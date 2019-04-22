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「嘉明湖」：兩天一夜不必趕，一生一世永回甘

2019-04-22 14:55健行筆記 健行筆記Bala Wu

如果說嘉明湖是一條網美步道，應該沒有多少人會反對，有不少人的第一顆百岳不是向陽山就是三叉山，這是拜訪嘉明湖可以順便摸到的兩顆百岳；但因為嘉明湖位於海拔三千公尺之上，又地處氣流強盛的南二段路線，要想拜訪嘉明湖絕不可等閒視之。從向陽遊樂區大門檢查站起登，單趟需步行13公里，垂直落差超過1300米，雖然強健的野跑人士可以一天來回單攻，但建議至少兩天以上，做好高度適應與充分休息，才能好好享受這趟高山名湖之行。29ee79ccd8ed705bf7bd52f4fed3d750.jpg一般山友拜訪嘉明湖的行程安排，除了一日單攻以外，大約可分成以下幾種：

  1. ４天３夜逍遙行　　D1: 下午抵達向陽遊樂區起登→步行4.3K到向陽山屋過夜　　D2: 向陽山屋→向陽名樹→向陽崩壁→向陽山→8.3K嘉明湖山屋過夜　　D3: 嘉明湖山屋→三叉山→嘉明湖→回到嘉明湖山屋過夜　　D4: 嘉明湖山屋→向陽山屋→向陽遊樂區→回到溫暖的家
  2. ３天２夜重裝至嘉明湖山屋(大多數商業團規劃的行程)　　D1: 下午抵達向陽遊樂區起登→步行4.3K到向陽山屋過夜　　D2: 向陽山屋(重裝)→向陽名樹→向陽崩壁→嘉明湖山屋(換輕裝)→三叉山→嘉明湖→回到嘉明湖山屋過夜　　D3: 嘉明湖山屋→向陽山→向陽山屋→向陽遊樂區→回到溫暖的家
  3. ３天２夜-向陽山屋輕裝來回　　D1: 下午抵達向陽遊樂區起登→步行4.3K到向陽山屋過夜　　D2: 向陽山屋(輕裝)→向陽名樹→向陽崩壁→嘉明湖山屋→三叉山→嘉明湖→嘉明湖山屋→向陽山屋過夜　　D3: 向陽山屋→向陽遊樂區→回到溫暖的家
  4. 2天1夜精實行　　D0: 前一晚抵達向陽營地/利稻民宿/池上民宿/關山民宿　　D1: 向陽遊樂區起登→向陽山屋→向陽名樹→向陽崩壁→向陽山→8.3K嘉明湖山屋過夜　　D2: 嘉明湖山屋→三叉山→嘉明湖→嘉明湖山屋→向陽山屋→向陽遊樂區→回到溫暖的家
由於山屋難抽，加上之前已有雪主東、玉山排雲的經驗，評估結果決定採2天1夜精實行方案，以降低山屋抽不到的難度，果然很順利在清明假期抽中了嘉明湖避難山屋，出發前兩週還到雪山東峰進行高度適應，以降低易犯高山症體質的弱因，果然這次嘉明湖的高山症狀並不太明顯。以下為大家整理弱腳的實際步程記錄(休息時間請自行斟酌)。743aff7a4914ce0706e2fb9fa19f358d.jpg前一晚住在利稻部落的民宿，這裡離向陽遊樂區只有45分鐘車程，比由池上／關山出發少了45分鐘車程，海拔大約1100米也加減適應了一些高度，由於抵達時間大約在中午，因此就到向遊樂區試走2K探探路，為明後兩天的行程暖身。b4b1723209764c58582683cda4926326.jpgf07bc16999e5dc6a7aecb1a3aee7864b.jpg第二天一早６點由利稻部落出發，大約在摩天農場附近看見了高山美景，忍不住停車拍照賞景。69a0d8cd781216eb09f70a728ddb7ed2.jpg順利抵達向陽遊樂區後，先到向陽派出所繳交入山證，接著到遊樂區門口的檢查站確認床位，管理員非常熱心為我們介紹無痕山林與防熊祕笈，還與我們合影留念。f4db3907627d9ad4ba45bf101d5ca0f4.jpg當然也要響應［１人１公斤、永續嘉明湖步道］的活動，裝完１公斤的土石，大約在07:42分起登。494231c1f0acec5ffefeb223429d0267.jpeg由於昨天已經先來探過路，因此熟門熟路加上前面2.7K的林道實在非常好走，因此起登後大約３５分鐘來到了1.5K的觀景台，不同於昨日下午的霧鎖山頭景緻，今日展望相當良好，關山、塔關山、關山嶺山均清晰可見。8f16ef016448e3a2ae62542b0e0c451a.jpg02ec1830881a8b069cb076e0d4bb4ecb.jpg2.7K有崩塌，這裡開始要離開寬濶的林道，進入陡上的山徑。ceaea25ae8f818c0073530612e0a9b66.jpg53320e298279e6ea2e188b53b2369adb.jpg大約陡上到3.3K之前有個小平台，這裡有可能是最後有手機訊號的地方，因此就席地而坐打卡向親友報平安，接著再陡上到3.5K之後，路徑就相當平緩。在3.6K倒下1公斤的土石再往前走，就在4K附近見到滿山遍開的高山杜鵑，相當驚艷。1ecca6049fb366300a589fe20007a3f9.jpg113a45661bc5b7e486384a5efce7f6d7.jpg10:09 見到向陽山屋，有不少人在此休息泡茶用餐，今天穿著某一協作的制服，在此駐點的協作熱情出來打招呼並提供熱水與薑茶，我們也幫忙背了晚餐的皮蛋到避難山屋。考量後面再無水源，因此就在向陽山屋煮水用餐，休息了大約1小時。7b8344c79fdf5bdde1eb55b386b81b14.jpgc7cbfbc66533450323ddfd4210e4c498.jpg協作溫馨提醒我們：向陽山屋之後有兩個大挑戰，一喚好漢坡(黑水塘至向陽名樹)、一喚哭坡(向陽崩壁到向陽登山口)  。因此用過餐後，便收拾背包繼續前進。12:03小陡一番來到黑水塘，本想在此小瞇一下，可是今日風勢強勁又冰冷，不敢入眠以免失溫，但是黑水塘可是網美景點之一，焉能不拍幾張照片留念？b08d47961c960d0f266ea622d3748889.jpgda36b271972c5f1cf88ced447300dbba.jpga9030f93a01f0dec2de77a7f96257ec6.jpg當完網美就要開始接受好漢坡的挑戰了，短短0.6K要爬昇166米，坡度比大約27%，這段好漢坡花了將近30分鐘才走完，好在沿路景緻開闊、奇岩羅列、山風吹拂，慢慢走，還是可以順利走完的，累了就停下腳步，向前、向後、向左、向右都是美景可以大飽眼福。12cebd0e46988fcfaa99d421d23caccf.jpeg041555a9385b45f3c6910e6d0ade607e.jpeg7376bc29713430ef1a0ec25c8666306b.jpeg12:57上到了好漢坡頂端(大約在5.9K)，視野大開，看到了這兩天要逐一拜訪的向陽山、三叉山，內心澎拜不已，夢寐已久的高山，如今就在眼前一字展開等候我們光臨。a956bc3cc86e0872abe95e45f89786c0.jpeg上稜後取左，大約走了100公尺，就來到向陽名樹，由於名樹造型奇特，因此忍不住拍了一些搞怪照。abd0ad658d364620691a140291b878a5.jpegd4e2f36ab8eeb6b797df32170cd7e660.jpeg6f7e16347792e520b2c02e68d2901951.jpeg5020c508dfc0be85ffa95fb4eef70080.jpg上稜之後的路徑變得平緩許多，要一直到向陽大崩壁觀景台(大約在6.5K)才會再迎接哭坡的挑戰。13:46終於來到向陽大崩壁觀景台，看著腳下就是一瀉八百米深的大崩壁，膽小的我望了兩眼就立刻後退，找個稍微堪稱遮蔭的小樹下歇息片刻。a78c08454aefac929bb5d234dcd7b529.jpeg6f6c01b003b68c7842a2c36bbff55b31.jpg495d20ba1aafb970a24e0b74b1392d45.jpg向陽哭坡大約在步道6.5K到7K這段路上，約莫百米高，坡度比20%，比好漢坡短，但因為視覺效果關係，看到眼前近乎垂直的山壁，就算沒滴下男兒淚，恐怕也已經在內心唉嚎幾聲，其實低著頭一步一步慢慢走，累了就停下來，拍拍照、看看風景，還是可以順利爬上去的。9ad66596d1c4da489ecbfaab449a6288.jpg24a9cbf3a01b20b9f7bf20f545efbaaa.jpg7K之後的路徑又變得平緩許多，走在平緩的稜線上欣賞開闊的高山景緻真是人生一大享受。14:46來到7.4K的向陽山登山口，右下為往嘉明湖避難山屋的路徑，左上則為前往向陽山的登山路線，由此起算來回向陽山含拍照時間約莫1小時即可。18b29874f874570b7354eca29ffc881d.jpg這段落差約莫130米的向陽山登頂之路，除了末段為亂石區之外，其餘沿路大致好走。出發前雲霧來襲，原本以為登頂會是白牆一片，沒想到不一會兒功夫雲散霧開，我們很幸運地擁有一個藍天白雲晴朗的向陽山登頂回憶。4f073a250282d3424dc985aabc662bf0.jpege5cfcb3a805cd2b6178f2a982abd191f.jpeg50330c89335037ff3ae1892929d86ea3.jpeg445683220c1b7491b29b312283618054.jpg回到向陽登山口時，再回頭一望向陽山，上天給了我們一個大景，彷彿煙火般的白雲在向陽山頭炸開，好似為我們的努力發出喝采。acca92df33e3f3811ee85707fa429caf.jpegfd9256b96e132156a851db7045ca05e0.jpeg回到向陽登山口，算是苦盡甘來了，今天的行程只剩下最後1K的路程就可以到達嘉明湖避難山屋休息了，而且這一公里的路都是腰繞平路或下坡的路段，沒有氣喘噓噓的上坡路了。67ed0764a5b7720ea9d56e861678ecb2.jpeg679d57d2fc4ec3857c279059b4ebb752.jpg這段路其實是要下降大約110米，尤其在8K之後下降幅度變大，也有一段石瀑區，還是得小心行走，大約在8.2K處有一塊巨石平台，許多人會在這裡拍跳跳照，姑且命名為跳跳石吧。482af03bafe4843e8be7da249158d731.jpg20beb4f860a232bd66eea5ed70465e65.jpg16:37，起登後的9小時，我們終於按照計劃順利抵達8.3K的嘉明湖避難小屋，卸下大包，找到訂餐的協作，換上乾淨保暖的衣服、毛帽，也載上頭燈備用，山屋採用太陽能發電，預計八點熄燈，其實累了一天，山上氣溫又低，大約七點左右便鑽入睡袋呼呼大睡了，希望半夜起來上廁所時不要遇上黑熊大哥才好。b1f933fe97b7ab27fc9323c20e402284.jpeg6632fb4a199e0df516f6f3a3fa0f187f.jpg===== 第二天分隔線 =====今天計劃02:00起床, 03:00出發，05:40到三叉山看日出，06:30到嘉明湖耍廢1小時，11點前回到嘉明湖山屋休息1小時後再下山，預計17:00回到向陽遊樂區。吃早餐時跟協作打探路況，協作覺得我們可以晚半小時再出發，以免在三叉山吹風太久，因此改為03:20出發，果然這大半夜的嘉明湖步道狂風四起、溫度冰人，手指頭差點凍僵，提醒山友們走此路線千萬要記得保暖，好在今天沒有下雨，不然淒風苦雨之下，焉有不撤退的道理？09de38285594a1e54b2cfc6c9b7a317b.jpgc317945bef74e6c78f73484cadc14413.jpg５點左右來到三叉山西側登山口前，預估半小時可以登頂，因此找個比較避風的地方休息一下，這樣就可以在05:40登上三叉山欣賞日出。05:14起登，沒想到眼前竟出現一道宛如天梯般的步道，加上刺骨的寒風又無情地一波一波襲來，這段路雖然不長，但走得有些艱辛。不久，前方天空已逐漸出現金黃的晨曦色彩，內心轉化為雀躍無比的歡欣。a1a5180588f57ef406c58e897ed85079.jpg05:42 終於登上三叉山，此時蛋黃般的太陽已上昇到對面的新康山頂，刺骨寒風依舊強勁襲來，但已有強弩之末的感覺，溫煦的陽光逐漸照射山坡，北風與太陽的喻言故事此刻竟然得以親身體驗。670d82adaade61c60a46f75cf4e99ba9.jpgb3b80bfaff73e10d504da72c55e999d1.jpegdb322d05c032335af174fd45e6ab5f67.jpeg拍完登頂照，不想多停留，就繼續往前邁進，想到即將揭開嘉明湖的面紗，腳步也跟著輕快許多。82ad2cabfe9ab4f198941638604aa7fb.jpega45b0a3bbcd6f66d5f34521757dde479.jpgf5277eb2273d6dde8569b1038560c4f1.jpg過了12.7K新康山叉路、過了停機坪，然後 06:14一面宛如藍色鏡子般的嘉明湖出現在眼前，此時只有我們這組隊伍，因此不禁放膽大聲歡呼：嘉明湖！我們來了！。9c1336b2cd21090f7c163fba2e8f4d4a.jpeg先在山頂拍些照片，沒想到中華電信在此竟然有訊號，一時興起開起了直播。15898dfe906bd033577edbb155ea5fa4.jpeg28cac42fc9caf5c167f9b0b541fc8085.jpgb534857c9562f74b79b29f013fe448d6.jpg再下去環湖一圈，湖水相當清澈。329bf60d8737c5e47803423ea3aa1602.jpgfa81e1dd6e308fa1caf74293aaf8b862.jpg9aa2b8a8fbab8f7be5af1302ddebea75.jpeg回到山頂，意猶未盡，再多拍些照片，走了兩天是應該要多花些時間在此欣賞嘉明湖的迷人風華。
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6ecddbc10e33157a544bd1749870f548.jpgca831d873c0d4f5e0829c2ffacefa390.jpeg07:29 雖然不捨，但還是得揮別嘉明湖，因為今天還有13Ｋ的回程山路要走，不想在破碎的南橫公路摸黑開車，只好早早展開回程之路。b74a960dbbac8d4fefe62a3fe0db0eb9.jpg昨天來的時候有好漢坡與哭坡兩段挑戰路段，今天回程則有向陽北峰與避難山屋回到8K這兩段魔王路段。從10.8K向陽迎賓樹到10K的向陽北峰登山口要爬昇約160米，坡度比20%，但要走0.8K，所以是很多人走到快要厭世的艱苦回憶，好在這段稜線路上可以收到遠傳電信訊號，可以邊休息邊滑手機，一方面向親友報平安，一方面也可以與他們分享此趟山行的收獲與喜悅。24acdd335c334b72423d7eb2ccfe1dfd.jpeg09:03順利回到向陽北峰登山口，之後路程大致平緩，沒有長上坡路段。09:47回到嘉明湖山屋，趁著協作幫忙煮麵條空檔小瞇一下恢復不少體力。097ca5e21ecc1f5d57e5afe40c390615.jpg11:04 比預定時間提早了將近1小時離開避難山屋，準備迎接第二段陡坡挑戰9fbfbf75441624017e8eb95aaf8179ac.jpg11:41 回到7.4K向陽山登山口0759cc4d3c022f29f6090fa75067edb2.jpg12:30 回到向陽名樹，接著來到5.9K的好漢坡頂端，全體人員轉身對著向陽山、三叉山揮手道別。0adab9cb99d112681e53894d0c11b2b7.jpeg13:03 回到黑水塘營地。1336 回到向陽山屋，在此休息半小時，煮水泡些熱飲補充體力，再踏著輕鬆愉快的步伐下山。37348fbf922aa0e7ca05558b3a392503.jpg1452 回到2.7K登山口1512 回到1.5K觀景平台1540 回到向陽遊樂區，繳回昨天裝土的塑膠袋換得一張明信片紀念，接著換上乾淨的衣服，載著滿滿的歡欣與甘甜開車下山，今晚不急著趕回台北，就在池上車站前的民宿歇息一晚，明天再悠閒地北上吧。9388f1d55082bd75838d22372e5e063f.jpg兩天一夜的嘉明湖，個人覺得相當精實，不致太鬆、也不會過累，加上天氣不錯，展望良好，這趟兩天一夜之行，應該可以回甘一生一世了。此次步行軌跡：嘉明湖.向陽山.三叉山.20190406-0407實際行程記要：D1(2019/4/6)0742 向陽遊樂區起登0818 1.5K觀景平台(0818-0824)0854 2.7K登山口0920 3.3K前.休息區(0920-0934)1009 4.3K向陽山屋(1009-1116)1203 5.3K黑水塘(1203-1226)1257 好漢坡頂(上稜取左)(1257-1309)1317 6K向陽名樹(1314-1330)1346 大崩壁觀景台1446 7.4K向陽山登山口1516 向陽山(1516-1527)1548 回到登山口1637 嘉明湖山屋D2(2019/4/7)0321 摸早黑出發0411 向陽北峰登山口0514 三叉山登山口0542 三叉山(0542-0550)0614 嘉明湖(0614-0729)0802 回到三叉山登山口0821 回到迎賓樹0903 回到向陽北峰登山口0947 回到避難山屋(0947-1104)1141 回到7.4K向陽山登山口1230 回到向陽名樹1303 回到黑水塘營地1336 回到向陽山屋(1336-1408)1452 回到2.7K登山口1512 回到1.5K觀景平台(1512-1518)1540 回到向陽遊樂區

登山步道民宿
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