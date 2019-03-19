打造全台唯一明池水劇場！ 力麗觀光與優人神鼓聯袂合作

2019-03-19 13:00 聯合新聞網 台北訊



力麗觀光飯店集團與國際知名藝術表演團體-優人神鼓首度攜手合作，於18日記者會上正式宣佈「明池水劇場」隆重登場，開幕首演時間訂於5/10~5/11二天共計演出三場，再現優人神鼓傳奇經典之作「聽海之心」明池戶外版，一場療癒身心的五感旅程，將徹底撼動你的靈魂。

合作記者會優人神鼓開場演出。圖／力麗觀光提供 分享 facebook

力麗馬告生態園區位於宜蘭縣大同鄉，距離台北市僅1.5小時車程，園內擁有棲蘭森林遊樂區、明池森林遊樂區與亞洲最大神木園三大特色景點。此次力麗觀光與優人神鼓共同選定的表演舞台「明池森林遊樂區」為一高山湖泊，海拔高度1150-1700為北橫置高點，終年雲霧繚繞並有台灣阿爾卑斯山之美名。飯店經營團隊與優人神鼓以「親近傳統，回歸自然」為初衷密集籌劃長達半年的時間，期間與指導單位退輔會森保處及明池森林遊樂區設計師-郭中端博士進行舞台規劃、生態保護等條件評估。即將登場的明池水劇場首演，設計將以明池湖為舞台中心，為保護自然環境不架設人造舞台，鼓者以自然互動方式融入明池之水，在寧靜遠山、澄澈池水之中引領您進入前所未有的劇場體驗。

明池湖自然生態環境。圖／力麗觀光提供 分享 facebook

優人神鼓於1988年在木柵老泉山創立，從山上劇場走向國際世界舞台，受力麗觀光董事長蔡宗易盛情之邀，優人神鼓創辦人劉若瑀老師親自帶領團隊多次上山勘景，並決定於今年五月走進台灣的優勝美地-明池湖，透過結合藝術表演將旅宿服務體驗高度再提昇。優人神鼓特別以明池水劇場得天獨厚的自然場域，選定歷時五年創作的沉澱之作《聽海之心》，這是一齣沒有沾染塵世色彩，渾然天成的真切作品，能看到一切藝術初始的純粹。以「水」為創作概念，演出分為「崩」、「流水」、「聽海之心」、「沖岩」、「海潮音」五個段落，在各種節奏與力道變換的鼓聲與鑼音下，擬現水的不同狀態，比喻生命中所經歷的各種樣貌。

5/10(五)~5/11(六) 在母親節的前夕，邀請您走進沁涼山林，在明池湖畔中靜心聆聽來自山嵐的悠遠鼓聲，帶領您回到生之起源，水之源頭，找回那個最純粹的自已。演出門票於3/18(一)在兩廳院售票系統正式開賣，每場次500席次限定，每張票價$1,600(力麗觀光會員及優人之友享9折優惠)。力麗觀光官方網站同步銷售住房含演出門票套裝，二人成行每人$3,099起，今年母親節給媽咪最好的森林假期，此生必看的世界級演出將給您滿溢的感動。

活動詳情請洽兩廳院售系統或力麗觀光官網查詢http://www.lealeahotel.com

幻化明池。圖／力麗觀光提供 分享 facebook

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