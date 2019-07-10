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台南藝文之旅！走訪台江文化中心、朝聖台灣船園區、漫遊灣裡喜樹社區

2019-07-10 11:03欣傳媒

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擁有300多年歷史的台南，是台灣最早開發的城市，素有「台灣歷史文化古都」的稱號。充滿懷舊風情的府城，處處林立古蹟建築、文化中心、歷史園區等，洋溢濃厚人文藝術風情。這次要帶大家走訪台江文化中心、台灣船園區、灣裡喜樹社區，鑽進小巷弄、走訪老街區、朝聖舊遺跡，尋覓乘載著時代變遷的老故事、舊靈魂。來趟豐富的台南藝文之旅，感受永不褪色的府城魅力。

【必玩景點】

#台江文化中心

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台南新亮點！甫於今年4月開幕的台江文化中心，占地約1.6公頃，是全台首創融合「演藝廳、圖書館、社區大學」的文化中心，更是第一個聯合公民參與發起的文化公共建設。在戶外綠意盎然的草地上，擺放了許多大型的裝置藝術造景，不僅增添活潑感，更是IG熱門打卡點呢！

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兩棟風格獨特的幾何建築，分別作為劇場與教室使用。劇場棟規劃有一座可容納400至600人的多功能劇場，另有劇場大廳、展覽空間、專業排練場、戶外表演舞台等設施，而不規則狀的玻璃外牆也蘊含巧思，拍起照來更是格外吸睛。教室棟則規劃有普通教室、特別教室、NGO交流室、行政空間、輕食餐飲空間等，而地下層則是台江圖書館。館內的空間相當明亮寬闊，提供舒適的閱讀、視聽空間。

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Info

地址：台南市安南區安吉路一段205號

電話：（06）255-8136

官網：台江文化中心

【必玩景點】

#1661台灣船園區

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乘著台灣船出航去囉！走進1661台灣船園區，以《唐船之圖》畫卷中〈台灣船圖〉為藍圖，1比1打造而成的「古木造帆船」台灣成功號，馬上吸引大家的目光。這艘全木造的台灣船，全長30公尺、寬度7.6公尺，以南洋櫸木、台灣產相思木、柳安木、柚木等不同木材，依各材料的屬性，依傳統工法建造成船身各個部位。沿著木棧道上船，還可以遠眺安平港，欣賞美麗的港口風光，賞景視野相當好。

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園區以「新船裝老靈魂」的方式，重現台灣17世紀海上盛事之景。另有以貨櫃屋改造而成的放映艙，可以觀看台灣船於大航海時期的歷史介紹。而一旁則是S貨倉，主要為販售紀念商品，如成功洋芋片、子彈造型汽水、台灣船T恤等，創意性十足，在別的地方可是買不到的喔。

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Info

地址：台南市安平區安億路139號

電話：（06）295-9728

官網：1661台灣船園區

【必玩景點】

#灣裡、喜樹社區

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坐落於台南市最南端的灣裡，早期是傳統的農漁業小村落，50多年前因引進廢五金工業，而帶動大量人口遷入社區，逐漸形成熱鬧的商圈。現今灣裡仍保留許多早期建築、街景和廟宇文化，是個有溫度、有人文、有美食的好所在。在灣裡社區的小巷弄裡，隱藏著大大的驚喜，一幅幅3D彩繪壁畫，點綴磚牆、水泥壁、和地板，既繽紛又有趣。還有日本書道家万美，以結合日本書法與塗鴉的手法，親自輝毫寫下「灣裡」二字，氣勢磅礡，是社區的一大亮點。

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來到灣裡社區，可別錯過在地傳統美食，由張家鼎老師帶路，保證讓你吃飽飽！像是開業40多年的「老兵麵店」，招牌美食必點意麵、牛肉麵、滷味等，不僅量多味美，親民的價格更是令人驚豔，CP值真的超高。 「一味香餅舖」是灣裡經營最久的餅舖，獨門研發伴手禮彩花糕，有抹茶、紅麴、南瓜、紫地瓜、芝麻等多種風味，色澤夢幻繽紛，十分吸睛。「林記糕鴨店」的桐米糕相當特別，富有糯米黏性的米糕，淋上沾醬、醃蘿蔔，灑上魚酥，那絕妙的好滋味，令人念念不忘。號稱水果樂園的「賓山水果店」，提供豐富新鮮的水果切盤，以及各式各樣的果汁飲品，老闆和老闆娘更是相當熱情，大家有空可以來坐坐喔。

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鄰近灣裡的喜樹社區，已有300多年悠久歷史，曾是農、漁、牧經濟混合的聚落，而喜樹老街就是當時最熱鬧的採買街，老喜樹人都稱呼這裡為「店仔」。如今喜樹面臨人口外移的困境，近年積極推動社區改造、藝術與文創發展，以可愛的彩繪塗鴉和裝置藝術，營造童趣活潑的氛圍，更成為新興的繪文創聚落。此外，喜樹還會不定期舉辦「喜事集藝術聚落」、「漫遊市集」等活動，讓大家可以更深入認識喜樹之美。

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Info

灣裡社區

地址：台南市南區灣裡路

粉絲專頁：微笑灣裡

喜樹社區

地址：台南市南區喜樹路

粉絲專頁：「喜事集」喜樹藝術聚落，漫遊市集。

【住宿推薦】

#和逸飯店．台南西門館

（圖片提供／和逸飯店．台南西門館）
（圖片提供／和逸飯店．台南西門館）
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來去台南住一晚！小朋友最愛的飛天小女警、探險活寶、熊熊遇見你等卡通明星，都在「和逸飯店．台南西門館」等著大家。「和逸飯店．台南西門館」今年首度與美國卡通頻道合作，精心打造出全台唯一卡通頻道聯名旅宿體驗。不僅設計了54間卡通明星主題客房，在飯店大廳、走道、主題餐廳、室內遊憩區、多功能空間、停車場等各個角落，都可以看見卡通明星的超萌身影，相當卡哇伊。

（圖片提供／和逸飯店．台南西門館）
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（圖片提供／和逸飯店．台南西門館）
（圖片提供／和逸飯店．台南西門館）
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於暑假期間的每個週末，「和逸飯店．台南西門館」更邀請街頭藝人、造型氣球達人和花式棉花糖攤車輪番現身，帶給大小朋友驚喜表演和互動；而在飯店5樓的「熊熊遇見你趣味天地」和「探險活寶糖果王國」兩大卡通頻道主題遊憩空間，更為大小房客貼心規劃了全日DIY手作課、互動遊戲牆、趣味帶動唱、睡前聽故事等活動，陪伴親子渡過歡樂的暑假時光。

（圖片提供／和逸飯店．台南西門館）
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Info

地址：台南市中西區西門路一段658之2號

電話：（06）702-6699

官網：和逸飯店．台南西門館

文／周惠儀

本文經授權轉載自欣傳媒 欣台灣，未經允許請勿轉載！

水果市集裝置藝術

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