一天只接一組！ 宜蘭最美「包棟」秘境民宿 藏有300棵落羽松、生態湖划船、獨享電梯別墅

2019-04-23 15:52 聯合新聞網 文／遊妤思



前往宜蘭旅遊可選擇的民宿非常多，今天為大家介紹的這一間佔地一甲的「十六崁宜蘭民宿」，以一天只招待一組客人最為豪氣！

網友「猴子【東】遊記」分享推薦大家來這裡可以欣賞絕美的300棵落羽松、可以在湖泊生態池划船、可以餵養魚兒和小羊，不論入住的是雙人房或是四人房，都享有「包棟」的概念，入住就能獨享十六崁這片遼闊秘境，盡情享受員山鄉的田園風光！

湖泊上可划獨木舟。圖／猴子【東】遊記授權提供，非經同意請勿轉載。(以下同) 分享 facebook

圖／猴子【東】遊記授權提供 分享 facebook

這間民宿原是一間私人招待所，近一年主人大方的與旅人們分享這片佔地一甲的美景秘境，民宿前有湖泊生態池、有樹林、有草皮、有小羊兒、有捷安特復古腳踏車、有烤肉架、有KTV…等等，湖泊旁還有兩艘小船，來到這還可以體驗划船，大人小孩都能開心享用。

民宿藏有300棵落羽松。圖／十六崁宜蘭民宿提供 分享 facebook

圖／猴子【東】遊記授權提供 分享 facebook

民宿一樓有客廳、廚房、廁所、餐廳，飽滿的陽光直接灑落地板，讓整個空間非常明亮、舒適，全棟都採電子密碼鎖，並會在每次房客退房後更換密碼。一樓廚房備齊了鍋碗瓢盆、調味料，如果想在民宿開伙也沒問題，冰箱裡還有民宿主人貼心提供的可樂跟礦泉水。

圖／猴子【東】遊記授權提供 分享 facebook

圖／猴子【東】遊記授權提供 分享 facebook

圖／猴子【東】遊記授權提供 分享 facebook

圖／猴子【東】遊記授權提供 分享 facebook

在二、三樓各有兩間雙人房、兩間四人房，每間房內都有獨立衛浴設備，民宿裡還設有電梯，讓長者或行動不便的旅客不用擔心需要爬樓梯。每間房都有專屬陽台、大片落地窗，白天不用開燈就很明亮，從陽台看出去就能欣賞員山美不勝收的美麗景色，踏出窗台還能把十六崁整片湖泊盡收眼底，好壯觀啊！

圖／猴子【東】遊記授權提供 分享 facebook

圖／猴子【東】遊記授權提供 分享 facebook

圖／猴子【東】遊記授權提供 分享 facebook

圖／猴子【東】遊記授權提供 分享 facebook

一夜好眠起床後，等著大家的是民宿主人精心準備的早餐，民宿主人貼心詢問並配合入住者的用餐時間，隔天依約定時間，就像魔法一般呈上香噴噴的早餐出現在一樓餐桌上。

圖／猴子【東】遊記授權提供 分享 facebook

來到十六崁就是要過遠離塵囂的悠閒、慢活步調，走在剛種滿一年落羽松小徑上，心情更是特別的美麗。等到秋天，一大片落羽松轉黃，眼前的環湖美景，肯定會變得更加動人！

民宿藏有300棵落羽松。圖／十六崁宜蘭民宿提供 分享 facebook

圖／猴子【東】遊記授權提供 分享 facebook

坐在手工打造、獨一無二的木製搖椅上，白天賞美景，晚上抬頭仰望無瑕的滿天星空。民宿整體設計真的好美，無論待在哪個角落，都可欣賞到周邊的綠意盎然，而且這裡的專屬秘境怎麼拍都美，非常適合上傳IG打卡美照與好友分享！

圖／猴子【東】遊記授權提供 分享 facebook

圖／猴子【東】遊記授權提供 分享 facebook

宜蘭許多知名親子景點，如：勝洋水草、花泉農場、八甲休閒魚場都在十六崁民宿附近，民宿老闆回應，只訂一間雙人房，也只收雙人房型的價格。但七、八月份暑假的假日只開放包層跟包棟，目前暑假假日已快滿檔，平日還很多空檔，歡迎喜歡的民眾前往洽詢。

16崁

地址：宜蘭縣員山鄉大鬮路45-11號

Check in: 3pm/ Check out: 11am

相關聯繫請洽官網或粉絲團