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超強懶人包！ 阿里山自由行 景點×交通×全新玩法大公開

2019-08-06 09:02Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

阿里山景點交通

阿里山景點交通＃1

阿里山小火車

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＊實際時刻依照鐵路局官網更動為準

＊票價費用：384元

＊購票資訊：前15日到阿里山森鐵進行購買，或前12日到嘉義站、北門站、奮起湖站、阿里山站購票。

＊補充資訊：最遠可搭乘至十字路站，另外亦有中興號可搭乘從嘉義火車站搭至奮起湖站

阿里山景點交通＃2

阿里山觀光巴士

▲阿里山景點新玩法-姊妹潭。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲阿里山景點新玩法-姊妹潭。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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如果你是從嘉義以外的縣市出發的朋友，也不用太擔心阿里山交通的安排，因為從高雄、台南出發，也可以輕鬆搭乘觀光巴士至奮起湖，吃著特色小吃及奮起湖便當，輕鬆享受一整天的阿里山景點之旅。

阿里山景點交通＃3

阿里山包車

▲阿里山景點新玩法-小火車鐵道支線。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲阿里山景點新玩法-小火車鐵道支線。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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如果想要沿路欣賞美景，不用受到火車或觀巴規定的時間壓力，又不需勞累開車，最輕鬆的阿里山交通安排，當然就是選擇包車方式前往各個阿里山景點。

阿里山包車相較於火車的票價較貴，但是不用到奮起湖站轉搭公車也是好處之一，時間上也比較自由，可以彈性安排行程，可以說是CP值相當高的阿里山交通方式之一。

阿里山景點季節限定玩法

阿里山景點季節限定玩法＃1

阿里山賞櫻

每逢春季，滿山遍野的櫻花，將整座阿里山染成了一片粉色花海。從千島櫻、台灣山櫻花、八重櫻一直到櫻王：吉野櫻等等，逐一地綻放、交織、相互輝映。

乘坐上阿里山森鐵，穿越那浪漫櫻花林，亦或是漫步在櫻花步道，都能感受其中、沉浸於如夢似幻的花海世界裡。而這樣一個年度性的阿里山新玩法，大家有機會一定要來參與、追櫻哦！

阿里山景點季節限定玩法＃2

阿里山賞螢

▲阿里山景點新玩法-賞螢。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲阿里山景點新玩法-賞螢。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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螢火蟲，一種只能存活於不受環境汙染的生物，對於現代的我們來說可是相當難得一見的，但位於阿里山地區，其自然環境維護得宜，而成了全台一年四季都能看見螢火蟲的賞螢聖地！

每年到了春末夏初，正是賞螢的最佳季節，上萬隻的螢火蟲聚集、穿梭於叢林之中，滿山滿谷猶如地面星空，閃爍動人。若想一睹這小小夜光精靈的美麗風采，那就絕不能錯過這個阿里山景點新玩法呦！

＊賞螢叮嚀：不開手電筒、不打閃光燈、不抓螢火蟲、不吵雜喧嘩，讓我們一同守護螢火蟲的生態環境

阿里山景點季節限定玩法＃3

阿里山黃頭鷺遷徙秀

▲阿里山景點新玩法-黃頭鷺紛飛遷徙。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲阿里山景點新玩法-黃頭鷺紛飛遷徙。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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隱藏於阿里山梅山鄉的黃頭鷺遷徙場面，其實已存在了數十年之久，但因地點過於隱密，到了近年來才逐漸被大家知道。每年的秋季來到梅山鄉，當下午4至6點時，一群又一群的黃頭鷺飛進太興村山谷，那翱翔天際的飛翔姿態，帥氣而又夢幻，如此獨特的島內遷移奇觀，肯定會讓你相當難忘，更是近年來爆紅的阿里山景點新玩法呢！

阿里山景點新奇玩法

阿里山景點新奇玩法＃1

阿里山部落旅遊

▲阿里山景點新玩法-樂野部落竹林秘境。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲阿里山景點新玩法-樂野部落竹林秘境。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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阿里山景點除了擁有豐富的自然環境外，同時也是鄒族樂野部落的所在地，來到這裡，不只能了解其生活文化與歷史發展，還能體驗多種原住民手作及欣賞傳統表演。在部落裡還有個絕美秘境－迷糊步道，全長2.3公里，沿途竹林茂密、綠意盎然，還能聽見潺潺的流水聲與蟲鳴鳥語，讓人感到相當愜意。

在這重巒疊嶂的阿里山，不是只有那你我都知道的壯觀神木群，更有多條森林步道，能讓我們遠離都市裡的喧囂，沐浴在滿滿的芬多精中，下次來到阿里山可別再錯過囉！

阿里山景點新奇玩法＃2

阿里山手作咖啡

▲阿里山景點新玩法-手作咖啡。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲阿里山景點新玩法-手作咖啡。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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阿里山，不只是高山茶的故鄉，位在海拔1000公尺上的這座懷舊三合院咖啡莊園，更是台灣獨有的高山精品咖啡產地。當年莊園的主人曾先生，發現了阿里山龍眼村，地處高海拔、日夜溫差相距較大，相當適合種植阿拉比卡咖啡豆，而開始了在此種植高山咖啡的產業。

來到這裡，除了品嚐那焦香醇厚、尾韻回甘的手沖咖啡外，還能透過親自轉動研磨機、將磨好後的咖啡粉倒入掛耳包、封口，最後彩繪上屬於自已的掛耳式咖啡包，體驗每個別具風味的手作步驟呢。有機會來到這座咖啡莊園，也別忘了來體驗這項阿里山新玩法哦！

阿里山景點新奇玩法＃3

關子嶺泡溫泉

▲阿里山景點新玩法-關子嶺泥漿溫泉。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲阿里山景點新玩法-關子嶺泥漿溫泉。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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暢遊數日的阿里山森林遊樂區，將名聞遐邇的五大奇景盡收眼底，心中得到了滿滿收穫，但此時身體是否感到略為疲憊了呢，那麼就順路到全台唯一的泥漿溫泉－台南關子嶺溫泉放鬆、紓緩吧！

與陽明山、北投、四重溪並列為台灣四大溫泉的關子嶺溫泉，其水質屬弱鹼性略帶微小泥粒，具有舒緩筋骨痠痛的功效，而那灰色的溫泉泥更是美容護膚聖品，大受男女老少喜愛。

下次到阿里山遊玩時，不妨可以順便到關子嶺溫泉老街區，泡泡溫泉、品嚐在地美食，了解其歷史文化發展哦！

阿里山景點深度玩法

阿里山景點深度玩法＃1

阿里山古道健行

▲阿里山景點新玩法-特富野古道。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲阿里山景點新玩法-特富野古道。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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特富野古道，有著阿里山最美鐵路森林步道之稱，全長共6.32公里，沿途林木茂密，再加上日據時期留下的舊鐵道相伴，讓森林中瀰漫著一絲絲的人文歷史氣息。特富野古道步道平緩好爬，漫步其中享受著芬多精森林浴，觀賞種類豐富的生態與風景，是個相當適合假日親子出遊、踏青的阿里山景點哦！

▲阿里山景點新玩法-八通關古道。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲阿里山景點新玩法-八通關古道。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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而以壯麗峽谷景色聞名的八通關古道，難度就較為高些，沿途路經著名景點親子斷崖、雲龍瀑布，每個轉彎，都有不一樣的壯闊風景映入眼簾，步上雲龍吊橋，山谷環繞令人心曠神怡。推薦給大家，不一樣的阿里山景點新玩法，有機會一定要來親眼看看，各種不同的美麗台灣風光哦。

阿里山景點深度玩法＃2

阿溪縱走3天3夜

▲阿里山景點新玩法-眠月線鐵道。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲阿里山景點新玩法-眠月線鐵道。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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最後一項阿里山新玩法要介紹給大家的是「阿溪縱走」，過去曾經是紅遍五六年級生的熱門高山健行路線，因受天災影響遲至如今才終於重現經典。沿著登山步道前進，沿途皆是樹齡超過千年的眠月神木，相當壯觀，路程約需6小時才能抵達南投的水漾森林秘境，路程讓人感到略為疲憊，但沿途美景絕對值得！

▲阿里山景點新玩法-水漾森林。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家
▲阿里山景點新玩法-水漾森林。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家
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跟著達人在一旁紮營，享用晚餐後，體驗一晚夜宿帳篷，早晨起床，映入眼簾的是水漾湖景、枯木與藍天勾勒出的一幅美麗圖畫，夢幻氛圍美得讓人不想離開，也忘卻了前一日的疲憊感。若有機會一定要來到這個遺落的南投秘境走走，體驗不一樣的山水風情哦！

看完了以上小編介紹的各個阿里山景點新玩法，是不是打破了你平常對阿里山只有森林小火車、櫻花季的印象了呢，若有機會，不妨幫自己安排一個較長的假期，來到阿里山走走，發掘不一樣的絕景秘境吧！

想知道更多阿里山景點內容，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」　

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阿里山咖啡溫泉

Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

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