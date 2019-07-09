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來趟台南濱海小旅行！大啖現烤鮮蚵、漫遊七股鹽山、玩拍3D彩繪村

2019-07-09 09:03欣傳媒

（圖片提供／台南市政府觀光旅遊局）
（圖片提供／台南市政府觀光旅遊局）
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炎炎夏日，來去台南濱海清涼一下！美麗的自然風光、豐富的濕地生態、獨特的人文風情、新鮮的在地海產等，都是台南沿海一帶的迷人魅力，讓各地旅人深深著迷。走在純樸的小漁村，雖然沒有熙來攘往的熱鬧人潮，但是每個村民都熱情地招呼我們，就像回到家一樣自在、輕鬆，被滿滿的幸福感包圍。這次要帶大家到三股社區體驗蚵農生活、來七股鹽山欣賞鹽雕景觀、去馬沙溝3D彩繪村拍美照，還有品嘗鮮美的在地料理，台南濱海小旅行馬上出發！

（圖片提供／台南市七股區公所）
（圖片提供／台南市七股區公所）
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暑假就來七股玩！一年一度的「台南七股海鮮節」系列活動，將於7月13日至8月17日期間舉辦，今年推出「觀光赤嘴園挖文蛤體驗」、「揪團遊七GO」、「七股七寶宴」等精彩活動，一起來感受七股最道地的海味、鮮味與人情味，開心FUN暑假。

【必玩景點】

#三股社區

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來到位於台南七股的三股社區，在專業導覽人員的帶領之下，我們展開了深度「蚵學」體驗之旅。漫步於社區內，隨處可見一簍簍的蚵殼，以及坐在路邊串蚵殼、剝蚵的阿公阿嬤，這些都是三股社區的日常風景。主祀天上聖母的龍德宮，是當地的信仰中心；而後來修建的鯉魚池，則有庇佑眾生的象徵。另有歷史悠久的碾米廠、新鮮美味的海產街、豐富多元的紅樹林保護區，都很值得來走走。

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來到三股社區，一定不能錯過現烤的美味鮮蚵！一顆顆肥美的鮮蚵，在烤盤上滋滋作響，入口滑順鮮嫩，多汁的絕妙滋味，讓人一口接一口停不下來，不知不覺就把整盤吃光了呢！三股社區四季都好玩，春天盛產紅蔥頭和大蒜，夏天品嘗虱目魚與赤嘴蛤，秋天豐收牡蠣及洋香瓜，冬天拜訪黑面琵鷺，等著大家來一一來探訪喔。

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地址：台南市七股區三股里

電話：（06）788-0380（三股社區發展協會）

粉絲專頁：三股旅歷-農漁村體驗 伴手禮

【美食推薦】

# 龍門客棧休閒海鮮餐廳

鄰近七股鹽山的龍門客棧，創立於2003年，是當地相當知名的海鮮餐廳。喜歡看武俠小說的老闆，特別鍾愛電影《龍門客棧》，餐廳更以此命名。餐廳外觀也打造成為武俠片的客棧風格，饕客們彷彿化身俠客，饒富趣味性。在餐廳的大門口，有隻色澤鮮豔的鸚鵡格外吸睛，還現場表演吃堅果，大家都被牠逗樂了呢！

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龍門客棧主打七股海鮮懷舊料理，有「七股七寶」稱號的虱目魚、石斑、烏魚、吳郭魚、文蛤、白蝦和牡蠣，在這裡通通吃得到。其中最受歡迎的特色佳餚，像是蒜蒸赤嘴、鮮蚵麵線、西瓜棉魚肚湯等，都是以七股尚青的海鮮食材製作而成，快來品嘗鮮甜的海味吧！

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Info

地址：台南市七股區中寮里8-41號

電話：（06）780-0658

官網：龍門客棧休閒海鮮餐廳

【必玩景點】

#七股鹽山、台灣鹽博物館

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雪白聳立的鹽山景觀，是七股著名的地標之一。由雲嘉南風景管理處主辦的「一見雙雕藝術季」活動，已邁入第8個年頭，即日起至7月31日熱鬧登場！今年特別在室外打造高達5.5公尺的「鹽巨人」，模樣像極了電影《復仇者聯盟》裡的薩諾斯，旅客還可以站在巨人的巨掌上拍照留念喔。

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此外，精心建置的「濱鹽歷險記」室內展館，則展出9座唯妙唯肖的鹽雕作品，其中「夢想的遷徙－黑琵飛翔」以懸空交錯的設計，展示栩栩如生的黑面琵鷺翱翔天際的壯觀景象，畫面立體感十足，帶給大家耳目一新的視覺饗宴。

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外觀同樣吸睛的台灣鹽博物館，有如白色金字塔般，矗立於一望無際的鹽田之中。館內設有許多逼真的鹽田展示區，以及鹽業相關的老文物。而這裡也是「一見雙雕藝術季」的主展場之一，今年首度以靜態的鹽雕作品，結合動態的光雕秀，營造奇幻的太空場景，敘說著外星人掠奪鹽礦的故事。精彩的光雕秀結合多彩的雷射光，勾勒出外星人和飛碟的輪廓，帶領大家進入浩瀚的星際世界。此外，還可以拿起道具槍，對準邪惡的外星怪物，拍下趣味十足的照片喔。

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七股鹽山

地址：台南市七股區鹽埕里66號

電話：（06）780-0511#49

官網：七股鹽山

台灣鹽博物館

地址：台南市七股區鹽埕里69號

電話：（06）780-0698

【必玩景點】

#馬沙溝社區

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坐落於台南將軍區，馬沙溝社區從沒落的小漁村，搖身變為超人氣的3D彩繪村，吸引許多遊客特地前來打卡拍照。以庄內李聖宮為中心點，在社區裡的街道、巷弄和房屋牆上，繪製出各式各樣的立體彩繪作品，讓大家體驗到「轉角是藝術，巷弄有驚喜」的氛圍。旅客還可以和畫作互動，擺出生動有趣的姿勢，拍下一張張趣味十足的紀念照，大小朋友都玩得超開心！

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今年的「一見雙雕藝術季」活動，也將馬沙溝社區設定為副展場。首次將沙雕結合建築藝術創作，特別設計了「戲說英雄－尋寶趣」的一系列沙雕作品，例如：以閩式建築融合在地特色漁獲的「魚湧豐收」、與3D彩繪結合來自各路好漢的「英雄排排站」，超好拍又好玩。

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地址：台南市將軍區長沙里

【美食推薦】

#九叔公餐廳

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台南將軍漁港以新風貌亮相！特別興建觀景平台、遮陽棚等，讓大家可以來漁港欣賞夕陽美景、大啖海鮮餐。位於漁貨直銷中心2樓的九叔公餐廳，裝潢新穎有設計感，還可以一邊品嘗美食、一邊欣賞夢幻海景，洋溢愜意放鬆的用餐氛圍。不僅有自助沙拉吧可以盡情享用，九叔公餐廳更推出超澎湃的海鮮塔，層層堆疊的蒸籠裡，有滿滿的蝦子、透抽、扇貝、大蛤、海瓜子等海鮮，滿足視覺與味蕾的雙重享受。

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除了美食之外，將軍漁港也將於7月20日舉辦「將軍吼夏日音樂節」。今年邀請到亞洲搖滾天團八三夭、金曲浪子茄子蛋、聲林之王冠軍新秀李友廷等強大卡司同台熱力演出。現場還有美食胖卡車隊、邊緣人市集，歡迎大家一起來同樂。

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地址：台南市將軍區平沙里157號

電話：（06）793-0800

粉絲專頁：九叔公餐廳

文／周惠儀

本文經授權轉載自欣傳媒 欣台灣，未經允許請勿轉載！

海鮮博物館漁村台南旅遊

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