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季節限定之美！ 「羅東運動公園落羽松」宜蘭巿最易到達落羽松步道

2019-01-24 12:01udn走跳旅遊

文、圖／大海愛上藍天

想欣賞落羽松又不想跑遠的，就屬羅東運動公園最易到達且停車方便。這裡腹地廣大，可欣賞水上落羽松及陸上落羽松雙重美景，1月中由黃轉紅，是它最美的時刻，一早的光線最美，透過光影、倒影、讓我們彷彿置身於國外異地美景，漫步在其中，所有煩腦皆一掃而空，是宜蘭最佳的賞松步道

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宜蘭羅東公園必拍場景－水上版的落羽松，每個時期來呈現的光影不同，最佳拍攝時段－清晨美景

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山坡上整排落羽松樹林也是另一處拍攝秘境，非常有蕭瑟漂泊之美～

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乘坐在樹下休憩，很適合放空，感覺非常舒服愜意，悠閒自在，怡然自得～

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我最喜歡還是藍天倒影下呈現光影之美～

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下午光線就沒有上午那麼明亮，但還是很美～

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一旁的房子加上藍天白雲的水田倒影也是宜蘭特色美景之一

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在堆積很厚的落羽松上漫步，感覺很愜意

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這裡就是羅東運動公園，交通便利，四周都是停車位，公車也有到達～

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季節限定之美，現在是它最美的時刻，有機會到宜蘭不妨停下來走走，欣賞難得的異國風情之美

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時間過得真快，想當初女兒才剛到宜大念書，轉眼就要畢業了…

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祈禱畢業後的你一切順利，平安健康～

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宜蘭羅東運動公園美得就像一幅畫，留待您親自感受體會～

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羅東運動公園落羽松

：宜蘭縣羅東鎮公正路666號

文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天

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