「嘉明湖」：兩天一夜不必趕，一生一世永回甘

2019-04-22 14:55 健行筆記 健行筆記Bala Wu



如果說嘉明湖是一條網美步道，應該沒有多少人會反對，有不少人的第一顆百岳不是向陽山就是三叉山，這是拜訪嘉明湖可以順便摸到的兩顆百岳；但因為嘉明湖位於海拔三千公尺之上，又地處氣流強盛的南二段路線，要想拜訪嘉明湖絕不可等閒視之。從向陽遊樂區大門檢查站起登，單趟需步行13公里，垂直落差超過1300米，雖然強健的野跑人士可以一天來回單攻，但建議至少兩天以上，做好高度適應與充分休息，才能好好享受這趟高山名湖之行。 一般山友拜訪嘉明湖的行程安排，除了一日單攻以外，大約可分成以下幾種：

４天３夜逍遙行 D1: 下午抵達向陽遊樂區起登→步行4.3K到向陽山屋過夜 D2: 向陽山屋→向陽名樹→向陽崩壁→向陽山→8.3K嘉明湖山屋過夜 D3: 嘉明湖山屋→三叉山→嘉明湖→回到嘉明湖山屋過夜 D4: 嘉明湖山屋→向陽山屋→向陽遊樂區→回到溫暖的家 ３天２夜重裝至嘉明湖山屋(大多數商業團規劃的行程) D1: 下午抵達向陽遊樂區起登→步行4.3K到向陽山屋過夜 D2: 向陽山屋(重裝)→向陽名樹→向陽崩壁→嘉明湖山屋(換輕裝)→三叉山→嘉明湖→回到嘉明湖山屋過夜 D3: 嘉明湖山屋→向陽山→向陽山屋→向陽遊樂區→回到溫暖的家 ３天２夜-向陽山屋輕裝來回 D1: 下午抵達向陽遊樂區起登→步行4.3K到向陽山屋過夜 D2: 向陽山屋(輕裝)→向陽名樹→向陽崩壁→嘉明湖山屋→三叉山→嘉明湖→嘉明湖山屋→向陽山屋過夜 D3: 向陽山屋→向陽遊樂區→回到溫暖的家 2天1夜精實行 D0: 前一晚抵達向陽營地/利稻民宿/池上民宿/關山民宿 D1: 向陽遊樂區起登→向陽山屋→向陽名樹→向陽崩壁→向陽山→8.3K嘉明湖山屋過夜 D2: 嘉明湖山屋→三叉山→嘉明湖→嘉明湖山屋→向陽山屋→向陽遊樂區→回到溫暖的家