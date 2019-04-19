SUP秘境、越野車！ 2019最夯「花蓮景點」新玩法

花蓮景點玩法推薦

花蓮景點玩法＃1

越野車

▲花蓮景點玩法-越野車。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

你有體驗過騎越野車遊花蓮嗎？其實騎乘花蓮越野車，是無論老手或新手都可以體驗的新玩法，不用因第一次騎越野車而害怕，因為這款款越野車免打檔，出發前也會有專業教練仔細教學，目的就是讓所有人都體驗到不同的花蓮景點玩法。

騎著越野車在香蕉林道間穿梭，在制高點上還能眺望經典花蓮景點：中央山脈、花東縱谷、太平洋，來花蓮千萬別錯過如此創新的玩法！

花蓮景點玩法＃2

SUP秘境

▲花蓮景點玩法-SUP秘境。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

夏日來到花蓮自由行，一定要體驗的就是水上活動，若是你已體驗過獨木舟，那今年不妨換著升級版玩法ーSUP，看似像衝浪卻只需要一小時左右的練習，便可在花蓮岸邊玩樂，有點刺激的新花蓮玩法不但有好玩，也能用不同角度看花蓮岸邊風貌。

而這趟秘境之旅所經過的風景，還包含了無稻浪花－金黃稻穗在風吹拂下擺盪，一波又一波的金黃浪花超適合拍照、悠閒散步；還有因漲退潮和光線變化而產生不同的景色的石門march海蝕洞，不只趣味十足還是好萊塢電影《沉默》的取景地。

景點玩法＃3

牛山呼庭獨木舟

▲花蓮景點玩法-牛山呼庭。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

牛山呼庭是昔日原住民牧牛的地點，如今也成為花蓮觀光景點，只需花費少許的入園費，就可以與眾多牛隻藝術品拍照，而園內也留下了很多與原住民相關製品。而花蓮景點中最美的山海景色在牛山呼庭也有，若是想用不同角度欣賞牛山呼庭，玩個海上獨木舟也挺不錯的，是個無論自然、藝術、原住民文化或水上玩法皆有的花蓮景點。

花蓮景點玩法＃4

日出獨木舟×海邊野營

▲花蓮景點玩法-日出獨木舟。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

來到花蓮清水斷崖，不要只是行經蘇花公路，拍照就結束這個景點，在清水斷崖還可以選擇在海邊露營過夜，欣賞這無光害的星空之景，特別浪漫又有度假氛圍。

隔天早晨還可以體驗熱血的日出獨木舟，邊划獨木舟在太平洋上細細欣賞蔚藍太平洋與清晨破曉的景致，兩天一夜的清水斷崖之旅把露營、獨木舟一次體驗。

花蓮景點玩法＃5

靜浦捕魚體驗

▲花蓮景點玩法-靜浦捕魚。（圖／雅比斯國際創意策略有限股份公司） 分享 facebook

靜浦又稱熱血的太陽部落，靜浦的地理位置配合花蓮豐富的海洋資源，至今他們都還保留著傳統的漁獵生活。炎炎夏日在海水中，肩負著魚網與靜浦部落一同體驗這古老的捕魚技巧，努力後再品嚐在地食材所製的無菜單料理，絕對是特別的花蓮景點玩法，喜歡釣魚捕魚或是純粹想體驗的人都歡迎到靜浦，一起來花蓮做個大獵漁家吧！

花蓮景點玩法＃6

三棧北溪溯溪

▲花蓮景點玩法-三棧北溪。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

台灣的溯溪景點眾多，位於花蓮溯溪景點中的三棧北溪，特別適合有溯溪經驗的人，因為三棧北溪溪流變化大，加上五大深潭，可以一次體驗到游泳、攀爬巨石、跳水，在終點更有瀑布，如果是喜愛刺激玩法的人包準會滿意，尤其在夏季悶熱的天氣中，一整天玩樂於山林間的純淨溪水，消暑又有趣。

花蓮景點玩法＃7

吉拉米代天空梯田

▲花蓮景點玩法-吉拉米代天空梯田。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

台灣唯一仍在使用的百年水圳及梯田就在花蓮吉拉米代，隱身於壯麗的山谷之中的天空梯田，讓你可以放下壓力，像孩子般輕鬆赤腳散步於山林小路間，用最輕鬆的方式去親近大自然。

而且吉拉米代天空梯田不只是聯合國世界旅遊組織列入百大綠色旅遊地的花蓮景點！更產有持有綠色標章的有機吉拉米，一口接著一口品嚐吉拉米的同時，還有水圳、梯田、聚落、山林、遼闊藍天等美景的陪伴，如此悠閒的花蓮旅遊玩法，大推給親子或喜愛慢步調的人。

花蓮景點玩法＃8

織羅部落農夫體驗

▲花蓮景點玩法-織羅部落彩繪米。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

花東縱谷上織羅部落擁有乾淨的山水景色，他們珍惜大自然給予的美好，同時也付諸行動去愛護花蓮這片土地，來到花蓮自由行你可以選擇來當一日農夫，體驗並瞭解農夫的辛苦，體驗結束後還有美學課程，讓你DIY屬於自己的彩繪米包裝，一起深入織羅部落，來個農夫體驗吧！

花蓮景點玩法＃9

泛舟

▲花蓮景點玩法-秀姑巒溪。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

夏季陽光普照的東部是最適合玩水的季節，花蓮自由行中來秀姑巒溪泛舟是超經典的花蓮玩法，雖然泛舟旺季為4~10月，因為花蓮有多變的峽谷地形，夏季的秀姑巒溪又為高水位期間，造就了水流湍急，相當適合具刺激感的泛舟體驗！

貼心提醒：心臟病、癲癇症者不宜泛舟、泛舟前或途中不宜喝酒。

花蓮景點玩法＃10

賞鯨豚

▲花蓮景點玩法-賞鯨豚。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

花蓮海域上最美的風景就是海洋生物－鯨魚海豚們，每年4~10月賞鯨的黃金期，可以坐船出海，由專業人員為你解說，一起了解鯨豚的生態、與牠們一起互動，無論是看著鯨豚在騰空旋轉，或是船隻被鯨豚包圍，每個場景都很令人好奇，來花蓮自由行體驗一場有趣又知性的玩法吧！

想知道更多花蓮自由行內容，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」