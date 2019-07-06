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全球獨家超萌景點！走進台南安平「遇艦泰迪熊」夢幻天堂

2019-07-06 12:01ShareLife分享生活

德陽艦園區與精典泰迪熊跨界合作取得獨家授權，可愛泰迪熊變身為帥氣艦長！以「航行世界」作為設計發想，推出「遇艦泰迪熊－航行世界之旅」特展，於6月29日正式展出，可愛的主題情境空間，絕對能讓泰迪熊粉絲在船艦上拍個過癮。

（圖／ IG@rockgreen718）
（圖／ IG@rockgreen718）
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安平定情碼頭德陽艦園區為台灣第一座軍艦博物館，帶領遊客見證海軍發展史，重現1945年海上記憶，此次園方一改陽剛形象，與泰迪熊合作，將德陽艦打造成泰迪熊迷夢幻天堂，軍艦甲板上設置高達300公分的巨型水手服泰迪熊，各艙間也有多達10種泰迪熊主題情境場域，讓充滿陽剛氣息的軍艦增添可愛氣息。

（圖／IG@maddie_783）
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（圖／IG@ping_155）
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（圖／IG@maddie_783）
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《遇艦泰迪熊－航行世界之旅》特展將於2019年6月29日起展出至2020年3月1日止，各式各樣的泰迪熊娃娃換上不同裝扮讓粉絲拍到手軟，另外園區內咖啡廳、紀念品店也有販售紀念商品，讓你可以把可愛泰迪熊帶回家！泰迪熊艦長已在五吋砲前方等著大家，預計將成為暑假最萌景點之一。

（圖／IG@q00019weidi）
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（圖／IG@ping_155）
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（圖／IG@rockgreen718）
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安平定情碼頭德陽艦園區

地址：台南市安平區安億路115號

【交通資訊】

● 自行開車

國道1:

台南(仁德)交流道下→182縣道往台南市區經東門路→東門圓環→府前路至社教館→左轉中華西路→右轉永華路→左轉至安億路→德陽艦園區。

國道1:

大灣交流道下→裕農路→右轉東門路二段→左轉林森路一段→健康路一.二.三段→光洲路→左轉安億路→德陽艦園區。

省道台17線:

北上由台17到台南市→往健康路三段方向(西)→右轉光洲路→左轉安億路→德陽艦園區。

南下由台17到台南市→右轉永華路→左轉安億路→德陽艦園區。

● 大眾運輸工具

火車:

前站出口轉乘計程車(約20分鐘)或轉搭公車19號。

公車:

搭乘臺南市公車19號可直達德陽艦園區。

高鐵:

台南高鐵站搭乘接駁車至台南市政府站，轉乘市區公車19號即可直達德陽艦園區，假日可搭至原住民文化會館再轉乘19號前往德陽艦。


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