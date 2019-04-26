親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
旅遊即時報
都會風情
台灣好好玩
悠遊北台灣
探訪中台灣
暢遊南台灣
前進宜花東
悠遊離島

藝人隋棠也大讚的宜蘭秘境景觀餐廳！ 賞礁溪迷人「百萬夜景」+義大利窯烤披薩DIY

2019-04-26 15:15聯合新聞網 旅遊美食綜合報導

圖／取自隋棠 Sonia Sui粉絲團
圖／取自隋棠 Sonia Sui粉絲團
分享

宜蘭也有迷人的百萬夜景可欣賞！離礁溪最近、視野超美的「空ㄟ農場」景觀新餐廳，有著視野遼闊的美景，加上氣氛悠閒與提供客製化窯烤披薩DIY體驗，已成了親子旅行絕佳首選，連藝人隋棠近期帶著家人造訪，也都被這裡的私房美味與舒服景致給征服啦！

圖／取自隋棠 Sonia Sui粉絲團
圖／取自隋棠 Sonia Sui粉絲團
分享

地點位於跑馬古道南口至五峰路附近的「空ㄟ農場」，距離礁溪市區非常近，是座擁有超廣闊視野與超棒氣氛的私人農場，白天可眺望蘭陽平原及龜山島美景，夜晚可欣賞宜蘭無光害百萬夜景！不但是親子活動首選，也是寵物友善餐廳。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權提供，非經同意請勿轉載。(以下同)
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權提供，非經同意請勿轉載。(以下同)
分享

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權提供
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權提供
分享

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權提供
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權提供
分享

除了美景也提供美食，店裡有一台Magliano義大利原裝進口的國際比賽指定用窯，目前接受中午時段團體包場訂位體驗窯烤披薩DIY，老闆還特地去義大利專業披薩餐飲技術培訓學院學習(台灣分校)，拿到國際披薩證照，為旅客提供各種客製化餐點，窯烤披薩價位落在260元~360元，還有鬆餅、炸物、飲品、啤酒、冰淇淋等選擇。

義大利原裝進口窯爐：Magliano是多次獲得拿坡里披薩所舉辦的世界披薩大賽窯爐...
義大利原裝進口窯爐：Magliano是多次獲得拿坡里披薩所舉辦的世界披薩大賽窯爐指定使用品牌。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權提供
分享

龍眼木。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權提供
龍眼木。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權提供
分享

圖／取自隋棠 Sonia Sui粉絲團
圖／取自隋棠 Sonia Sui粉絲團
分享

網友宜蘭ㄚ欣多次造訪，還遇上義大利國際比賽裁判&首席披薩麵團專家蒞臨指導，低溫發酵的麵團，搭配宜蘭鴨賞、金棗、三星蔥、櫻花蝦、滿滿的莫札瑞拉起司，再用龍眼木高溫柴燒烤到表皮酥脆，餅皮Q彈超好吃。

麵團使用義大利Italmill 藍光麵粉、乾啤酒酵母、奧利塔特級冷壓橄欖油、義大...
麵團使用義大利Italmill 藍光麵粉、乾啤酒酵母、奧利塔特級冷壓橄欖油、義大利海鹽、加上宜蘭雪山山脈甘甜泉水，低溫發酵16小時。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權提供
分享

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權提供
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權提供
分享

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權提供
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權提供
分享

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權提供
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權提供
分享

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權提供
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權提供
分享

入場全面採預約制，每個時段預約會做人數及車位控管，沒預約請勿上山以免撲空了。若停車場已滿，農場會派車到白石腳路接駁，建議外縣市的朋友可以將汽車停在礁溪轉運站，對面有機車行可以租車騎上山較為方便。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權提供
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權提供
分享

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權提供
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權提供
分享

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權提供
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權提供
分享

百萬夜景就在座位旁，也讓隋棠一家人流連忘返，從照片分享看到隋棠老公帶著兒子Max進行窯烤披薩DIY體驗、隋棠也分享她的第一個手作pizza，但兒子女兒竟不捧場，但其實還蠻好吃的！女兒和兒子盡情地空ㄟ農場玩耍跑跳，讓她直呼在想要在此放空一整天。現在想要體驗宜蘭最美的景觀餐廳，一定要提前2個小時預約哦！

圖／取自隋棠 Sonia Sui粉絲團
圖／取自隋棠 Sonia Sui粉絲團
分享

圖／取自隋棠 Sonia Sui粉絲團
圖／取自隋棠 Sonia Sui粉絲團
分享

影片／感謝宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權影片

空ㄟ農場

電話︰0912089795，採預約制

營業時間：15:00~22:00(最後點餐21:30)

地址：宜蘭縣礁溪鄉白石腳路157巷31號

導航地標：https://goo.gl/maps/Z4kxwkitQQ72

停車場：有，位置不多

消費：大人低消為300元，13歲以下小孩150元，7歲以下免收費，以整桌總消費金額達低消即可，可以帶外食(不含酒精類)。預約客滿時用餐時間以兩小時為限。

備註：全面禁煙、禁止玩牌、桌遊，晚上會有蚊子。露天座位區沒有圍起來，請注意自身安全。上山的路是單行道，不好會車，建議騎機車上山，晚上路燈比較少。

礁溪夜景景觀餐廳
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

宜蘭超萌景點「斑比山丘」延後開幕　店家：母鹿懷孕啦！

2019-04-24 09:26

一天只接一組！ 宜蘭最美「包棟」秘境民宿 藏有300棵落羽松、生態湖划船、獨享電梯別墅

2019-04-23 15:52

在地達人帶路深入台東部落！台東山海部落秘境10玩法

2019-04-20 11:00

SUP秘境、越野車！ 2019最夯「花蓮景點」新玩法

2019-04-19 11:02

全臺最文青的背包客棧！宜蘭工業風「神農青舍」入住只要650元!

2019-04-11 08:00

小資族的「宜蘭輕旅行」漫活的６處景點推薦

2019-04-08 08:00

花蓮獨木舟！好萊塢取景地「牛山呼庭」花蓮水上活動＋景點懶人包

2019-04-06 09:00

蔣勳 在池上體悟天長地久

2019-03-31 12:08

【宜花東】賞鯨懶人包！今夏來去龜山島、石梯坪享大海美景

2019-03-29 09:00

出發去台東！台東必去10大景點　秘密景點、行程推薦

2019-03-28 11:12

超萌小鹿！宜蘭「斑比山丘」擁有25隻梅花鹿的療癒小丘

2019-03-21 18:10

宜蘭清水地熱連假遊客大爆棚 網友分析原因超中肯

2019-03-04 10:37

IG熱門打卡推薦！宜蘭６處新夯點：文青小綠林道、日式溫馨美食

2019-02-02 11:00

假日來去礁溪玩耍！礁溪美食、景點懶人包

2019-01-25 15:30

季節限定之美！ 「羅東運動公園落羽松」宜蘭巿最易到達落羽松步道

2019-01-24 12:01

宜蘭太平山不只有見晴古道！ 太平山國家森林遊樂區10玩法

2019-01-01 08:58

【懶人包】宜蘭兩天一夜：溫泉、美食、景點推薦

2018-12-27 08:00

北台灣唯一！礁溪「巨無霸娃娃機」只要100元有機會帶走Gogoro

2018-12-26 12:57

76個純白貨櫃屋超吸睛！　宜蘭最新景觀地標 媲美花蓮星巴克

2018-12-06 12:57

2019 跨年曙光秘境！加羅湖 3.0 夢幻湖面倒映日出

2018-11-30 09:00

溫泉水煮出戶外火鍋宴！宜蘭清水地熱公園12月8日正式開園

2018-11-26 22:02

宜蘭田董田棲地營造 黑嘴鷗來造訪

2018-11-22 08:00

2019 跨年曙光秘境！遠眺龜山島 3.0 放牛吃草去！

2018-11-21 21:00

來去宜蘭體驗野奢露營 才發現露營也可以很輕鬆

2018-11-21 15:28

走跳世界／與自然共舞 遺世山居 不必遠求

2018-11-13 10:06

散步計劃！慢行宜蘭 屬於你的舒壓之旅

2018-11-03 22:00

療癒行程！登高超萌抹茶山 下至抹茶甜點店

2018-10-24 12:00

「嘉明湖」：兩天一夜不必趕，一生一世永回甘

2019-04-22 14:55

又美又療癒！ 宜蘭伯朗大道空拍圖來了

2019-04-06 15:00

兒童才有！宜蘭傳藝4月4日12歲以下免費入園

2019-04-02 10:35

影╱宜蘭綠博開幕 首日免費還送1千份生日米

2019-03-31 15:00

原鄉部落旅遊／認識台東部落美學 深入體驗台東部落經典玩法

2019-03-28 10:03

開放海中「一字堤」垂釣 釣友怒：要我飛過去嗎

2019-03-20 10:14

快排出遊！海拔2千太平山雲海此時最美 最佳賞景點在這

2019-03-13 14:14

宜蘭CityTour／舊城美食篇！古蹟文化巡禮、品嘗在地小吃、朝聖IG打卡熱點

2019-02-25 13:03

美！宜蘭三星落羽松林今起有夜秀 秘境如童話世界

2019-01-31 12:30

遊客、攝影好客都愛 宜蘭落羽松「紅」了

2019-01-07 10:11

影╱太平山遊樂區霧氣白茫朦朧美 還沒冷到下雪結霜

2018-12-30 19:10

迎曙光！太平山3點開園 「4大景點」看日出都超美

2018-12-29 11:10
看更多

熱門文章

影／白沙屯媽聽到了！轉向穿越馬路進校園等學生下課

2019-04-09 15:13

一人不只3.6萬！ 政府4大補助 領完還能減稅

2019-04-10 09:00

大甲媽彰化爆衝突 電視台記者、警察都被打

2019-04-09 00:59

白沙屯媽祖進香首日走了近43公里 體恤信徒8次停轎休息

2019-04-08 18:04

小資族的「宜蘭輕旅行」漫活的６處景點推薦

2019-04-08 08:00

超商可「24小時寄郵局便利包」！全家便利商店、中華郵政攜手搶攻小包裹宅配

2019-04-09 12:32

帶5名孩子爬鳶嘴山 救難急呼「不要越級打怪」超危險！

2019-04-09 09:13

影／這校大甲媽白沙屯媽祖婆都來過！盼期再相會

2019-04-09 07:41

「變變變！MOVE生物體驗展」 高雄場預售票開賣

2019-04-09 08:35

濃霧攪局 2千多名旅客滯留金門機場

2019-04-08 21:36

桃園彩色海芋季 4天突破71萬人

2019-04-07 20:26

台灣6大避暑勝地，讓你清涼一夏！

2019-04-10 09:58

影／超大型無拖桿拖車 桃園機場史上最昂貴地勤裝備亮相

2019-04-09 14:46

螢火蟲數量已有6萬隻 東勢林場4月中旬達高峰

2019-04-08 18:56

桃園機場不無聊！隱藏設施報你知：馬殺雞按摩椅、夢幻圖書館

2019-04-08 09:00

爬爬山賺獎金！ 2019「臺北大縱走」攝影比賽總獎金40萬元　

2019-04-07 21:00

新莊人終於等到第一個大型百貨商場 「宏匯廣場」2020初春開幕

2019-04-09 18:04

影╱政策平台提案「暫停春遊補助」 林佳龍回應了

2019-04-09 15:11

春遊補助走藍色公路 5大離島航線推優惠

2019-04-09 09:29

快收藏！全台四月份旅遊活動月曆總整理

2019-04-10 07:55

隨行大甲媽一早送出7千茂谷柑 顏寬恒：農友都很可愛

2019-04-08 12:50

兩位媽祖今天最近距離30公里 信徒：期待回鑾相遇

2019-04-08 12:32

搭捷運就能看到「四月雪」 巨型海盜木船溜小孩最適合

2019-04-09 17:40

臭水溝變身賞花秘境 土城公館溝沿河種逾60株吉野櫻

2019-04-09 15:10

阿里山春季星空微笑曲線 還可看到南十字星座

2019-04-09 11:47

2019全台瘋媽祖！大甲媽祖遶境活動總整理

2019-04-09 23:28

2020台北燈節落腳處定案！ 西門町、南港「雙主場」

2019-04-09 15:20

影／素食米糕一年僅開張一次 大甲媽祖信徒認證的美食

2019-04-09 17:58

高雄愛河近4千人面河揮毫 接力寫王羲之「蘭亭序」

2019-04-07 17:06

阿里山櫻花季近尾聲 10日前賞大島櫻還來得及

2019-04-08 07:29

全台唯一「小飛象」主題期間限定店 滿滿超萌周邊童心大爆發

2019-04-09 15:23

春遊走藍色公路　到馬祖看藍眼淚也有優惠喔！

2019-04-08 11:03

故宮再現傳奇VR藝術體驗特展 奪美GLAMi 獎

2019-04-08 13:05

2018全球飯店指數上漲3% 台灣飯店反降

2019-04-08 18:20

影／大甲媽遶境起駕 數萬人塞爆鎮瀾宮

2019-04-07 22:26

台南也有曼哈頓懸日 網路照美呆卻被質疑是後製

2019-04-09 12:17

玩帛琉要注意！2020年禁用有害珊瑚礁物質防曬乳

2019-04-09 16:31

復仇者IN家樂福 限量公仔首曝光

2019-04-10 13:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top