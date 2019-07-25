高雄免費新景點！有第一排的「海景球池」還有燈會超夢幻捕夢網

2019-07-25 16:33 聯合新聞網 文／陳信儒



高雄免費新景點有無敵海景球池，非常適合親子出遊踩點。圖／IG網友sally_lin0616授權 分享 facebook 高雄又有新景點了！位於鼓山渡輪站旁、由老房翻修改建的「小天地 Skyland」藝文空間將於7/26正式迎接遊客，純白系的寬敞空間不只有2019台灣燈會最夯的藝術品「捕夢網」進駐，還有高雄唯一第一排海景夢幻球池助陣，是一處兼具藝術與休憩玩耍的親子勝地。 高雄免費新景點「小天地 Skyland」打造網美風格的親子藝文空間。圖／小天地 Skyland臉書粉專 分享 facebook

高雄「小天地 Skyland」是一處老建築重新翻修所打造的免費藝文空間，將2019年台灣燈會最美作品之一捕夢網搬進室內。海貓工房耗時4個月打造，從鉤織、裝置、收尾，裡裡外外將近500多片織片，內部流線型設計，部分留白，與老建築的紋理形成對比，竹球內的燈光柔和的將織片花紋投影在屋頂內部，竹球搖晃、花影迷亂，將老屋變成最美的夢幻空間。 高雄免費新景點「小天地 Skyland」打造網美風格的親子藝文空間。圖／小天地 Skyland臉書粉專 分享 facebook

除了色彩繽紛的捕夢網，「小天地 Skyland」還有一處無敵海景球池，不只小孩喜歡，連大人試玩也超開心，一顆顆粉藍塑膠球搭配無敵海景，是這個暑假最消暑的免費景點。 高雄免費新景點「小天地 Skyland」打造網美風格的親子藝文空間。圖／小天地 Skyland臉書粉專 分享 facebook

「小天地 Skyland」未來計畫將以親子互動空間為主要經營方向，入口處外頭也有小餐車進駐，到高雄散步記得可以來這處免費景點晃晃，一邊吃美食、一邊拍美照，還能一邊欣賞海景。

小天地 Skyland

地址：高雄市鼓山區濱海一路111號二樓