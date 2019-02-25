宜蘭CityTour／舊城美食篇！古蹟文化巡禮、品嘗在地小吃、朝聖IG打卡熱點

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迷人的自然風光、在地的古早美食、療癒的美人湯泉、悠閒的慢活步調和深厚的文化底蘊，交織出宜蘭多樣化的迷人魅力，吸引許多旅客前來放鬆遊玩。宜蘭縣政府特別推出「宜蘭CityTour城市小旅行」，規劃有4條主題遊程，串聯宜蘭舊城古蹟和美食、冬山河周邊自然生態、季節限定採果體驗和櫻花美景、龜山島賞鯨活動，相當豐富精彩。

【必玩景點】

# 湯圍溝溫泉公園

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坐落於宜蘭礁溪的「湯圍溝溫泉公園」，是礁溪境內的溫泉分布中心。園內特別設計了美麗景觀涼亭和小橋流水造景，還規劃有免費戶外泡腳池、充滿禪意的檜木風呂、男女公共浴池……等泡湯設施，讓旅客好好放鬆休憩。此外，更可以盡情享受溫泉魚SPA，體驗被魚兒親吻雙腳的療癒感受。

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Info

地址：宜蘭縣礁溪鄉德陽路99之11號

電話：（03）987-4882

# 宜蘭設治紀念館

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「宜蘭設治紀念館」建於1906年，原為宜蘭歷任行政首長的官邸，融合了日本木造房舍和西洋古典建築形式，交織出和洋式混合的獨特外觀。館內陳列了涵蓋3個時期的文物史料，包括清朝的噶瑪蘭廳時代、日治的宜蘭廳時代，以及光復後迄今的宜蘭縣時代。另有迷人的日式庭園景觀，更保留了珍貴的百年老樟樹，處處瀰漫清幽恬靜的氛圍。

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地址：宜蘭縣宜蘭市舊城南路力行3巷3號

電話：（03）932-6664

官網：宜蘭設治紀念館

# 楊士芳紀念林園

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楊士芳是蘭陽地區的首位舉人，一生對宜蘭和台灣的鄉土文化，以及建設寺廟和書院，都付出了諸多貢獻。為了感念楊士芳刻苦奮發、敏而好學和熱愛鄉土的事蹟，宜蘭縣政府在他參與籌建的碧霞宮北側，特別打造出「楊士芳紀念林園」，也成為鄉土教學的據點。由知名建築師黃聲遠操刀設計，林園建築還在2007年榮獲綠建築獎。

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此外，位於宜蘭河東岸的「鄂王社區」，古時為「西門溝」貫穿的重要水運航線，也曾是傳統工藝的集散地。為了保留社區的珍貴文化，開始著手進行名為「西鄉情義」的計劃，透過藝術磚牆的創意展現，紀錄下社區歷史點滴故事。其中最吸睛的就是百工競藝的特色牆面，讓人憶起昔日的舊城印象，值得細細遊賞品味。

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地址：宜蘭縣宜蘭市舊城西路66號

電話：（03）931-4488

# 甲子蘭酒文物館

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走過近一世紀的酒香歲月，「宜蘭酒廠」是台灣現存歷史最悠久的酒廠，漫遊其中彷彿走進了時光隧道。廠內的「甲子蘭酒文物館」，以宜蘭古稱「甲子蘭」命名，原是一棟存放物料的倉庫，為兩層樓高的日治時期老建築。文物館展示了各式釀酒器物和酒類文化歷史，還可以深入認識製酒流程；而由數十年老酒甕堆砌而成的酒甕牆，更是格外吸睛亮眼。此外，還有酒廠特製的美酒、酒醋、紅麴香腸、酒香冰棒……等美食，等著大家來品嘗。

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地址：宜蘭縣宜蘭市舊城西路3號

電話：（03）935-5526轉461

粉絲專頁：宜蘭觀光酒廠

# 慶和橋津梅棧道

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慶和橋旁設有串聯左、右兩岸的「津梅棧道」，棧道的表面採用木製及鐵製的混搭材質，兩旁則是由鐵絲網和舊水管組成的護欄，佐以四周大量藤蔓盤繞，意外創造出另類的廢棄工業混搭風格，更成為IG上熱門的打卡聖地。棧道上可以騎單車或是散步，慶和橋下還有整排盪鞦韆，讓大家一邊玩盪鞦韆、一邊欣賞蘭陽河畔風光，徜徉悠閒的放鬆氣息。

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地址：宜蘭縣宜蘭市同慶街95號

【推薦美食】

# 舊城古早味小吃6選

宜蘭舊城除了保留許多古蹟之外，還有飄香數十年的古早味小吃，等著大家一一來品嘗。而且每個月份都會安排不同的美食主題，如2～3月為「冬季肉羹」、4月為「南北市場小吃」、5月為「城隍小吃大對決」、6月為「文昌小吃評比」。

「阿南米粉羹」（2～3月）隱身於文昌廟內，至今已走過70多個年頭。香Q彈牙的粗米粉，搭配用大骨和小魚乾熬煮的鮮美湯頭，以及木耳、甜不辣、香菜……等多種配料，還有加入太白粉勾芡，讓米粉羹的風味更為獨特，與蚵仔麵線有幾分相似，讓人一試成主顧。

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開業近百年的「正雄小吃部」（2～3月），早年老祖父會將各式黑白切餐點，全部放上頭頂竹篩，右手提著支架、左手提著水桶，沿街大聲叫賣，是在地人從小吃到大的好味道。必吃的特色小吃有粉腸、米粉炒、燻鴨、豬血湯……等，其中包裹地瓜粉、肉末和蔥的粉腸，口感香Q彈牙，是宜蘭著名的特產，一定要來嘗嘗。

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擁有百年歷史的「游家麻糬米糕」（2～3月），已傳承至第四代，秉持不添加防腐劑，因此夏天還會「放暑假」。其中「麻糬米糕」的造型最特別，會將麻糬和米糕以握壽司的方式捏在一起，再沾上花生粉享用。除了原味之外，還有芋香芝麻、綠茶花生、抹茶紅豆、窯烤番薯……等口味。

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宜蘭排隊名店「傳承蒜味肉羹」（2～3月），創始於民國55年，是相當著名的在地小吃。手工製作的軟嫩肉羹，配上濃郁撲鼻的蒜香味，讓人食慾大開。還可以選擇加入麵、米粉、粿仔條或是飯，只要銅板價，就可以吃得很飽，真的CP值超高。另有乾麵系列、魯肉飯、小菜……等，餐點相當多元豐富。

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「城隍廟口冷白粉圓」（5月）的小小店面，看似不太起眼，但是卻隱藏著令人驚豔的樸實美味。純白Q彈的粉圓，佐以清甜冰涼的糖水，甜而不膩的清爽滋味，令人回味再三。另有提供熱呼呼的粉圓甜湯，在冷颼颼的冬天，喝起來格外暖心美味。

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創立於1942年的「信利號」（6月），是宜蘭舊城著名的老字號小吃之一。經典的招牌「貓耳」，其實是形狀貌似貓耳朵的水晶餃。外皮以番薯粉製成，餡料為豬肉、蝦米、冬粉、香菇……等，煮後則呈現透明三角形，吃起來彈牙有嚼勁，推薦大家來嘗鮮。

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Info

阿南米粉羹

地址：宜蘭縣宜蘭市文昌路66號（擺攤）

電話：（03）932-2458

時間：07：00～17：00（每周三公休）

正雄小吃部

地址：宜蘭縣宜蘭市文昌路5號

電話：（03）935-1159

時間：10：00～17：00（每周三公休）

游家麻糬米糕

地址：宜蘭縣宜蘭市新民路100巷9號

電話：0918-503-069

時間：08：00～賣完為止（通常是中午）

傳承蒜味肉羹

地址：宜蘭縣宜蘭市舊城北路148號

電話：（03）933- 2428

時間：08：00～21：00

城隍廟口冷白粉圓

地址：宜蘭縣宜蘭市城隍街1號

電話：（03）936-2562

時間：08：00～15：00

信利號

地址：宜蘭縣宜蘭市文昌路8號

電話：（03）933-1702

時間：08：00～18：00

文、圖／周惠儀

本文經授權轉載自欣傳媒 欣台灣，未經允許請勿轉載！

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