溯溪路線。花蓮三棧南溯溪由達人高手帶路，溯溪教練與學員比為1:5超安全比例，完整照顧每一位團員。

花蓮溯溪路線＃3

壯闊巨石峽谷－翡翠谷

花蓮溯溪限定｜翡翠谷，圖片來源：Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家
花蓮溯溪限定｜翡翠谷，圖片來源：Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家
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超乎想像的壯觀畫面，急流、巨石、瀑布、深潭，翡翠谷可以說是台灣溯溪的完整結合，其路線最大的特點為壯闊的景色，當你暢遊在溪水環繞間，感覺自身的渺小和大自然的偉大。行走在翡翠谷溪流間，翡翠谷美麗的名子不會讓你失望，正如其名，翡翠綠的溪水，消除一身的疲憊，是台灣溯溪最清涼消暑的選擇。

花蓮溯溪路線＃4

開啟溯溪魂－砂婆礑溪

花蓮溯溪限定｜砂婆礑溪，圖片來源：Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家
花蓮溯溪限定｜砂婆礑溪，圖片來源：Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家
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花蓮溯溪選擇多，對於新手入門者來說，砂婆礑溪一定可以燃起你的溯溪魂！砂婆礑溪行程短，落差大、水流清澈，更是花蓮的水源地，其路線有攔砂壩和跳水深潭，最適合第一次體驗花蓮溯溪的玩家，除了新手，砂婆礑溪也能讓老玩家享受其中，在炎炎夏日，一場消暑的旅行，就從砂婆礑溪開始吧！

花蓮溯溪路線＃5

花蓮在地人秘境－白鮑溪

位於花蓮的白鮑溪是鯉魚潭的上游，全長約9公里且終年溪水不斷，溪流又因攔砂壩而形成眾多的水潭，這便是白鮑溪溯溪的好地點。又加上白鮑溪是台灣翠玉礦的產地，一邊戲水溯溪的同時，也能在河床找到礦石。

溯溪過程都算輕鬆，只有到深潭時才需大家排一列，是唯一花費較多體力的路程，而溯溪的終點還能體驗刺激的跳水活動。炎炎夏日想到花蓮溯溪清涼一下，白鮑溪是個個全家大小都適合的花蓮溯溪路線。

無論選擇哪一條花蓮溯溪路線，溯溪的迷人和挑戰讓他榮登今夏最消暑必做溯溪冒險。跟隨專業領隊和戶外團隊，讓溯溪已經成為人人挑戰的活動，快拿起你的背包，穿上溯溪鞋，享受今夏最冰涼的冒險吧！

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溯溪消暑秘境

Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

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