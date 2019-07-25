旅人們的新選擇！ 嘉義大林打造成功社區營造

嘉義大林地區運用社區營造，並從中看見不少在地發展的潛能，像是結合在地產業、搭配友善環境，進而推廣給旅人，更有旅人在體驗在地小旅行時，愛上大林鎮而選擇移居至此。

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★吳家養蜂場

原經營餐廳的主人吳景煌，因身體關係回到老家開始養生之路，一開始透過部落格文章自學養蜂，並透過多元行銷模式，讓更多人知道吳家養蜂場。在擁有未過度開發的優質環境中，精心照料出天然覓食、採蜜的蜜蜂，也產出獨家香甜的蜂蜜。延續美好的環境價值，更於一旁農地以自然共生法栽種竹筍，讓旅人安心體驗、品味專屬於慢城中的真誠。而一株屹立百年的茄苳樹，更是見證了台灣土地的歷史變遷，默默地守護著大林鎮，也保存著在地人的童年回憶。

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【景點資訊】

地址：嘉義縣大林鎮三角里上林頭8鄰42號

電話：0921-211-820

營業時間：預約制

公休：預約制





★大林自行車道

總長約8公里的自行車道，自大林糖廠為起點，一路騎乘途經大湖公園、蔗埕、潭墘橋、歇腳藝術廣場，一趟慢行的旅途，一舉飽覽稻田、鳳梨田，隨處可見的糖廠相關建築，見證了過往的輝煌，徐徐涼風吹來，一旁傳來的是諸羅樹蛙的鳴聲，是一場完美的在地體驗。

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【景點資訊】

地址：嘉義縣大林鎮大糖里





★大成冰城綠豆冰沙

開業3、40年的大成冰城，一開始以自製枝仔冰為主要販售，因為近年老闆年紀大了，便在4、5年前轉型改賣綠豆冰沙。老闆堅持使用本土製的高品質綠豆，以傳統做法延續著古早味口感，近來不只在地人喜歡，也多了不少年輕旅人前來嚐鮮。老店經營較無固定營業時間，建議欲前往時可先電洽是否有營運。

綠豆冰沙25元／堅持傳統製法呈現出古早味。 分享 facebook

【店家資訊】

地址：嘉義縣大林鎮中山路235號

電話：（05）265-1902

營業時間：不定





★三郎豆花

自第一代開始從樹下的小攤販起家，2、30年前搬到了現有的店面，延續了1甲子的三郎豆花，至今已傳至第三代經營，以非基改黃豆、而非豆花粉製做的手工豆花為基底，加上不同配料，延伸出數款不同風味。始終如一的美味，不僅在地人大力推崇，就連外出遊子只要回到大林，一定要到三郎豆花吃上1碗，重拾記憶令人懷念的傳統味。

花生豆花25元／小／不同於嘉義市區主打的豆漿豆花，而是以每日現做糖水打造。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：嘉義縣大林鎮中興路214號

電話：（05）265-8058

營業時間：10：30～21：30





★大林老街

擁有百年歷史，街上多是人氣不滅的在地小吃，近年透過活化計畫，街上的傳統店家也開始轉型，像是傳承三代的中藥世家「泰成中藥」，在第三代許開興致力推廣下，設立全新的中藥文物館，以搭配小旅行方式，讓更多旅人在趣味過程中認識傳統中藥；一旁曾堆積垃圾的「六三公園」，現以歐式風格花園展現出迷人風貌；還有傳統眼鏡行變身文創店鋪的「十信視界」，都適合旅人花上1天時間深深感受。

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【景點資訊】

地址：嘉義縣大林鎮中山路

營業時間：24hr





★萬國戲院

萬國戲院曾經是大林鎮的重要娛樂場所，見證著大林鎮輝煌的過往。而隨著人口外移、產業型態改變，萬國戲院榮景逐漸消失並結束營業，直到近年在地方人士的努力下，成功申請經費整修，並通過歷史建築登錄，讓老戲院得以重生。無論是復古風的販賣部、手搖式留聲機、早期的電影海報，還有出自大林的名人林青霞的劇照，都讓走進這裡的大林人，彷彿穿越時光隧道。現在到2020年10月底，每周更推出精彩節目，讓更多人看見華麗轉身後的萬國戲院新風貌。

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【景點資訊】

地址：嘉義縣大林鎮平和街21之7號

電話：0952-251-234

營業時間：依每周六表演時間為主





★秀花大林狗尾鷄王

在大林鎮上已開業38年的老店，歷經3回搬遷，店面越換越大，足可見其聲名遠播的高人氣。原本經營薑母鴨，因考量到夏季天氣關係不易銷售，而後因緣際會下接觸到種植狗尾草友人，便開始做起狗尾雞湯，其溫合的調性，一年四季都適合食用。多年來堅持使用最新鮮的食材，在一片創新市場中，依舊以傳統味蕾征服饕客，近年更提供冷凍宅配服務，讓外地饕客也能輕鬆品嚐到這份難得的好滋味。

狗尾雞400元／小／招牌必點，清爽湯頭讓人一試就上癮。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：嘉義縣大林鎮中山路1巷60號

電話：（05）265-5806

營業時間：11：00～14：00（LO13：30）、17：00～21：00（LO20：30）





★上林社區

漫步在沒有紅綠燈的街道中，瀰漫著寧靜氛圍，除了住戶屋舍林立，還有多處專屬祕境值得探索。百年老龍眼樹下，經居民結合南華大學活化後，變身名為「柳花福圓」的樹屋休憩空間；一旁舊屋舍外牆披掛著綠意，展現出老農村中旺盛的生命力；而沿途嗅得一股甜甜花香，是上林社區的特色花卉梔子花，並利用製成粉粿材料包、防蚊液等產品，純樸的小鎮居民以自身樂活為出發點，打造一處無毒家園，並可透過預約體驗在地生態、DIY，親身感受上林社區的魅力。

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【景點資訊】

地址：嘉義縣大林鎮上林里

電話：（05）264-9058

營業時間：24hr（生態體驗、黃梔子DIY需預約）





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