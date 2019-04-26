藝人隋棠也大讚的宜蘭秘境景觀餐廳！ 賞礁溪迷人「百萬夜景」+義大利窯烤披薩DIY

2019-04-26 15:15 聯合新聞網 旅遊美食綜合報導



圖／取自隋棠 Sonia Sui粉絲團 分享 facebook

宜蘭也有迷人的百萬夜景可欣賞！離礁溪最近、視野超美的「空ㄟ農場」景觀新餐廳，有著視野遼闊的美景，加上氣氛悠閒與提供客製化窯烤披薩DIY體驗，已成了親子旅行絕佳首選，連藝人隋棠近期帶著家人造訪，也都被這裡的私房美味與舒服景致給征服啦！

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地點位於跑馬古道南口至五峰路附近的「空ㄟ農場」，距離礁溪市區非常近，是座擁有超廣闊視野與超棒氣氛的私人農場，白天可眺望蘭陽平原及龜山島美景，夜晚可欣賞宜蘭無光害百萬夜景！不但是親子活動首選，也是寵物友善餐廳。

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除了美景也提供美食，店裡有一台Magliano義大利原裝進口的國際比賽指定用窯，目前接受中午時段團體包場訂位體驗窯烤披薩DIY，老闆還特地去義大利專業披薩餐飲技術培訓學院學習(台灣分校)，拿到國際披薩證照，為旅客提供各種客製化餐點，窯烤披薩價位落在260元~360元，還有鬆餅、炸物、飲品、啤酒、冰淇淋等選擇。

義大利原裝進口窯爐：Magliano是多次獲得拿坡里披薩所舉辦的世界披薩大賽窯爐指定使用品牌。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權提供 分享 facebook

龍眼木。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權提供 分享 facebook

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網友宜蘭ㄚ欣多次造訪，還遇上義大利國際比賽裁判&首席披薩麵團專家蒞臨指導，低溫發酵的麵團，搭配宜蘭鴨賞、金棗、三星蔥、櫻花蝦、滿滿的莫札瑞拉起司，再用龍眼木高溫柴燒烤到表皮酥脆，餅皮Q彈超好吃。

麵團使用義大利Italmill 藍光麵粉、乾啤酒酵母、奧利塔特級冷壓橄欖油、義大利海鹽、加上宜蘭雪山山脈甘甜泉水，低溫發酵16小時。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權提供 分享 facebook

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入場全面採預約制，每個時段預約會做人數及車位控管，沒預約請勿上山以免撲空了。若停車場已滿，農場會派車到白石腳路接駁，建議外縣市的朋友可以將汽車停在礁溪轉運站，對面有機車行可以租車騎上山較為方便。

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百萬夜景就在座位旁，也讓隋棠一家人流連忘返，從照片分享看到隋棠老公帶著兒子Max進行窯烤披薩DIY體驗、隋棠也分享她的第一個手作pizza，但兒子女兒竟不捧場，但其實還蠻好吃的！女兒和兒子盡情地空ㄟ農場玩耍跑跳，讓她直呼在想要在此放空一整天。現在想要體驗宜蘭最美的景觀餐廳，一定要提前2個小時預約哦！

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影片／感謝宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權影片

空ㄟ農場

電話︰0912089795，採預約制

營業時間：15:00~22:00(最後點餐21:30)

地址：宜蘭縣礁溪鄉白石腳路157巷31號

導航地標：https://goo.gl/maps/Z4kxwkitQQ72

停車場：有，位置不多

消費：大人低消為300元，13歲以下小孩150元，7歲以下免收費，以整桌總消費金額達低消即可，可以帶外食(不含酒精類)。預約客滿時用餐時間以兩小時為限。

備註：全面禁煙、禁止玩牌、桌遊，晚上會有蚊子。露天座位區沒有圍起來，請注意自身安全。上山的路是單行道，不好會車，建議騎機車上山，晚上路燈比較少。