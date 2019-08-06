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全台最美「漫畫咖啡廳」點餐就能看到飽！還有頂級法式泡麵可以吃

2019-08-06 19:43聯合新聞網 文／遊妤思

小時後沒看完的漫畫，長大後也不要忘掉！位於高雄市鹽埕區瀨南街的Booking，是一家複合式的「漫畫咖啡廳」，近日經大改造後重新開幕，從環境到餐點都質感大升級，超美的燈光設計與木製書牆，不說還以為來到日本東京呢。重點是這邊只要點一杯飲品，就能將漫畫、書籍不限數量看到飽，可說是圓了小時候的美夢阿。

圖／全台最美漫畫咖啡廳，文青質感好比書店，只要點餐就能漫畫看到飽，重溫經典漫畫美...
圖／全台最美漫畫咖啡廳，文青質感好比書店，只要點餐就能漫畫看到飽，重溫經典漫畫美好。截取自Booking粉絲專頁
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窩過漫畫店的人就一定懂，昏暗的燈光、塞滿各式漫畫的空間，而Booking顛覆傳統舊漫畫店的印象，以佔地140多坪的空間打造愜意的閱讀環境，一道道整齊排列的木製書牆，擺放數十萬本書冊，雖說是漫畫櫃但居然文青感滿分。店內搭配暖色調的光線以及大面落地窗，採光明亮溫暖，而座位區除了中間長桌高腳椅的閱讀區外，還有慵懶的沙發椅，包你能挑個喜歡的角落慵懶享受一下午。

圖／截取自Booking粉絲專頁
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圖／截取自Booking粉絲專頁
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圖／網友chris_chang0410授權
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除了美美的裝潢外，就連菜單也全面更新，餐點部分與知名法式餐廳主廚簡天才合作，推出豪華版法式料理泡麵。麵條雖然是泡麵，但湯頭、用料一點也不馬虎，搭上雞骨高湯、自製油蔥酥、有雞蛋、蔬菜等配料，煮出高質感又美味的泡麵，來訪朋友一定要試試看。哪天想要重溫一下少年時的漫畫時光，不妨來這邊享受一下吧。

圖／截取自Booking粉絲專頁
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圖／網友chris_chang0410授權
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圖／截取自Booking粉絲專頁
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圖／截取自Booking粉絲專頁
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圖／網友chia_wude授權
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圖／截取自Booking粉絲專頁
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Booking

地址：高雄市鹽埕區瀨南街177號

電話：（07）561-2220

時間：11：30～19：00（週三休）

*需要提醒的是，平日只要點滿低消，即可「漫畫看到飽」，但假日時段則有2小時的時限喔

咖啡
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