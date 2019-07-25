親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
旅遊即時報
都會風情
台灣好好玩
悠遊北台灣
探訪中台灣
暢遊南台灣
前進宜花東
悠遊離島

不只特勤走私？黃國昌：華航內部訂購免稅品、5部貨車都消失

滑冰／賽事被取消成羅生門 葉啟煌教練點出關鍵

旅人們的新選擇！ 嘉義大林打造成功社區營造

2019-07-25 07:54Taipei Walker

嘉義大林地區運用社區營造，並從中看見不少在地發展的潛能，像是結合在地產業、搭配友善環境，進而推廣給旅人，更有旅人在體驗在地小旅行時，愛上大林鎮而選擇移居至此。

分享

★吳家養蜂場

原經營餐廳的主人吳景煌，因身體關係回到老家開始養生之路，一開始透過部落格文章自學養蜂，並透過多元行銷模式，讓更多人知道吳家養蜂場。在擁有未過度開發的優質環境中，精心照料出天然覓食、採蜜的蜜蜂，也產出獨家香甜的蜂蜜。延續美好的環境價值，更於一旁農地以自然共生法栽種竹筍，讓旅人安心體驗、品味專屬於慢城中的真誠。而一株屹立百年的茄苳樹，更是見證了台灣土地的歷史變遷，默默地守護著大林鎮，也保存著在地人的童年回憶。

分享

分享

【景點資訊】

地址：嘉義縣大林鎮三角里上林頭8鄰42號

電話：0921-211-820

營業時間：預約制

公休：預約制


★大林自行車道

總長約8公里的自行車道，自大林糖廠為起點，一路騎乘途經大湖公園、蔗埕、潭墘橋、歇腳藝術廣場，一趟慢行的旅途，一舉飽覽稻田、鳳梨田，隨處可見的糖廠相關建築，見證了過往的輝煌，徐徐涼風吹來，一旁傳來的是諸羅樹蛙的鳴聲，是一場完美的在地體驗。

分享

【景點資訊】

地址：嘉義縣大林鎮大糖里


★大成冰城綠豆冰沙

開業3、40年的大成冰城，一開始以自製枝仔冰為主要販售，因為近年老闆年紀大了，便在4、5年前轉型改賣綠豆冰沙。老闆堅持使用本土製的高品質綠豆，以傳統做法延續著古早味口感，近來不只在地人喜歡，也多了不少年輕旅人前來嚐鮮。老店經營較無固定營業時間，建議欲前往時可先電洽是否有營運。

綠豆冰沙25元／堅持傳統製法呈現出古早味。
綠豆冰沙25元／堅持傳統製法呈現出古早味。
分享

【店家資訊】

地址：嘉義縣大林鎮中山路235號

電話：（05）265-1902

營業時間：不定


★三郎豆花

自第一代開始從樹下的小攤販起家，2、30年前搬到了現有的店面，延續了1甲子的三郎豆花，至今已傳至第三代經營，以非基改黃豆、而非豆花粉製做的手工豆花為基底，加上不同配料，延伸出數款不同風味。始終如一的美味，不僅在地人大力推崇，就連外出遊子只要回到大林，一定要到三郎豆花吃上1碗，重拾記憶令人懷念的傳統味。

花生豆花25元／小／不同於嘉義市區主打的豆漿豆花，而是以每日現做糖水打造。
花生豆花25元／小／不同於嘉義市區主打的豆漿豆花，而是以每日現做糖水打造。
分享

分享

【店家資訊】

地址：嘉義縣大林鎮中興路214號

電話：（05）265-8058

營業時間：10：30～21：30


★大林老街

擁有百年歷史，街上多是人氣不滅的在地小吃，近年透過活化計畫，街上的傳統店家也開始轉型，像是傳承三代的中藥世家「泰成中藥」，在第三代許開興致力推廣下，設立全新的中藥文物館，以搭配小旅行方式，讓更多旅人在趣味過程中認識傳統中藥；一旁曾堆積垃圾的「六三公園」，現以歐式風格花園展現出迷人風貌；還有傳統眼鏡行變身文創店鋪的「十信視界」，都適合旅人花上1天時間深深感受。

分享

分享

分享

【景點資訊】

地址：嘉義縣大林鎮中山路

營業時間：24hr


★萬國戲院

萬國戲院曾經是大林鎮的重要娛樂場所，見證著大林鎮輝煌的過往。而隨著人口外移、產業型態改變，萬國戲院榮景逐漸消失並結束營業，直到近年在地方人士的努力下，成功申請經費整修，並通過歷史建築登錄，讓老戲院得以重生。無論是復古風的販賣部、手搖式留聲機、早期的電影海報，還有出自大林的名人林青霞的劇照，都讓走進這裡的大林人，彷彿穿越時光隧道。現在到2020年10月底，每周更推出精彩節目，讓更多人看見華麗轉身後的萬國戲院新風貌。

分享

分享

分享

【景點資訊】

地址：嘉義縣大林鎮平和街21之7號

電話：0952-251-234

營業時間：依每周六表演時間為主


★秀花大林狗尾鷄王

在大林鎮上已開業38年的老店，歷經3回搬遷，店面越換越大，足可見其聲名遠播的高人氣。原本經營薑母鴨，因考量到夏季天氣關係不易銷售，而後因緣際會下接觸到種植狗尾草友人，便開始做起狗尾雞湯，其溫合的調性，一年四季都適合食用。多年來堅持使用最新鮮的食材，在一片創新市場中，依舊以傳統味蕾征服饕客，近年更提供冷凍宅配服務，讓外地饕客也能輕鬆品嚐到這份難得的好滋味。

狗尾雞400元／小／招牌必點，清爽湯頭讓人一試就上癮。
狗尾雞400元／小／招牌必點，清爽湯頭讓人一試就上癮。
分享

分享

【店家資訊】

地址：嘉義縣大林鎮中山路1巷60號

電話：（05）265-5806

營業時間：11：00～14：00（LO13：30）、17：00～21：00（LO20：30）


★上林社區

漫步在沒有紅綠燈的街道中，瀰漫著寧靜氛圍，除了住戶屋舍林立，還有多處專屬祕境值得探索。百年老龍眼樹下，經居民結合南華大學活化後，變身名為「柳花福圓」的樹屋休憩空間；一旁舊屋舍外牆披掛著綠意，展現出老農村中旺盛的生命力；而沿途嗅得一股甜甜花香，是上林社區的特色花卉梔子花，並利用製成粉粿材料包、防蚊液等產品，純樸的小鎮居民以自身樂活為出發點，打造一處無毒家園，並可透過預約體驗在地生態、DIY，親身感受上林社區的魅力。

分享

分享

分享

【景點資訊】

地址：嘉義縣大林鎮上林里

電話：（05）264-9058

營業時間：24hr（生態體驗、黃梔子DIY需預約）


更多國內精彩旅遊內容，請上《Taipei Walker》官網

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

豆花公園饕客

Taipei Walker

《Taipei Walker》提供廣大讀者從視覺、閱讀、物質和科技上的美好生活品味，將食衣住行等生活周遭事物包羅在一起。用深刻旅遊、品味美食、享受生活、分享經驗。

WEB：Taipei Walker 官網 ｜ FB：Taipei Walker 粉絲團
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

巨型海藻夢幻美景！在浪漫「海底世界」裡狂拍藍色療癒照

2019-07-19 18:00

台南藝文之旅！走訪台江文化中心、朝聖台灣船園區、漫遊灣裡喜樹社區

2019-07-10 11:03

開山里一刻爆紅！ 台南市長親推７家「開山里必吃」美食地圖

2019-07-10 09:23

來趟台南濱海小旅行！大啖現烤鮮蚵、漫遊七股鹽山、玩拍3D彩繪村

2019-07-09 09:03

全球獨家超萌景點！走進台南安平「遇艦泰迪熊」夢幻天堂

2019-07-06 12:01

暑假來台南玩吧！2019一見雙雕藝術季+最新景點

2019-06-29 12:00

恆春3000啤酒博物館！全球酒杯集成的「巨大酒杯牆」

2019-06-26 21:00

5.5公尺高「鹽巨人」現身七股鹽山！暑假來台南看鹽雕、賞鹽田最美夕陽

2019-06-23 21:00

台灣第一座化石博物館！台南「左鎮化石園區」空中奔馳的梅花鹿群超美

2019-06-22 15:30

滿滿兔子等你餵！屏東「兔子樂園」被絨毛毛兔兔圍繞萌炸天！

2019-06-12 09:00

各種睡倒萌翻啦！夢時代免費限定2特展 「休眠動物園X運動FUN很大」洗版IG太好拍

2019-06-11 09:58

台南「貨櫃屋公園」今起試營運！卡丁車、滑草、攀岩設施全免費　小朋友準備玩瘋吧

2019-06-06 14:15

串連90公里雙自行車道 台南水岸成親水騎車好地點

2019-06-04 07:54

夏天就是要往南台灣衝！屏東東港有吃有玩也有魅力海灣

2019-05-28 21:00

台南「新營」鐵道懷舊之旅！騎上單車迎在地人情味

2019-05-26 21:00

高雄景點／百年鳳凰木「紅花綻遺址」孤寂美感超好拍

2019-05-24 18:10

來自太平洋的呼喚！走一趟南台灣最美公路

2019-05-21 12:30

呼叫維尼粉！台南超萌「小熊維尼彩繪村」 可愛版升級讓人拍不停！

2019-05-20 17:44

無印極簡風！台南「日式民宿」早餐就能吃到牛肉湯、虱目魚粥！

2019-05-17 16:44

單人壯遊不寂寞！一個人漫步嘉義阿里山林鐵的仙境鐵道慢旅

2019-05-14 08:02

貫穿綠色田野的鐵道！阿里山鐵路「鹿麻產車站」

2019-05-05 10:00

肉眼看不見的藍幕時刻 阿里山祕境林間螢火蟲飛舞

2019-04-30 12:20

台南怎麼玩都不膩！在安平老街區轉角遇見美好詩篇

2019-04-30 08:02

萌爆粉絲！ 夢時代「嚕嚕米主題展」鬆餅、咖啡等周邊商品不可錯過

2019-04-29 08:03

台灣也有水母湖！林園「海洋濕地公園」5月前都有療癒水母飄呀飄！

2019-04-26 21:00

墾丁珊瑚產卵大爆發 海底星空燦爛讓人快窒息

2019-04-26 20:02

賞螢季負離子「森」呼吸 嘉義精選6條舒活古道

2019-04-26 11:20

鐵道迷看這！台南一日遊 來趟新營懷舊鐵道之旅

2019-04-25 21:02

阿里山林鐵登山起點　最早營運的「竹崎車站」

2019-04-23 08:54

紫藤花瀑布、迪士尼櫻花季 高雄草衙道變身海底樂園創熱門話題

2019-04-22 15:33

每周三五七營業！台南永康區「中華夜市」新開幕　200個攤位吃喝玩樂通通有

2019-04-22 13:09

螢光點綴的清幽仙境！嘉義「梅山梨園寮車站」在地人的賞螢火蟲景點

2019-04-21 10:00

本島也有藍眼淚！高雄「彌陀藍眼淚」在魚塭中散發神秘藍光

2019-04-06 13:00

屏東「藤枝國家森林遊樂區」試營運半價優惠　入園須知看這裡

2019-04-04 19:22

當海洋系網美！高雄「海洋藝術節」搶拍巨大章魚哥、在珍珠蚌當公主

2019-04-04 16:34

台南「夢之湖」遺世獨立　林青霞拍過電影的秘境

2019-03-31 09:00

月球表面的荒漠美景！台南「草山月世界」親友一日遊景點推薦

2019-03-30 22:00

2019嘉義「瑞里紫藤花季」賞花、賞螢景點推薦

2019-03-30 10:00

台南春天必去花季景點　3、4月約會出遊的浪漫花海！

2019-03-29 16:00
看更多

熱門文章

影／雨彈來襲北市多處積淹水 小巨蛋周邊水淹小腿肚

2019-07-22 16:31

南投最大投資！埔里赤崁頂遊樂區開發案 獲交通部核准

2019-07-18 19:20

台北車站 翻牌式時刻表年底退役

2019-07-19 10:40

挺出你的「鮪魚肚」 六福水樂園「鮪魚日」入園只要199

2019-07-16 14:43

暑假來去宜蘭登山健行！宜蘭消暑健行5大主題路線

2019-07-20 10:00

高鐵推出半價快閃優惠 TGo會員獨享7/22起限時限量搶購

2019-07-22 13:03

全台最美高架橋！開在海上的「金崙大橋」滿滿療癒感　等不及來場公路自駕遊

2019-07-15 19:03

限時一小時 高鐵推快閃半價優惠

2019-07-16 15:00

免費玩遊樂設施！淡水漁人碼頭新設3樓高滑水道

2019-07-23 16:52

七夕倒數計時！「大稻埕情人節」活動特輯

2019-07-18 10:01

登忘憂谷俯瞰金黃花毯！台東「2019太麻里金針花季」7/27登場

2019-07-22 17:33

台東最美路邊攤！ 「玩冰箱」溫柔呈上五星級早午餐 感受食物最純粹溫度

2019-07-18 16:54

7米飄浮地球「蓋亞」首度現身台北信義區 絕美閃耀地球拍照點在這裡！

2019-07-17 13:04

影／高雄豪雨 水沖大寮淹三民

2019-07-19 17:36

網瘋傳公文寫桃竹苗大優惠 六福水樂園證實「係金ㄟ」

2019-07-16 18:00

夢幻童話風！南投新景點「海盜村」異國造景＋3D彩繪牆　還有大船開上岸

2019-07-14 16:50

河馬樂樂入新厝 竹市動物園8月搶先遊

2019-07-24 12:44

「絲瓜長廊」仙氣爆棚、200公分向日葵園！ 夏天衝桃園，還能體驗大王蓮水上漂

2019-07-17 17:17

苗栗「豪華露營」派對氣氛超嗨！還有BBQ、熱泉池　獨立營地超放鬆！

2019-07-23 19:31

IKEA「絕版品出清」又來了！千項商品5折起　推車、衣櫥、寵物用品全都有

2019-07-17 13:40

此生必去！台東大學圖書館獲2019年全球卓越建設獎首獎

2019-07-18 14:00

台中打卡新秘境！絕美「天空之鏡」餐廳超夢幻　漫步雲端＋吹涼風舒壓聖地

2019-07-08 13:59

美得陶醉！ 花蓮IG爆紅新景點「山度空間」 乘透明漂浮水晶球 俯瞰太平洋無敵海景超夢幻

2019-07-17 16:58

影／龜山島崩塌影像曝光 龜首明顯「少一角」

2019-07-24 11:00

高鐵半價優惠 高鐵：符合資格者今午後會收到通知

2019-07-24 09:16

「請自備塔位，簽好與妻訣別書」 海委會颱風示警文挨轟

2019-07-17 11:18

上帝部落、少女的故鄉！全台８處「原住民部落」特色旅遊行程

2019-07-16 11:33

粉嫩花毯美炸！彰化上萬朵「薑荷花」盛開超浪漫，2處免費秘境衝一波

2019-07-24 15:39

車迷朝聖景點！ 全台首家、世界獨一無二的「TAXI Museum 計程車博物館」在宜蘭

2019-07-19 13:21

1.8萬坪金黃花海！桃園「向日葵園」免費參觀超佛心，花期到10月衝一波

2019-07-16 21:10

新北「純白旅宿」宛如希臘之旅！隱藏超美動畫景點，還有專屬無邊際水池

2019-07-22 20:42

竹東第二座特色兒童公園8月即將開放 附近居民期盼不已

2019-07-19 08:37

影／巨石擋路 阿里山公路坍方雙向無法通行

2019-07-23 17:50

七夕情人節必備！全台7處浪漫拍照打卡點總整理

2019-07-23 18:51

影／每隻千萬比當地透天厝還貴 台南頑皮世界新引進長頸鹿

2019-07-24 16:44

台版萬里長城「鼻頭角步道」登高啖海味

2019-07-20 12:00

影╱新天堂樂園新設滑水道 500元玩到底

2019-07-17 22:00

彭啟明用一張圖 看今明兩天雨怎麼下

2019-07-19 14:30

嘉義百年火車將修復運行 末代司機：「老兄弟回家了」

2019-07-23 21:30

親子無料天堂來了！全台６大共融式遊樂場懶人包 小孩玩到不想回家

2019-07-02 16:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top