台東「熱氣球嘉年華」6/29鹿野登場！白天玩熱氣球、晚上還能賞星景

一年一度的台東熱氣球嘉年華活動即將於6/29開幕！準備好安排行程及訂房到台東放鬆遊玩囉!

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臺東熱氣球嘉年華在今年6月29日即將登場囉!今年邁入活動的第9年，維持和去年一樣45天的活動展期，台東縣府將結合8場光雕音樂會與台東最美麗星空，讓遊客白天玩熱氣球，晚上觀星去。

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今年主要以台灣國際熱氣球嘉年華知名度，呈現東台灣及台東之區域特色，並發展相關之旅遊產品，促進地方產業發展，產生漣漪效應，帶動整體經濟成長，提升臺東的競爭力。在有限經費下，不再以邀請造型求數量的突破為宣傳重點。

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第九年的熱氣球嘉年華將結合台東縣最美的星空，運用自然純淨風貌，沒有西部工業城市的PM2.5霧霾影響，讓國內外旅客可以倘佯在星空下，遠離城市的喧囂與快節奏，在家人、朋友身旁，聽著星星的故事，沈浸在寧靜地星空夜晚，感受前所未有的幸福感。

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交通部觀光局今年4至6月針對國人推出春遊補助方案，台東縣政府配合中央政策，鼓勵團體到台東旅遊，台東縣長饒慶鈴表示，只要超過20人團體在台東停留2夜以上即可獲台東森林公園或富山護魚區門票，51人以上至100人則可獲贈在地農特產品，超過100人以上可搭配行程送台東特色遊程，500人以上大團還可享受熱氣球繫留體驗。交通及觀光發展處表示，獎勵旅遊希望吸引機關團體到台東玩，只要在台東合法旅宿業住2晚以上，就可以深入玩到在地特色遊程，吃到最道地的在地農特產品。而國外團客、或住3晚以上國內團客另有鼓勵方式，旅遊台灣，從台東開始，即日起申請至11月10日，詳情公告於台東縣觀光旅遊網，洽詢電話（089）326886。

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【活動資訊】

◎2019臺灣國際熱氣球嘉年華

活動日期：108/06/29~108/08/12

活動地點：鹿野高台

【交通資訊】

■ 自行開車

→北行：

沿著台九線，過鹿野橋後立即於東33鄉道向左轉，於光榮路/東33鄉道向右轉，於龍馬

路/東33鄉道向左轉，於高台路向右轉，即可到達。

→南行：

沿著台九線，於台塑加油站右轉永安路/東33鄉道，於永樂路/東33鄉道向左轉，於高台

路(茶壺地標)向左轉，即可抵達。

■ 交通管制

當進入鹿野高台會場人車過多時，周遭道路將會臨時啟動交通管制及付費接駁機制，請

遵循人員指揮，屆時車輛請停放龍田降落場（位於鹿野鄉龍五路北二路口，導航請設定

「龍田降落場」或「龍田大草坪」）

※107年8月13日鹿野高台閉幕光雕音樂會，一定會交通管制。

■ 搭火車前往

■ 站名：鹿野火車站

■ 服務資訊：

詳細班次表請參閱：臺灣鐵路管理局官網： http://www.railway.gov.tw/

或 洽臺鐵局臺東站：(089)229687

■ 行動服務中心：鹿野火車站即時提供最貼心的旅遊服務諮詢。

■ 轉乘資訊：

遊客可以搭乘臺灣鐵路局火車於「鹿野站」下車後，轉搭鼎東客運山線「台灣好行-縱谷

鹿野線」，前往「鹿野高台」活動會場。

■ 台灣好行縱谷鹿野線【鹿野火車站】站牌位置：從鹿野火車站出站後，沿著中正路直行約

三分鐘左轉即可達

■ 縱谷鹿野線諮詢專線－鼎東客運山線：(089)328669

■ 台灣好行官網 http：//www.taiwantrip.com.tw/Taitung/

更多詳細的資訊可上臺灣國際熱氣球嘉年華官方網站搜尋唷～





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