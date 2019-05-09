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不只能賞鯨！花蓮「石梯坪」景點推薦&特色玩法大公開

2019-05-09 10:03Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

夏日想要玩水或是到山林中散散步，通常都會想到花蓮，花蓮的自然資源充足，而你熟悉花蓮石梯坪嗎？大家對石梯坪的印象可能是壺穴、珊瑚礁，但其實在花蓮光是石梯坪這一處就有很多不同玩法，想好好放鬆或安排充足的行程，都可以在石梯坪選擇到適合你的玩法！

花蓮石梯坪玩法推薦

花蓮石梯坪玩法#1

賞鯨

▲花蓮石梯坪玩法-賞鯨。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲花蓮石梯坪玩法-賞鯨。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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很多人都知道花蓮為賞鯨的首選之地，但確切來說位於花蓮豐濱鄉的石梯坪才是花蓮賞鯨發源地。自1997年啟航的第一艘賞鯨船「鯨魚號」，起初為了保育鯨豚，卻也帶動了賞鯨風潮，一直到現在都是石梯坪相當重要的玩法。

一邊賞鯨的同時也有機會看到各種鯨豚的身影，甚至還有飛魚，這些珍貴的生物都需要大家好好保護與愛護，在賞鯨的同時也會有專業人員導覽，玩樂中也可以學習到很多生態保育知識。

花蓮石梯坪玩法#2

獨木舟

▲花蓮石梯坪玩法-獨木舟。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲花蓮石梯坪玩法-獨木舟。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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想要深入了解阿美族的傳統文化嗎！「巴克力蘭」是花蓮石梯坪附近的一處秘境，是個試煉勇氣、提勝智慧及充滿愛的地方，阿美族百年來的歷史故事及傳統都聚集在此。而獨木舟玩法是由在地阿美族人共同組織及帶領，為了傳達愛護海洋及水資源，因此來石梯坪可以好好藉由划獨木舟了解海洋生態及歷史文化。

花蓮石梯坪#３

潮間帶觀察

▲花蓮石梯坪玩法-潮間帶觀察。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲花蓮石梯坪玩法-潮間帶觀察。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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石梯坪的沿海富含了熱帶魚群及珊瑚礁群，又加上這裡的在海蝕作用之下，形成了壺穴，而眺望海岸近似滿滿的壺穴，又因為區域不同而分別有蕈狀、桶狀等造型，最重要的是海洋生態與壺穴地形共同打造成的潮間帶環境，在退潮時遊客可以觀察各式海藻、蝦類、貝類等等，石梯坪潮間帶蘊含的自然資源造就了一處相當適合觀察生態的地形。

花蓮石梯坪玩法#4

海釣

▲花蓮石梯坪玩法-夜釣體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲花蓮石梯坪玩法-夜釣體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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平時來到花蓮海邊都是體驗玩水，或是在海岸邊曬曬太陽，其實花蓮石梯坪從五月開始就有超特別的夜間海釣活動。5~6月飛魚高峰期，可以體驗到用手撈方式撈飛魚，而7~9月的釣魷魚，一開始使用釣竿釣魚餌來吸引魷魚，等魷魚近水面時改用撈網撈上岸。手撈這個玩法很特別又不難，可以在近清爽的夜晚出海，來一趟海釣體驗應該會是很特別的石梯坪玩法。

花蓮石梯坪#5

浮潛

石梯坪的海洋生態豐富，清澈海水及珊瑚礁、魚兒一定要親自下海，近距離欣賞才過癮。石梯坪浮潛是新興的浮潛地點，也是親近生物最推薦的玩法，只需要換上潛水衣、戴上面鏡及呼吸管，就算是初學者也能很快上手。能見度高、附近的沖洗設備也完善，由專業教練帶著遊客下海，尋找海藻、海星、七彩珊瑚礁的蹤影，也太美了吧！心中會不停浮現這幾個字。

花蓮石梯坪玩法#6

跳水

若你是個熱愛冒險，較喜愛刺激玩法的人，來到石梯坪推薦你去跳水！站在高處礁岩一躍而下至太平洋海中，當下的快感以及跳入水中的涼爽感刀適合夏天，當然跳水行程可以加上潛水行程，近距離與海洋生物互動，不過安全起見，無論潛水或跳水都需要專業教練的陪同，由他們培訓相關知識及勘查環境。

石梯坪玩法#7

露營

石梯坪露營區就在遊憩區內部，在此的露營區相當完善，加上接近海邊，在露營地就可以聽見海浪拍打的聲響、迷人的海岸景色也清楚在眼前。在石梯坪露營還有一條小徑通往海灣，這裡就像被露營遊客包場的海灣，人少但景色及生態一樣美麗。夜間抬頭仰望，一大片星空美得令人屏息，一次石梯坪露營，就可以把山、海、星空之景瀏覽，CP值超高。

＊全年度開放，但須「線上預約」

石梯坪#8

石梯坪港口部落

石梯坪港口部落是阿美族部落之一，海天共造的美景是港口部落的重要資產，族人也非常用心在保存及推廣他們的傳統文化。2015年開始由藝術家們聯合策展的裝置藝術就坐落於石梯坪，利用漂流木、竹子等創作與石梯坪田濕地復育有關的藝術品，是生態、藝術、文化結合的活動，來石梯坪不妨參觀港口部落的展覽，也可體驗DIY工藝品的活動。

石梯坪#9

海或瘋市集

▲石梯坪玩法-海或瘋市集2019。（圖／海或。手作官方FB）
▲石梯坪玩法-海或瘋市集2019。（圖／海或。手作官方FB）
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喜歡手作小物或傳統市集的人，每年夏天7月花蓮海線上的「瘋市集」你一定會很喜歡。所有攤販都在台11線上，利用一些簡單的竹子、遮雨棚搭建，沒有多餘的設施，甚至是樹蔭下的小路都藏有一些獨特店家，手作飾品、手繪畫作、服飾、染布等等，逛累了也有咖啡攤、飛魚乾、烤香腸等美食，把所有藝術人才集結在瘋市集中，一邊逛一邊吃，還有太平洋的風景伴隨，傍晚時分甚至會有獨立樂團表演，夜晚在微光下逛市集也很有氣氛。

活動官網：海或。手作

花蓮石梯坪玩法#10

豐濱月洞

▲花蓮石梯坪景點-月洞。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲花蓮石梯坪景點-月洞。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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距離石梯坪不遠處有個稱為「月洞奇觀」的景點，想要窺探他的神秘之處其實並不難，只需搭乘小船入洞參觀，但因為月洞空間不大，加上小船一次只能乘載10人，在等待尚需多點耐心。月洞是個天然鐘乳石洞穴，而洞穴因為湖水會隨著月亮盈虧變化，洞內上方更有大片蝙蝠群，為月洞增添幾分神秘感。

想知道更多花蓮自由行內容，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」　

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露營賞鯨市集

Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

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