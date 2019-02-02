IG熱門打卡推薦！宜蘭６處新夯點：文青小綠林道、日式溫馨美食

太多打卡夯點，怎麼收藏都不夠！來到宜蘭，不妨從這6處美景、美食開始征服，一步步邁向高按讚數之路！

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★慶和橋津梅棧道

每座城市中，總需要一處充滿綠意的放鬆空間，提供周邊居民、外地旅人放空的休憩地。經過整治、綠化後宜蘭河濱公園，近年有一處適合遛小孩、騎單車、散策，又能拍照、打卡的慶和橋津梅棧道。由鐵絲網所建構而成的半簍空長廊，平時為銜接兩岸的通道，其在鏡頭下更形成一股工業風廢棄美感；橋下尚有數座鞦韆，搖盪之間還能一賞河邊綠意景致；夕陽西下前，輕騎單車迎著微風，感受平凡的幸福。

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【景點資訊】

地址：宜蘭縣宜蘭市同慶街95號

營業時間：24hr





★小亀有／kaki gori店。

在依舊保有在地日常的康樂路上，一幢由舊藥房修繕而成的日系冰店，以日式冰品結合台灣甜品，呈現出獨一無二的清新感，短短1年內便是社群上的打卡夯點。日文系畢業的主理人莊謙皓，因為喜歡上日本京都的市集氛圍，便將在市集中尋找到的二手寶物，一點一滴地佈置於店中，並在眼前這處空間中，結合咖啡廳跨店合作、舉辦夏日音樂會，將日本戶外市集的概念，只要到小亀有就能深刻體驗。

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靜岡抹茶冰淇淋烤年糕130元／附麥茶和蕨餅，當現烤年糕遇上高冷的抹茶冰淇淋，激盪出絕妙口感。 分享 facebook

【店家資訊】

地址：宜蘭縣宜蘭市康樂路29號

電話：（03）932-7335

營業時間：12：00～18：00（17：45）





★壯圍沙丘旅遊服務園區

坐落於台2線濱海公路旁，佔地約4.8公頃的壯圍沙丘旅遊服務園區於今年4月落成啟用，嶄新的建築景觀讓人眼睛為之一亮，旋即成為宜蘭最熱門的休閒景點。整體空間由建築師黃聲遠以「空出谷地，看見沙丘」為核心概念所設計，融入宜蘭地景特色展現出沙丘的樣貌，其中由蔡明亮導演策劃的沙丘展覽館，更直接於展區堆疊出沙丘，再融合防風林、水等元素，讓人即使身處於室內也彷彿貼近大自然。

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【景點資訊】

地址：宜蘭縣壯圍鄉壯濱路二段196巷18號

電話：（03）938-2420

營業時間：09：00～17：00





★小花徑咖啡

由子菲、一品2位好友攜手打造的小花徑咖啡，因坐落鐵道旁、可盡情欣賞鐵道風光的亮點，使其自6月底開幕以來，漸展露名氣。走進店裡，發現除了迷人的窗外風景，店內瀰漫的日式溫馨氣息更加令人驚喜，讓人一待就捨不得走。2人用心經營這家小咖啡館，不但提供手做餐點、咖啡飲品，為了讓在地人也能享受美好事物，同步展售文創商品、陳設展覽，相當貼心。

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小花徑飯糰餐230元／特製2種口味飯糰與3款配菜，燒肉、明太子、仔魚飯糰皆很受歡迎，建議事先預約，附1杯飲品。 分享 facebook

【店家資訊】

地址：宜蘭縣頭城鎮青雲路二段650號

電話：（03）977-2317

營業時間：09：00～18：00

公休：三（依臉書公告為主）





★百年舊書攤&夢幻小綠林道

坐落於羅東林業文化園區貯木池旁的老房舍，原為員工宿舍，在整修之後搖身成為書香空間，內部規劃出閱讀區、故事區、漂書區，讓遊客能自由自在享受閱讀的樂趣。走進舊書攤，大樹矗立其中，結合自然綠意的造景為遊客帶來舒心感受，書架上提供包含林業、動植物、童話等類別書籍，極盡豐富。位於舊書攤後方的大片綠地，便是知名打卡景點夢幻小綠林道，筆直延伸的草地與大樹交織出一片如夢似幻的景象，置身其中也感染片刻的幸福時光，來到羅東林業文化園區，別忘了漫步至此稍作停留。

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【景點資訊】

地址：宜蘭縣羅東鎮中正北路124巷19-23號（羅東林業文化園區）

電話：（03）954-5114

營業時間：09：00～12：00、14：00～17：00

公休：一二





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