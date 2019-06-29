暑假來台南玩吧！2019一見雙雕藝術季+最新景點

編輯：Shelly@ReadyGo

台南一直以來都是熱門的旅遊盛地，同時也是眾所皆知的美食天堂，暑假即將來臨，還沒想好要去哪裡玩沒關係，就來趟台南之旅吧！

#2019一見雙雕藝術季

「北部有福隆沙雕，南部有台南鹽雕」。

2019一見雙雕藝術季即將於6/29 ─ /7/31熱鬧展開，分為雙主場－七股鹽山、臺灣鹽博物館及副展場－馬沙溝社區三個地方，結合了靜態的「鹽雕」作品展及動態影音「光雕」秀，認識鹽業之美之餘，也能體驗一場視覺饗宴。

圖-2018一見雙雕藝術季-鹽之國城堡/交通部觀光局 分享 facebook

今年更以科幻歷險故事「濱鹽歷險記」為題材，並首次將布袋戲棚用沙雕手法立體創作，彩繪地景結合其他沙雕作品，透過互動及創意，帶大家認識鹽業文化。

圖-2018一見雙雕藝術季-捉迷藏(沙雕與彩繪結合)/交通部觀光局 分享 facebook

地址｜台南市七股區鹽埕里66號

#1661台灣船園區

位於林默娘公園旁的「1661臺灣船園區」，以戶外博物館的概念重新修復及整合周邊景觀環境，於今年2/28正式開放參觀。「1661臺灣船園區」從2005年開始製作臺灣船，一直到2019年才完成，歷時15年打造1：1比例的鄭成功仿古船「台灣成功號」，也是國內首艘自建仿古木造帆船。

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台灣船長30公尺、船寬7.6公尺、主桅高28公尺、重約150 公噸。「龍骨」是一顆樹齡800年、直徑2.8公尺，長十幾公尺的櫸木原木中取出。船身主結構以南洋櫸木、台灣產相思木、柳安木、柚木等不同的木材，依各材料的屬性，依傳統工法建造為不同的船身部位。(取自官網)

圖/1661台灣船園區官網 分享 facebook

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走入這個時間倉，彷彿進入時光隧道，乘坐著時光機穿越回歷史，登入百年前的「台灣成功號」，抬頭一看頭上的穹頂小徑，別有洞天，有種特殊的空間感。

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船上有不少的文字解說，更放上了安平地區的演變圖，非常適合帶小朋友來參觀，站在船尾還能遠眺安平港的美景，不只把歷史課本搬到了現實中，還上了一堂地理課呢！

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一進園區就十分引人注目的白色貨櫃艙是伴手禮販賣店，裡面有許多文創商品及模型船，同時也是網美必拍的打卡景點。

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整個園區其實沒有很大，但非常具有歷史意義，也是個看夕陽的好地方，建議大家可以在傍晚時分前來，不但能拍出白天威風的台灣船樣貌，也能欣賞黃昏美景。

地址｜台南市安平區安億路139號

電話｜06-2959728

營業時間｜週二至週五10：00~18：00、週六日及假日10：00~20：30 (週一公休，每逢國定假日照常開放)

門票｜全票50元、半票25元(學生、年滿六十五歲)

免費：臺南市民(前三個月)、六歲以下、七十歲以上、身心障礙者等

#台南貨櫃公園

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由40個大型貨櫃組成的「台南貨櫃公園」，座落在台南永大夜市旁邊，占地640坪，結合多樣設施及複合式商店，於6/6正式開始試營運。

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園區內以親子為主軸，除了包含繩索冒險、卡丁車、樹屋、轉轉溜滑梯、貨櫃滑草坡、彩虹攀岩場及立體迷宮等多樣設施外，也有體驗活動像是烘焙教室、DIY教室、肚皮舞、瑜珈等，很適合大人和小孩一起來玩，更是各位網帥網美們必朝聖的景點。

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夜晚的台南貨櫃公園，依舊引人注目，如果不想在艷陽高照時暢遊園區，可以選擇傍晚時入園，拍出的照片也別有一番風味。

地址｜台南市永康區大同街705號

園區營業時間｜11：30-21：30

設施開放時間｜11：30-13：00 / 14：00-18：00 / 19：00-21：00

費用｜全票150元、優惠票120元(台南市民、學生)

3至12歲與65歲以上長者，以及身心障礙者可享門票100元，3歲以下免費入場

台南不只是歷史上的重要古都，更擁有多項古蹟建築，如今更結合過去、現在、未來，發展出傳統藝術、穿越歷史、具現代工業風的新景點。

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