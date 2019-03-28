原鄉部落旅遊／認識台東部落美學 深入體驗台東部落經典玩法

原鄉體驗：台東部落分布

▲原鄉體驗：台東部落。（圖／雅比斯國際創意策略股份有限公司） 分享 facebook

本縣人口約25萬人，其中三分之一的人口為原住民，在全臺原住民族群中本縣佔有5個族群，包含了阿美族、排灣族、布農族、卑南族、雅美族、魯凱族，主要分布與特色如下：

阿美族

台東縣內的阿美族人口約四萬三仟多人，依照居住地區可分為三群：南勢阿美群分布於台東關山，中阿美群分布於長濱、成功，南阿美群卑南阿美恒春阿美，則分佈於台東縣之成功、東河、關山、池上、鹿野、臺東、卑南、太麻里、大武及屏東縣之牡丹、滿洲等鄉鎮。

阿美族是在原住民各族中漢化最深的原鄉族群，早已習慣顧犛耕及實施灌溉，有母系制度的傳統。

排灣族

台東縣內的排灣族主要分布於全峰、達仁、太麻里、大武等鄉，排灣族最大的特色為為其貴族與平民之分的階級組織，由於貴族制度的傳統，使其在服飾與雕刻工藝上有極大的發展，常以人頭人像和蛇人為其主要紋樣。

布農族

台東縣內的布農族分布於玉山以北，中央山脈以西之丹大溪及郡大溪流域，近年才開始向東部和南部遷居，移住地域甚廣，垂直分佈在海拔500~2000公尺之間，傳統的生產方式以山田栗作和狩獵為主，是非常典型的高山原住民。

卑南族

台東縣內的卑南族以台東平原為主要居住地，在卑南溪以南、知本溪以北之海岸地區，因為漢化較深，所以即使居住於海邊，人就以從事水田稻作為主要生活方式。

雅美族

聚居於台東東南方四十九浬之蘭嶼島沿海岸三個村，因孤懸海中與它族幾成隔絕，故為保特固有文化最多之一族。生活方式以漁獵、水田植芋、山地旱為主，最著名的特色為製陶、造船與銀飾製作，傳統住宅半地下室低屋也是一大特色。

魯凱族

台東魯凱族大多集中於卑南鄉東興村，從事山田農業兼狩獵、捕魚及採集的民族，有以板岩片建造家屋的傳統，以家宅、家氏為親屬關係發展的基本要素，也有貴族與平民之分的社會階級。

與排灣族相似的是，在雕刻方面都有所突出，最常用的人首蛇身，而其紋樣喜用兩蛇相背紋、太陽紋，巨形穀桶與長方形木板之雕飾，都是魯凱族最具特色的雕刻器物。

＊資料來源：台東縣原住民行政處

原鄉體驗：台東部落文化

原鄉體驗：台東部落文化＃1

永康部落

▲原鄉體驗：台東部落-永康部落獵人文化。（圖／雅比斯國際創意策略股份有限公司） 分享 facebook

位於台東延平村的永康部落，是以八部合音聞名於世界的布農族，也是以狩獵為主的台東部落，因此舉凡射箭、射矛都是非常傳統的日常活動，與山林密切互動的布農族人，在進山之前會先祭祀祖靈，體現他們對於山林的尊重與愛惜。

▲原鄉體驗：台東部落-永康部落八部合音。（圖／雅比斯國際創意策略股份有限公司） 分享 facebook

隨著不同季節的物產、工作與祭儀，布農族自有一套曆法，是文化的傳承，配合布農族的生活與祭儀，更發展出了「泛音和聲合唱」，是台東部落中獨一無二的珍貴特色，因此來到永康部落絕對不能錯過這幾項體驗。

原鄉體驗：台東部落文化＃2

排灣撒布優部落

▲原鄉體驗：台東部落-撒布優部落。（圖／雅比斯國際創意策略股份有限公司） 分享 facebook

位於台東新興鄉的撒布優部落，撒布優Sapulju原意是指「寂寞荒蕪之地」，是由排灣族祖先遷移開墾而成的台東部落，也是目前頭目家族最多，最完整的傳統排灣部落。從台東太麻里車站走出去，便可以看到被環山圍繞、面對著遼闊太平洋的撒布優部落，就好像是部落樂天開朗的個性一般，讓人感到心神愉悅。

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而在撒布優部落內，更是處處充滿排灣族引以為傲的石板雕刻文化特色，從新興國小開始，無論是路面走道、牆面都有著豐富的排灣族傳統彩繪與圖騰藝術，可以深刻感受到這個台東部落的文化與生活美學。

▲原鄉體驗：台東部落-撒布優部落阿拜製作。（圖／雅比斯國際創意策略股份有限公司） 分享 facebook

▲原鄉體驗：台東部落-撒布優部落阿拜。（圖／雅比斯國際創意策略股份有限公司） 分享 facebook

而來到撒布優部落更不能錯過美食文化，排灣族的家家戶戶都會製作名「阿拜avai」的傳統美食，從葉子的挑選、包裹方式到內餡都富含了排灣族傳統的文化，是絕對不能錯過的部落DIY體驗！

而在秋冬之際的11月，則是洛神花的季節，處處可見鮮豔的洛神花田，每年撒布優部落都會舉辦洛神花採收與製作的文化體驗活動，從捅洛神花、製作洛神蜜餞、調酒都能體驗，在這一系列活動中，更能體會部落青年對於保存部落傳統文化的用心與努力。

原鄉體驗：台東部落文化＃3

歷坵部落

▲原鄉體驗：歷坵部落-獵人體驗。（圖／雅比斯國際創意策略股份有限公司） 分享 facebook

位於台東金峰鄉的歷坵部落則是魯凱族部落，和排灣族同樣都以狩獵、雕刻文化著名，不過金峰部落的獵人文化十分特別，有著「走山獵人」的稱號，他們熟悉山林與動物的習性，即便是如懸崖峭壁般的狩獵場都能來去自如。

▲原鄉體驗：歷坵部落-獵人體驗。（圖／雅比斯國際創意策略股份有限公司） 分享 facebook

跟著有深度的魯凱族走山獵人，認識植物、製作草結，可以學習解讀草結訊號的意義，感受豐盛的自然環境學習資源，並找尋獵物遺留的痕跡，學著製作陷阱，而陷阱竟然有許多不為人知的禁忌，都是認識、體會魯凱獵人山林知識的最佳機會。

原鄉體驗：台東部落文化＃4

東河部落

▲原鄉體驗：台東部落。（圖／雅比斯國際創意策略股份有限公司） 分享 facebook

位於台東馬武窟溪出海口的東河部落，是以自然採集與漁獵為主要生活方式的阿美族部落，又叫做瑪洛阿瀧部落，Marongarong意指「溪水湍急」。因此東河部落有著非常精緻的傳統竹筏製作工藝，划竹筏穿越峭壁水道，更是東河部落成年禮中的一環；當然，說到傳統文化，舉凡糯米飯、或是汆燙青蔬、悶炙山雞、海膽等部落美食，也都是不能錯過的部落文化體驗行程。

▲原鄉體驗：台東部落。（圖／雅比斯國際創意策略股份有限公司） 分享 facebook

另外，東河部落中的茅草竹木屋也是一大特色，通常是由部落的同一階層動員建造而成，不但是族人生活起居的地方，更是夜晚與節慶活動的情感交流地，在阿美族部落文化中有著非常重要象徵意義，也可以說是東河部落文化復興的重要據地。

原鄉體驗：台東部落文化＃5

都歷部落

▲原鄉體驗：台東部落-撒布優月桃編織。（圖／雅比斯國際創意策略股份有限公司） 分享 facebook

▲原鄉體驗：台東部落-撒布優月桃編織。（圖／雅比斯國際創意策略股份有限公司） 分享 facebook

位於台東縣成功鎮內的都歷部落，同樣是阿美族部落，而都歷Torik在阿美族語中，意指將物品固定或有編織之意，而都歷部落最傳統也最具特色的便是月桃文化，都歷部落無論是編織或是美食都有相關，月桃樹的各部位可以拿來做成涼席、提籃等編織物，另外也可做成月桃花醬與月桃草鹽，都是部落美食中不可缺少的特色風味。

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都歷部落依山傍海，擁有天然海灣與肥沃的土地，造就了豐富的漁業與海洋文化傳統，在返鄉部落青年的努力下，可體驗海祭、膠筏與SUP（立式划槳）等多種新興玩法，感受傳統文化與現代潮流所碰撞出來的火花。

除了台東部落體驗部落文化的經典玩法，從「部落美學」也可以了解台東部落每一族不同的文化，更能了解他們如何將美學融入生活，從素材、製作過程、成品中體驗部落編織、雕刻文化，看見台東部落的美。

原鄉體驗：台東部落美學

原鄉體驗：台東部落美學＃1

卑南族花環文化

花環在卑南祭典與婚禮中，是不可缺少的重要傳統文化，扮演著傳達情感的意義，從花朵的採集、配色、綁繩都有不同的意涵，而親手編織更代表著無價的祝福。

在一般祭典時都會替長輩們戴上花環，獲得越多花冠的長輩，也就代表著在族內的地位，受到一定的敬重；在婚禮時，花環則代表著兩家人的緊密連結；若是在獵祭中，則會替喪家取下草環，換上花環來表示揮別悲傷，重新開始，在卑南族各個生命的儀式中，花環也有著不同的意涵。

原鄉體驗：台東部落美學＃2

阿美族毛球編織

阿美族的毛球編織類似於排灣族的花環文化，都是象徵人生歷程與祭典活動時，表示祝福的配件，不過阿美族的毛球還有一個特別的功能，由於早期物資缺乏，毛線織品顏色也不多，所以可以透過情人袋上的毛球顏色來辨別族人的家族。而毛球編織通常有扁橢圓跟圓球狀，放在頭冠上的是扁橢圓狀，在情人袋上的則是圓球狀，有時候也會作成飾品和鑰匙圈。

原鄉體驗：台東部落美學＃3

布農族苧麻編織&傳統網袋

布農族的苧麻編織是目前非常少見且珍貴的傳統藝術，因為苧麻從種植到採集，大約需要一年的歷程時間，之後的刮麻、洗麻、捻線、織線等作業，更是繁複的過程才能製成衣物和網袋。

布農族的傳統網袋，一般分為男用和女用，男用網袋一般拿來作狩獵用，網目較大，可以承重80~90公斤；女用網袋則通常為半月型網袋，可以拿來裝載物品或是揹放孩子，是精緻且實用的傳統工藝，但因現今會製作的人非常少，可以說是非常珍貴的傳統藝品。

原鄉體驗：台東部落美學＃4

排灣族束口背包

如果你是束口袋控的話，真的應該來排灣族的部落走一趟，因為排灣族的傳統手工藝品－背袋（SIKAU）正是經過麻線、棉線、苧麻線編織而成的雙肩背束口袋，不只色彩鮮艷、圖案豐富，且因為製作過程繁複，每一處都會打上死結加以固定，非常耐用又好看！

看完了台東原住民的分布與部落美學之後，接著就要帶大家實地深入來了解台東部落的文化與美學，從部落的生活方式、美學藝術多方面體驗，看台東部落在傳統文化與現代潮流相遇後所交織出來的美麗樣貌，發現屬於台東部落的部落之美與嶄新亮點。

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