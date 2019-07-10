開山里一刻爆紅！ 市長親推７家「開山里必吃」美食地圖

2019-07-10 11:25 聯合新聞網 旅遊美食綜合報導



昨(9日)上午因為疾管署誤把疫情警示訊息傳到全國民眾手機後，台南市中西區的開山里即一刻爆紅，台南市長黃偉哲除了上線說明疫情，也不忘順帶分享「開山里」美食地圖，趁此幫地方加分。

圖／取自黃偉哲粉絲團 分享 facebook

喜歡吃甜食的他分享道：「白甘餘，主打保加利亞菌種做出來的優格，每天販售數量有限。這家店在巷弄裡，很適合外地朋友來體驗台南的巷弄風情」、「順天冰棒，走過一甲子的老味道，花生、紅豆、芋頭、米糕…還有蜜餞口味的李鹹冰。每次吃完這一根枝仔冰，一整個心情好」。

黃偉哲補充，也有許多鹹食是值得推薦的，例如進福炒鱔魚專家、阿和肉燥飯、魚湯有山記魚仔店、一派胡鹽臭豆腐等等。不過，他提醒，最重要的是，登革熱防疫仍需時時注意，店家也要留心環境清潔。

白甘餘

主打保加利亞菌種做出來的優格，每天販售數量有限。這家店在巷弄裡，很適合外地朋友來體驗台南的巷弄風情。

圖／IG:day_andday授權 分享 facebook

地址：台南市中西區開山路127巷45號

電話：0922-708 087

順天冰棒

走過一甲子的老味道，花生、紅豆、芋頭、米糕......還有蜜餞口味的李鹹冰。每次吃完這一根枝仔冰，一整個心情好。

府城順天冰棒堅持傳統做法，是許多府城民眾共同的記憶。圖／聯合報系資料照 分享 facebook

地址：台南市中西區開山路151巷7之1號

電話：06-2135685

傑作銘菓

又美麗又美味的日本和菓子，是一小口和菓子配一口茶要這樣細細品嘗的甜點。很適合用來送禮或當自己的下午茶。

地址：台南市中西區府前路一段102號

電話：06-2294412

進福炒鱔魚專家

進福炒鱔魚專家創立於1972年，專賣鱔魚、花枝、腰花和活魷魚。

有超過四十年歷史的進福炒鱔魚專家。圖／聯合報系資料照 分享 facebook

地址：台南市中西區府前路一段46號

電話：06-221 0671

阿和肉臊飯

在地人的口袋名單，肉燥飯是台南味，純肥肉部位，飯裡澆了點鹹，但整體的油脂味讓人口頰留香卻不會太黏膩。

地址：台南市中西區府前路一段12號

電話：06-220 2619

在 Instagram 查看這則貼文 @dsmallguo 分享的貼文 於 PST 2018 年 3月 月 3 日 下午 9:32 張貼

山記魚仔店

一早就可以開吃海鮮的現撈仔餐廳，菜色貨真價實，非常霸氣的台南式早餐。

地址：台南市中西區府前路一段120號

電話：06-211 0851

在 Instagram 查看這則貼文 jerry0681（@jerry0681）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 1 日 下午 4:44 張貼

一派胡鹽臭豆腐

酵素臭豆腐專門連鎖店，臭豆腐灑滿了超多胡椒，彰顯了豆腐的香氣，吃起來很帶勁！

地址：台南市中西區大同路一段38號

電話：0926-060 821