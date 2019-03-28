出發去台東！台東必去10大景點 秘密景點、行程推薦

最近幾年台東旅遊超夯，鹿野高台的熱氣球、天使的眼淚—嘉明湖等等，每個地方都超美，還有超多你不知道的祕密景點，如果你還沒去過台東那就太可惜啦！台東雖然地緣廣大，但是坐著火車也能輕鬆三天兩夜，超適合來個輕旅行；也可以選擇開車，享受東海岸風光，好好放慢腳步，一起用心感受一下你意想不到的台東。今天小編要來為你介紹在漫步時最舒適的台東住宿、台東飯店！

一日遊這樣走最順

三仙台→伯朗大道→鐵花村

三仙台

三仙台 圖/flickr 分享 facebook

八拱跨海步橋，是台東極為著名的地標也是大家必訪的台東景點，橫跨本島到三仙台，此外這裡也是看日出的好地點，如果傍晚才來沒關係，落日餘暉也超美，雲彩多變目眩神迷，還有這三仙台的生態景觀極為豐富，從南端到基翬一帶海域更有美麗的珊瑚礁和熱帶魚群，近年來更成為衝浪界的聖地。

交通：台11線109.8公里轉入即可到達

伯朗大道

伯朗大道 圖/Flickr 分享 facebook

近年最紅台東景點，就算沒有金城武樹魅力還是不可擋，一覽無盡的稻田景緻，令人讚嘆，也是因為台東的好水質和宜人氣候，才能造就出好吃的關山米。走在路上，可以呼吸到稻田的清香，還有天空、山巒與田野連成一片的好風景，難怪大家這麼喜歡這裡。

交通：沿台9線轉197縣道即是伯朗大道。

馬上看☛來去台東騎電動車│網友激推，台東CP值破表飯店在這！

鐵花村

近年來鐵道藝術越來越受歡迎，擁有80年歷史的臺東火車站功成身退後，也搖身一變成為歷史建築、藝術、旅遊休閒的多元文化空間，近年也有許多文創產業進駐，多了各種裝置藝術與附近的鐵花村音樂聚落，使台東的純樸裡更多了點藝術。

鐵花村 圖/Flickr 分享 facebook

推薦附近住宿☛台東樂知旅店

台東樂知旅店 圖/agoda 分享 facebook

台東樂知旅店從台東海濱公園開車只要10分鐘的距離，非常適合給想去台東濱海公園的朋友們居住。樂知是位在市區的商務旅店，機能非常方便，外觀看上去是簡單俐落的白色建築，而旅店大廳佈滿了熱氣球裝置，應景了台東熱氣球的特色！看到的人都會心花怒放的狂拍照阿！

小編說：台東樂知離夜市超近的，完全不怕晚上無聊！

台東樂知旅店 圖/agoda 分享 facebook

台東樂知旅店的房間走的是簡單且設計感強的路線，沒有沒有過多的裝置擺設，卻多了令人舒適且安心的空間，讓人一進入房間就能感到放鬆！除此之外樂知旅店還提供早餐的服務，有西式沙拉吧、中式的包子饅頭，讓你一早就活力滿分。

地址：台東縣台東市復興路145號

附近景點：海濱公園、鐵道藝術村

訂房網評價：7.9/10(Agoda)

推薦附近住宿☛鐵花光點館

鐵花光點館 圖/鐵花光點館FB 分享 facebook

台東旅人驛站鐵花光點館是去年才剛開幕的優質旅館，位在台東市區中心，商店林立非常熱鬧！從鐵花村景點徒步只需要2分鐘，若是搭乘交通運輸工具的朋友，在台東轉運站下車，步行也是約2分鐘就可抵達旅店，超級方便阿！台東旅人驛站鐵花光點館每逢假日訂房都是滿房阿，要預訂可是要提早的喔！

鐵花光點館 圖/鐵花光點館FB 分享 facebook

台東旅人驛站鐵花光點館有配合店家租借腳踏車，讓你可以騎著腳踏車在台東市區悠閒的品嘗台東的慢活時光！房間內設備齊全，連盥洗用具都使用100%原裝進口地中海橄欖系列，完全能看的出來旅店老闆想讓每位旅客得到最高品質的心！

小編說：旅人驛站鐵花花點還有提供背包客的房型，讓你一個人來台東旅遊也能住的舒適和安心。

地址：台東縣台東市中山路414號

附近景點：台東美術館、鐵道藝術村

訂房網評價：8.1/10(Agoda)

三日遊路線這樣規劃

Day1：三仙台→伯朗大道→豐源國小

Day2：鹿野高台→台東森林公園→鐵花村

Day3：櫻木平交道→多良車站

多良車站

多良車站 圖/flickr 分享 facebook

如果真小編一樣到哪裡都喜歡看看當地舊車站的朋友，一定要到訪超美的台東景點─多良車站！最美車站的名號多良車站真的當之無愧！多良車站雖然目前已廢站，但還是超人氣，吸引許多人前來，原因就是這是全台最臨近大海的車站，與海洋幾乎只隔一座柵欄，在這裡你會聽到大自然的海浪聲、風聲，還有偶爾呼嘯而過的火車聲，車站上方就是多良國小，設有平整的觀賞台與休息處，大家可以在這裡拍照、觀海。

交通：台九線417.5K

櫻木平交道

櫻木平交道 圖/Flickr 分享 facebook

沒想到台灣竟然也有灌籃高手的場景！櫻木平交道就在離太麻里火車站步行10分鐘的地方，抵達之前經過的小道春季時會長出許多火紅的木棉花，在抵達之前就別有一番意境！ 與大海相望的櫻木平交道，成了夏季大家最愛來的打卡景點，甚至連當地人都知道許多人慕名而來，為的就是身後蔚藍天海與火車交錯的那一瞬間喔！

交通：太麻里火車站 朝東63縣道前往上坡的平交道

鹿野高台

鹿野高台 圖/flickr 分享 facebook

無人不知的台東景點就非鹿野高台莫屬啦！鹿野高台居高臨下，鹿野的美景盡收眼底，每年暑假的熱氣球節就是在這裡舉辦，還可以玩飛行傘、或是滑草，但小編覺得更適合在這裡野餐，可以看見滿山遍地綠意盎然的茶園風光。鹿野高台非常適合帶著全家大小一起遊玩、可以讓孩子盡情地在草地上奔跑!

交通：北上→台9號省道355.5KM，轉入光榮路(東34鄉道)依路標續行即可 / 南下→台9號省道344.2KM，轉永樂路(東33縣道)依路標續行即可。

台東森林公園

台東森林公園 圖/flickr 分享 facebook

接下來介紹的，是在地人才知道的台東景點。來到森林公園一定要租腳踏車，占地300公頃，走進來根本不覺得這是公園，好羨慕台東人在市區能有這樣一片世外桃源，裡面還有三座湖泊及蝴蝶生態區，光是在這裡走走就好愜意，也很適合親子一起來。

交通：臺東縣臺東市華泰路300號。(沿著馬亨大道依指示續行即可到達)

推薦附近住宿☛台東娜路彎會館

娜路彎會館 圖/booking 分享 facebook

台東娜路彎會館離台東森林公園景點開車只需要10分鐘的路程，聽到旅店的名字就能感受到濃濃的原住民的文化，而且不管是大廳還是玄關，處處都有各式各樣的圖騰和雕刻，完全展現了原住民的文化！旅店也有代租機車及腳踏車的服務，另外也有停車場和停置腳踏車的空間，超級方便！

小編說：住在台東娜路彎不只可以欣賞台東美景，還能順便認識原住民文化，很適合親子旅行呢！

娜路彎會館 圖/agoda 分享 facebook

台東娜路彎會館的客房，使用了許多木質家具，配上黃橘色的燈光，讓住宿的旅客都感到溫暖，也帶有了一點南島風情。此外窗外的景色非常迷人，有些房型有大片的落地窗，能把整個台東市區的風景一覽無遺呢！

地址：台東縣台東市中興路二段385號

附近景點：台灣史前文化館

訂房網評價：7.3/10(Agoda)

其他台東景點推薦

嘉明湖

嘉明湖 圖/Flicker 分享 facebook

嘉明湖是臺灣第二高的高山湖泊，又有天使的眼淚的美名，水色澄澈湛藍且與雲天相對，見過的人都為之驚艷，排在第10名不是不夠美麗，而是因為真是太少人可以親眼見過，想看見這個美景必須先穿山越嶺才能到達，附近森林與草原也是水鹿棲息的地方，幸運的話還可以看到水鹿呢。

地址：海端鄉南橫公路三叉山東側

交通：南下→由池上循20甲省道進入南橫公路上的初來檢查哨 / 北上→至海端時循20號省道直驅初來，到達向陽山登山口，依登山路線續行即可到達嘉明湖。

台東海濱公園

海濱公園 圖/flickr 分享 facebook

緊鄰台東市區海濱，經過有計畫的整建後，面貌一新。裡面有各種不同的裝置藝術，還可以眺望沒有邊際的太平洋，如果天氣晴朗的話還有機會可以看到綠島跟蘭嶼耶！來到這裡邊走邊拍，度過一個悠閒的假期吧！

交通：臺東縣臺東市大同路

推薦附近住宿☛娜路彎銀河酒店

娜路彎銀河酒店 圖/booking 分享 facebook

娜路彎銀河酒店和台東娜路彎會館是同一個企業，而娜路彎銀河酒店與景點豐原國小開車約12分鐘的距離，非常便利！若是搭乘運輸工具前往的朋友飯店也有提供來回台東火車站與機場的免費接駁車，但要事先預約唷！酒店內共有168間房間，每間都有免費的wifi提供使用。到了晚上從房間望出去，夜景一級棒，是許多房客愛不釋手的口袋名單唷！

娜路彎銀河酒店 圖/booking 分享 facebook

娜路彎銀河酒店融合了原住民的圖騰織紋，處處可見原住民的風情文化！酒店內還有美人湯，是碳酸氫鈉的溫泉哦！另外也有停車場，非常方便，若是想要在台東享受高級飯店服務，娜路彎銀河酒店是你不錯的選擇唷！

小編說：如要泡溫泉，一定要著泳衣入池，想泡溫泉的旅客要事先準備泳衣喔！

地址：台東縣台東市豐興路66號

附近景點：台東美術館、鐵道藝術村

訂房網評價：7.4/10(Agoda)

豐源國小

豐源國小 圖/Flicker 分享 facebook

藍白色的地中海風建築讓這座小學變成台東知名景點~~小編真心覺得在這裡讀書的小朋友太幸福啦！但有點可惜的是，校園屢遭遊客破壞的關係，校方在2018年已決議不再開放參觀，想要一睹這浪漫建築風情的朋友，還是可以選擇在校園外圍拍拍照哦。

交通：台東縣台東市中華路四段

推薦附近住宿☛台東文旅休閒行館

台東文旅休閒行館 圖/Expedia 分享 facebook

「台東文旅休閒行館」距離景點豐原國小開車只要12分左右！旅館是由國際知名後現代建築大師「麥可．葛瑞夫Michael Graves」設計，把台東的原住民文化和歐風做結合，大廳的設計有質感而且帶著溫馨典雅的感覺，還設計了一個交誼廳，擺飾充滿了家的感覺，很適合和朋友在這小酌聊天，房間則是簡約乾淨，非常舒適！

小編說：張惠妹、Janet等大明星都來過哦！

台東文旅休閒行館 圖/hotels.com 分享 facebook

台東文旅休閒行館空間雖然不大，但卻非常精緻有型！房內的裝潢與擺設充滿了歐式風格，燈光昏暗更顯得有氣氛！來這裡入住的旅客一定都要來旅店的義式餐廳「葛瑞夫餐廳」用餐！因為主廚還是知名飯店特別聘請過來的，每道菜都相當精緻美味，來吃過的人都說讚阿！

地址：台東縣台東市博物館路１號

附近景點：台東史前文化館、綺麗珊瑚博物館

訂房網評價：8.0/10(Agoda)

加路蘭遊憩區

加路蘭遊憩區 Flicker 分享 facebook

來到台東，怎麼可能不來看看海呢？加路蘭是東河鄉的阿美族部落，阿美族語稱為「kararuan」，意指洗頭髮的地方，因為附近小溪富含黏地礦物質，洗髮後柔順亮麗而得名。映著天空的碧藍色，加路蘭海岸的風光更像一幅畫作、一件藝術品。在岸邊的空地上，每年都會舉辦加路蘭手創市集，可以遇上一群愛好藝術的創作者，用自己的生活經驗跟對於世界的想像而形成一件件手創品，販賣的不僅是商品也是他們對於東海岸的熱情與想像力。找個時間來這裡走走，親身體驗東海岸的自然純粹與活力。

交通：台東縣台東市富岡漁港往北走一公里

火車票怎麼搶

自從有了普悠瑪號，到台東更快速！從台北大約只要3.5小時就會到，可是聽說普悠瑪號超難搶，快來看看小編整理的小祕訣：

1. 使用台鐵線上訂票系統，乘車前的兩周車票開始開放預訂，不過每逢周五則可多預定至周日的票！所以假如今天是周一就可以訂下下周一的票，但是假如今天是周五，則可以預訂到下下周日的票，所以假如你是周六日要去玩，記得要提早到周五就要搶票囉！

2. 每個身分證字號一次最多可預訂6張票，記得來回票算是2張票，所以一次最多可預訂3個人的來回票。

3. 記得訂購完2日內需要完成取票或付款，但是如果訂的票是2天之內的票則要在1天內付款或取票。

4. 可取票的地點相當多，有各大超商、郵局、車站等，相當方便，詳細資訊可上台鐵網站

是不是有種原來從沒認識台東的感覺，台東真是個寧靜而美麗的好地方，現在真的超想來個3天2夜好好放鬆一下，你是不是也想趕快出發呢？

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