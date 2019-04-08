小資族的「宜蘭輕旅行」漫活的６處景點推薦

已經被每天的工作壓到喘不過氣，感覺自己已經瀕臨到了一個崩潰的極限？那麼這就是來上一趟輕鬆小旅行的時候！讓自己脫離一下緊張的氣氛，重新振作。在宜蘭的生活比許多大城市更懂得慢活，而且離在台北打拼的人又只有三小時的車程，所以說到台灣國內小旅行，它常是許多小資族的首選。這次就讓Skyscanner替你整理逃離工作的宜蘭小旅行必訪景點！

分享 facebook

1.Resort Brew Coffee

Resort Brew Coffee座落街角，大片落地窗，陽光灑落，大方而不宣揚，這就是第一眼看到這間咖啡廳的感覺。在宜蘭大學附近的Resort Brew Coffee Co. 經常。去咖啡提倡著慢活的生活方式，你可以漫步在咖啡廳內，聞著咖啡香，在開放的廚房用雙眼目睹每一份對食物的用心。而且特別的是，在這間咖啡廳，你不必制式地跟著菜單走，跳脫機械式的點餐，你有更多的選擇能夠根據自己的喜好搭配，讓自己重新回到生活吧！

地址：宜蘭市農權路二段30號

聯絡電話：03 933 2290

營業時間：10:30~20:30

分享 facebook

2.粉鳥林

探險的赤子之心，如果你還不曾拋棄，探索秘境依舊是你的清單項目，那麼就到粉鳥林看看吧。從蘇花高速公路直直開，在過了蘇澳到東澳的路段之後，就可以抵達位於東澳灣裡的粉鳥林漁港了。走到粉鳥林漁港的最底端，不要以為你已經到了盡頭，大膽但謹慎地穿越眼前的消坡塊，你將發現另一片天地。

分享 facebook

3.舞涼麵

隨著天氣越來越熱，清爽無負擔的涼麵自然而然地就會被列入用餐的首選名單內。不過在宜蘭有一間涼麵聽說是四季都適合享用，而且還有著跟一般涼麵所不同的獨到之處。那間涼麵店就是舞涼麵，他使用的不是一般的油麵而是義大利麵，口味也十分大膽地採用各國獨特的風味，泰式、韓式、日式、台式… 這樣的涼麵你可曾想像過！？除此之外，在品嚐美食之餘，據說舞涼麵是頭城文學家李榮春的故居之處，他所有的文學作品都是在此處完成，而店家也特別陳列了這位文學家的照片與簡介，來此用餐的人還能夠因此更加認識一位台灣本土的文學家呢！

地址：宜蘭縣頭城鎮開蘭路87號

聯絡電話： 03 977 9448

營業時間：11:00-14:30、17:00-19:30

分享 facebook

想要來趟跟平常不太一樣的旅程，不要只是吃吃喝喝，或是人擠人，那麼就來南方澳吧！在南方澳，如果天氣許可，你可以租台腳踏車，就可以上天下海，隨著自己的速度探索一座城市。在內埤海灘，跟觀光客氾濫的其他海灘相比，你在這裡幾乎可以說是獨享整片沙灘，愜意的觀浪感受自然吧！而豆腐岬推薦的原因是這裡有著一位隱藏版神人，你可能完全不會發現他的存在，因為他只是靜靜地開著他的發財車賣著海苔，但是如果你沒去搭話，你將不會發現這位海苔伯與他的發財車裝滿了南方澳的各式大小歷史，甚至還將打翻你從課本上所認知到的事實呢！好奇嗎？那麼就到豆腐岬來找這位海苔伯吧！

分享 facebook

5.開始:器皿烘焙室

依傍著宜蘭河，就在宜蘭的河濱公園旁，不單單能夠欣賞風景一邊享受下午茶，甚至還能夠讓自己嘗試新的技能，動手製作生活中的小器皿。這樣的空間在台灣實在是難得可貴，除了單純的吃喝，還能夠獲得更多層次上的滿足。喜歡的，不一定只能憑藉他人的供給，靠著自己去創造吧！一切從開始起步…

地址：宜蘭市環河東路93號

電話：03 931 2558

營業時間：12:00~18:00

分享 facebook

下個週末不仿到宜蘭散散心吧！遠離都市的紛擾。

推薦閱讀： 6大台灣避暑好去處

想知道更多精彩熱門旅行資訊，請上「Skyscanner」