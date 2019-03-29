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【宜花東】賞鯨懶人包！今夏來去龜山島、石梯坪享大海美景

2019-03-29 09:00Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

宜花東賞鯨季節

每年的4月到10月底是台灣最適合賞鯨豚的季節，其中又以宜花東三個縣市為賞鯨主要城市。因為東部冬天天氣較不穩定，加上春夏季是鯨豚的求偶期，所以有高達95%的機率能夠看見成群結隊出現在海面上的鯨豚們。

宜花東賞鯨路線

宜花東賞鯨路線＃1

宜蘭龜山島賞鯨

▲宜花東賞鯨路線-宜蘭龜山島賞鯨豚。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲宜花東賞鯨路線-宜蘭龜山島賞鯨豚。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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說到台灣海洋文化與賞鯨豚，當然少不了龜山島，這個位於宜蘭外海的小島，每年4月到10月都是賞鯨的最佳季截，有多達17種的鯨豚會出沒，此外，龜山島也被國外知名旅遊網站《WHEN ON EARTH》選為全球12天然造型酷島，更有獨特的海底溫泉湧出景觀，這一趟旅程中可以了解海洋生態、更能與鯨豚更享大海美景，難道不值得一玩嗎？

宜花東賞鯨路線＃2

龜山島野百合季

▲宜花東賞鯨路線-宜蘭龜山島。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲宜花東賞鯨路線-宜蘭龜山島。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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如果是在4月~5月中來宜花東賞鯨，且時間比較充裕可以前往龜山島登島的話，建議各位可以一定不要錯過龜山島的野百合季！龜山島的野百合為原生純種，每年花季時都會盛開一成一片雪白的花海，搭配大海藍天的美景，絕對讓你心神愉悅！

宜花東賞鯨路線＃3

花蓮港賞鯨

▲宜花東賞鯨路線-花蓮賞鯨。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲宜花東賞鯨路線-花蓮賞鯨。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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▲宜花東賞鯨路線-花蓮石梯坪賞鯨。（圖／Pixabay）
▲宜花東賞鯨路線-花蓮石梯坪賞鯨。（圖／Pixabay）
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當然，位於東部的花蓮也是賞鯨豚的好地方，在黑潮海洋文教基金會解說員專業解說下，可以深刻體驗人與海洋生物互動的有趣，深度了解鯨豚及花蓮特殊的海洋生態之外，更可以欣賞道花蓮得天獨厚的美景，在絢爛的陽光照耀下，回望東部斷崖與海洋交會出的美麗山海。

宜花東賞鯨路線＃4

花蓮石梯坪賞鯨

▲宜花東賞鯨路線-花蓮石梯坪賞鯨。（圖／Pixabay）
▲宜花東賞鯨路線-花蓮石梯坪賞鯨。（圖／Pixabay）
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除了可以從花蓮港出發賞鯨之外，位於花蓮豐濱鄉的石梯坪也是非常適合前往賞鯨的港口，而且其實這裡才是花蓮賞鯨的發源地，1997年台灣第一艘賞鯨船「海鯨號」由花蓮石梯坪出發，才開啟了賞鯨的風潮。

從花蓮石梯坪出海的賞鯨船，有機會可以看見飛旋海豚、熱帶斑海豚、抹香鯨、虎鯨等等鯨豚，而這些珍貴的海洋生物與資源，需要在地團隊的愛護與導覽，更需要願意了解鯨豚海洋文化的人們共同珍惜，才讓石梯坪賞鯨這樣的生態活動持續進行下去。

花蓮石梯坪海祭

在花東沿岸這片區域，有著許多從小到大與海一起長大的人們，對他們來說，海洋不只是一個捕魚、嬉戲的地方，更像是他們生命中的一部分，心靈上的一個依靠。石梯坪附近的港口部落，在每年5、6月都會透過「海祭」來表達感謝，感謝海神給予了人們島嶼與海岸，才能衍生出捕魚、定居這樣的活動。

而且更重要的是，他們認為這片海洋不只是屬於他們的，所以也不應該是一個封閉的區域，而是可以與大家一同分享的，也希望能夠在大家的努力下，世世代代延續下去，如果你到了石梯坪，不妨可以更深入了解一下這樣的思維與在地文化。

宜花東賞鯨路線＃5

台東三仙台賞鯨

▲三仙台跨海大橋。（圖／Pixabay）
▲三仙台跨海大橋。（圖／Pixabay）
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沿著宜花東海岸線一路往下來到台東，一定都會想到三仙台，三仙台原本是和台東海岸連成的海灣，因為海水侵蝕而斷裂成為離島，而橫跨其上的八拱跨海步橋在陽光的照耀下，更是美不勝收，絕對是前往台東自由行不可錯過的必看美景之一！

▲宜花東賞鯨路線-台東賞鯨。（圖／Pixabay）
▲宜花東賞鯨路線-台東賞鯨。（圖／Pixabay）
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除了看三仙台美景之外，今天達人還要帶著各位乘船從台東成功港出海，一邊遠眺三仙台、一邊尋找海豚的蹤影！在海上看著成群的海豚從水中一躍而起，滑出完美的拋物線後入水、嬉戲，一邊了解各種鯨豚的相關知識，來趟深度的台東之旅。

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賞鯨龜山島美景

Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

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