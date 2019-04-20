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在地達人帶路深入台東部落！台東山海部落秘境10玩法

2019-04-20 11:00Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

台東山海部落：秘境景點

台東山海部落：秘境景點＃1

卡那歲農場

▲原鄉體驗：武陵部落卡那歲農場。（圖／雅比斯國際創意策略股份有限公司）
▲原鄉體驗：武陵部落卡那歲農場。（圖／雅比斯國際創意策略股份有限公司）
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位於台東延平鄉武陵部落中的卡那歲農場，是個隱身於山林之間的布農族秘境，「卡那歲」就是「加拿水」的諧音，指的就是現在的鹿寮溪。卡那歲農場有著將近六公頃的遼闊自然生態環境，更是布農族與大自然、動物們互動的空間。

▲原鄉體驗：武陵部落卡那歲農場。（圖／雅比斯國際創意策略股份有限公司）
▲原鄉體驗：武陵部落卡那歲農場。（圖／雅比斯國際創意策略股份有限公司）
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布農族人邱智偉（Biung）先生的用心經營下，卡那歲農場可以體驗多項部落活動，像是大人小孩都能體驗的傳統布農族狩獵活動，在山林裡體驗製作陷阱與拉弓，在獵寮裡品嘗獵人點心，晚上在卡那歲廚房餐點享用部落風味餐，聽耆老說那些關於武陵部落裡的故事。

台東山海部落：秘境景點＃2

阿布斯傳統服飾工作室

在台東桃源部落的「阿布斯工坊」是以製作布農族族服與相關織品為主的文青風店家，推出了「交換部落美感的櫥窗」的想法，期望讓更多人看到布農族生活與部落美。「阿布斯工坊」不只傳承了布農族織布文化與傳統工藝，製作精緻的傳統服飾，更加結合了現代潮流的設計，製作枕頭套、手機套、後背包的文化創意商品，將布農族織品融入生活當中，呈現出平易近人的部落美學。

台東山海部落：秘境景點＃3

達麓岸部落屋

▲原鄉體驗：台東部落美食。（圖／達麓岸部落屋FB）
▲原鄉體驗：台東部落美食。（圖／達麓岸部落屋FB）
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位於台東東河鄉都蘭部落裡的達麓岸部落屋，是由阿美族人所建立的文化園區，座落在台東海岸線旁，可以欣賞到一整片心神嚮往的遼闊海景，而且在達麓岸部落屋園區內不只有餐廳，更有茅草屋、發呆亭等等原住民建築與造景。

餐食的部分則有老闆娘親自設計的部落美食菜單，舉凡糯米飯、雨來菇、生醃豬肉等等部落特有的菜色，都能在這裡吃到，是個非常有溫度的部落文化景點。

官方FB：達麓岸部落屋

台東山海部落：秘境景點＃4

興昌書屋

位於台東東河鄉的興昌書屋原本只是一個簡易的課輔站，讓部落的孩子能在這裡安心讀書，後來在創辦人林美晶與旅居台東的葉建昕用心改造後，這裡成為了有著孩子們手繪海洋風景牆的書屋，也有部落老人來到書屋參加樂齡課程的，還有不定時的二手義賣。

台東山海部落：秘境景點＃5

初心榕棧

位於台東初來部落的「初心榕棧」，是部落裡的青年為了實現返鄉創作的夢想而成立的空間，他們將前身是卡拉OK的閒置空間改造成文創基地，可以作手工藝品的販售、二手市集、推銷部落的農產品，也能作為部落居民進修課程的空間。

「初心榕棧」希望能夠透過文化、教育、產業結合部落青年的能量，實現「人，回來了；火就升起來了！」的理念，讓更多人走進這個空間時，不只能看到牆上的部落文化圖騰、桌上的部落文化織品，更能感受到部落文化的歷程與蛻變。

台東山海部落：部落體驗

台東山海部落：部落體驗＃1

都歷部落：SUP體驗

▲原鄉體驗：都歷部落SUP體驗。（圖／雅比斯國際創意策略股份有限公司）
▲原鄉體驗：都歷部落SUP體驗。（圖／雅比斯國際創意策略股份有限公司）
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都歷部落依山傍海，擁有天然海灣與肥沃的土地，造就了豐富的漁業與海洋文化傳統，在返鄉部落青年的努力下，可體驗膠筏與SUP（立式划槳）等多種新興玩法，感受傳統文化與現代潮流所碰撞出來的火花。

台東山海部落：部落體驗＃2

撒布優部落：八大頭目玩很大

▲原鄉體驗：台東部落。（圖／雅比斯國際創意策略股份有限公司）
▲原鄉體驗：台東部落。（圖／雅比斯國際創意策略股份有限公司）
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由部落青年設計出來的撒布優部落版RPG遊戲，以撒布優八大頭目為主題，深入各個頭目家，進行八個專屬部落的遊戲挑戰，由生火鋸木到傳統歌舞、童年記憶遊戲，經過八關洗禮，聽著部落故事，親身走一趟撒布優，隨著祖先的腳步認識撒布優部落！

台東山海部落：部落體驗＃3

永康部落：獵人體驗

▲原鄉體驗：台東部落-永康部落獵人文化。（圖／雅比斯國際創意策略股份有限公司）
▲原鄉體驗：台東部落-永康部落獵人文化。（圖／雅比斯國際創意策略股份有限公司）
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位於台東延平村的永康部落，是以八部合音聞名於世界的布農族，也是以狩獵為主的台東部落，因此舉凡射箭、擲矛都是非常傳統的日常活動，與山林密切互動的布農族人，在進山之前會先祭祀祖靈，體現他們對於山林的尊重與愛惜。

而布農族獵人能夠敏銳縱橫於山林之外，還有許多傳統的狩獵相關活動。像是擲矛、射箭等等活動，另外還有傳統的「報戰功」，會在獵人回來後，大聲呼喊出狩獵的英勇行為，強調「分享」、「不誇耀獵物」、「榮耀家族」。隨著勇士的呼聲，外圍的女性與族人隨著手舞足蹈應和。

台東山海部落：部落體驗＃4

魯拉克斯部落：打屁股水火淨身儀式

台東部落中有許多不同的祭典與活動，而位於台東縣金峰鄉的魯拉克斯部落（歷坵部落）有個非常特別的「打屁股淨身儀式」，在進部落前會請來訪的旅人選一根樟木後，經過火堆時投入，族人會摘取象徵祈福的七里香樹枝與葉子後，輕輕拍打訪客的屁股，象徵去除晦氣與告知祖靈有客人來訪，請多多關照的傳統儀式。

此外魯拉克斯部落盛產小米、紅藜、生薑、芋頭、咖啡、花生，因此來到這裡也別忘體驗小米播種，吃吃魯拉克斯部落美食再走喔！

台東山海部落：部落體驗＃5

蘭嶼：徒步環島

▲原鄉體驗：蘭嶼達悟族。（圖／雅比斯國際創意策略股份有限公司）
▲原鄉體驗：蘭嶼達悟族。（圖／雅比斯國際創意策略股份有限公司）
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來到蘭嶼，大部分人都會選擇機車環島，不過有時候，將節奏放慢下來也是一種旅行的方式，親身走訪蘭嶼島上的六個部落，除了飛魚祭與拼板舟兩大特色之外，與蘭嶼居民生活息息相關的傳統建築－地下屋，也值得探訪一番！

▲原鄉體驗：蘭嶼達悟族。（圖／雅比斯國際創意策略股份有限公司）
▲原鄉體驗：蘭嶼達悟族。（圖／雅比斯國際創意策略股份有限公司）
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蘭嶼現存的地下屋大多位於野銀村，每間地下屋都會分為主屋、工作室與涼亭，主屋前通常是用來處理、曬乾飛魚的廣場，中央的幾塊立石通常表示居住的人與其聲望；主屋後方則是種植植被的石垣牆，用來抵擋強勁的東北季風與颱風，不過記得拜訪前一定要經過房屋主人的同意才能進入或拍照喔！

＊參考資料：台東部落山海新美學

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秘境蘭嶼環島

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