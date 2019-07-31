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炎夏大小放電不怕曬！高雄「公園風」親子餐廳寬廣好玩IG熱推

2019-07-31 19:01聯合新聞網 文／Eva

台灣的天氣真的越來越熱，許多爸媽都煩惱該帶小孩去哪放電，因為一出門就超曬，大人小孩很快就受不了。近日適逢暑假，不少IG網友推薦這家位於高雄大東文化藝術中心的「ZONE CAFE弄咖啡親子餐廳」，是少見的「公園風」餐廳空間，現在就快來看看IG粉絲的口袋美照吧。

「弄咖啡親子餐廳」好玩又好拍。IG @yaki530530提供
「弄咖啡親子餐廳」好玩又好拍。IG @yaki530530提供
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小朋友在球池開心玩耍。IG @anita_lcc提供
小朋友在球池開心玩耍。IG @anita_lcc提供
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「弄咖啡親子餐廳」佈置有公園野餐風。IG @toto1050提供
「弄咖啡親子餐廳」佈置有公園野餐風。IG @toto1050提供
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「弄咖啡親子餐廳」室內空間寬廣，佈置上很有自然風情，有許多可以拍照取景的地方，雖然是在室內，卻有像是在公園野餐感受，如果不說是親子餐廳，完全就是文青網美餐廳規格！因此不只受到家庭喜愛，也有許多少女愛上這裡，悠閒好拍又不怕曬。

「弄咖啡親子餐廳」貼心規劃遊戲區讓家長與孩子同樂。IG @anita_lcc提供
「弄咖啡親子餐廳」貼心規劃遊戲區讓家長與孩子同樂。IG @anita_lcc提供
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「弄咖啡親子餐廳」貼心規劃遊戲區讓家長與孩子同樂。IG @yaki530530提...
「弄咖啡親子餐廳」貼心規劃遊戲區讓家長與孩子同樂。IG @yaki530530提供
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「弄咖啡親子餐廳」佈置有公園野餐風。IG @toto1050提供
「弄咖啡親子餐廳」佈置有公園野餐風。IG @toto1050提供
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既然是親子餐廳，孩童遊戲區一定不能馬虎，除了帶點夢幻風的搖搖馬、讓小朋友驚喜的粉色球池、各式玩具圖書等齊備，暑假期間還有說故事時間（依店家公告為準），遊戲區與一般座位區也有樓層相隔，讓家長可以專心在2樓陪伴孩子，1樓也顧及到一般顧客需求。

「弄咖啡親子餐廳」空間寬廣。IG @anita_lcc提供
「弄咖啡親子餐廳」空間寬廣。IG @anita_lcc提供
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「弄咖啡親子餐廳」好玩又好拍。IG @yaki530530提供
「弄咖啡親子餐廳」好玩又好拍。IG @yaki530530提供
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「弄咖啡親子餐廳」佈置有公園野餐風。IG @toto1050提供
「弄咖啡親子餐廳」佈置有公園野餐風。IG @toto1050提供
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「弄咖啡親子餐廳」主要供應老少咸宜的各式義大利料理，消費有一些注意事項，例如二樓區域家長跟小朋友，必須穿著襪子入場、供餐與清場時間等有規定，隨行家長也必須隨時留意身邊孩童遊戲安全，相關營業資訊可上粉絲團查詢。

哪裡玩

ZONE CAFE弄咖啡親子餐廳

鳳山區光遠路161號（大東文化藝術中心）

粉絲團：http://bit.ly/2SQOV5i

親子餐廳咖啡公園
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

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