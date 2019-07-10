開山里一刻爆紅！ 市長親推７家「開山里必吃」美食地圖
昨(9日)上午因為疾管署誤把疫情警示訊息傳到全國民眾手機後，台南市中西區的開山里即一刻爆紅，台南市長黃偉哲除了上線說明疫情，也不忘順帶分享「開山里」美食地圖，趁此幫地方加分。
喜歡吃甜食的他分享道：「白甘餘，主打保加利亞菌種做出來的優格，每天販售數量有限。這家店在巷弄裡，很適合外地朋友來體驗台南的巷弄風情」、「順天冰棒，走過一甲子的老味道，花生、紅豆、芋頭、米糕…還有蜜餞口味的李鹹冰。每次吃完這一根枝仔冰，一整個心情好」。
黃偉哲補充，也有許多鹹食是值得推薦的，例如進福炒鱔魚專家、阿和肉燥飯、魚湯有山記魚仔店、一派胡鹽臭豆腐等等。不過，他提醒，最重要的是，登革熱防疫仍需時時注意，店家也要留心環境清潔。
白甘餘
主打保加利亞菌種做出來的優格，每天販售數量有限。這家店在巷弄裡，很適合外地朋友來體驗台南的巷弄風情。
地址：台南市中西區開山路127巷45號
電話：0922-708 087
順天冰棒
走過一甲子的老味道，花生、紅豆、芋頭、米糕......還有蜜餞口味的李鹹冰。每次吃完這一根枝仔冰，一整個心情好。
地址：台南市中西區開山路151巷7之1號
電話：06-2135685
傑作銘菓
又美麗又美味的日本和菓子，是一小口和菓子配一口茶要這樣細細品嘗的甜點。很適合用來送禮或當自己的下午茶。
地址：台南市中西區府前路一段102號
電話：06-2294412
進福炒鱔魚專家
進福炒鱔魚專家創立於1972年，專賣鱔魚、花枝、腰花和活魷魚。
地址：台南市中西區府前路一段46號
電話：06-221 0671
阿和肉臊飯
在地人的口袋名單，肉燥飯是台南味，純肥肉部位，飯裡澆了點鹹，但整體的油脂味讓人口頰留香卻不會太黏膩。
地址：台南市中西區府前路一段12號
電話：06-220 2619
山記魚仔店
一早就可以開吃海鮮的現撈仔餐廳，菜色貨真價實，非常霸氣的台南式早餐。
地址：台南市中西區府前路一段120號
電話：06-211 0851
一派胡鹽臭豆腐
酵素臭豆腐專門連鎖店，臭豆腐灑滿了超多胡椒，彰顯了豆腐的香氣，吃起來很帶勁！
地址：台南市中西區大同路一段38號
電話：0926-060 821
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