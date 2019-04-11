全臺最文青的背包客棧！宜蘭工業風「神農青舍」入住只要650元!

已在神農路60年的糧食局宿舍，在去年以神農青舍之姿再度亮燈後，一直致力打造宜蘭文化、食農、旅遊新平臺，去年底搶先開跑的餐酒館與在地小農選店，為60年房子揭開神秘面紗，讓旅客一覽過去也重現神農青舍的熱鬧風光。為了不破壞原來歷史的痕跡與提供更符合現代人的服務結合，神農青舍一直默默地進行，今年初終於神農青舍-背包客棧搶先曝光了。

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神農青舍貫徹當初的理念「這裡沒有陌生人，只有還未認識的朋友」，房型設計成共三種房型，為男跟女各別專用背包客棧房型，另一種專為雙人旅伴設計的雙人客房，多元房型吸引到更多旅客安排住宿，體驗宜蘭好風光。

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從樓梯上到二樓，感受到簡單格局與復古小物，在現代化的一切這些更顯珍貴、別緻，為了不破壞原始隔間與風格，神農青舍用綠色植栽中和掉水泥的冷度，打開房門後驚喜連連，溫暖的黃光，獨立的床位與簾子，神農青舍為了旅人方便設計了許多小小巧思，上面還有附小檯燈與桌子可以方便旅人使用，床頭邊還有附插座，整體規劃讓人感到貼心。

背包客房一人臺幣650元 分享 facebook

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來到宜蘭的新選擇，神農青舍展現的是藝文微型聚落，以三大主題──「神農食」、「神農居」及「神農選」來實現地方生活群組及交流平台的概念，具有旅人交誼與品在地好食的餐酒館、睡在老花磚、木屋頂、古家具，讓旅人一覽民國五零年代風貌的背包客棧、三間神農特選店與每週週末舉辦的九十巷市集，讓旅人在這有吃有住有得玩，還不時有文化體驗深入宜蘭老城中，讓您重新認識宜蘭。

雙人客房臺幣1500元 分享 facebook

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搶先曝光試營運的背包客棧，優惠一個晚上背包客房一人臺幣650元，雙人客房臺幣1500元，還贈送住宿每人憑券兌換神農青舍餐酒館市值臺幣198元套餐，實在讓人大喊好划算，優惠只到108年5月底，趕快安排假期與宜蘭重新談場戀愛吧，詳細神農青舍消息及快速訂房都可以鎖定、私訊官方神農青舍FB粉絲專頁。

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