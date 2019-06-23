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5.5公尺高「鹽巨人」現身七股鹽山！暑假來台南看鹽雕、賞鹽田最美夕陽

2019-06-23 21:00聯合新聞網 文／遊妤思

氣勢磅礡的鹽巨人佇立在七股鹽山，正在向你招手！曾被日本媒體報導，擁有全臺灣最乾淨磁場的鹽山，將在今年暑假6/29-7/31舉辦「一見雙雕藝術季」的活動！此次活動最大的亮點莫過於，鹽山上壯觀「鹽巨人」以及3D彩繪村的立體沙雕

圖／擷取自雲嘉南，好好玩!!!(雲嘉南濱海風景區)
圖／擷取自雲嘉南，好好玩!!!(雲嘉南濱海風景區)
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圖／擷取自台灣好行
圖／擷取自台灣好行
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一見雙雕藝術季，已邁入第8年，今年安排了三個展區，分別是：七股鹽山、臺灣鹽博物館、以及馬沙溝社區3D彩繪村。而七股鹽山的鹽雕以「濱鹽歷險記」為創作主題，並由高5.5公尺、寬約6公尺的「鹽巨人」打頭陣亮相，觀迎民眾站到巨掌上互動，讓拍照趣味性再提升！

圖／網友lily86331授權
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圖／網友st920309qw授權
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除此之外，臺灣鹽博物館室內展區，還有９座與環保議題相關的沙雕作品，包括黑琵千里的「夢想的遷徙」、維護海洋潔淨的「海神波賽頓」等等，畫面壯觀且立體感十足，有耳目一新的視覺饗宴。而副展場「馬沙溝3D彩繪村」，則首次將布袋戲棚用沙雕手法立體創作，融合傳統廟宇文化，無論是大猩猩拿著相機的沙雕，或是驚濤駭浪般的3D場景，都吸引不少民眾搶拍打卡。

圖／擷取自雲嘉南，好好玩!!!(雲嘉南濱海風景區)
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圖／擷取自雲嘉南，好好玩!!!(雲嘉南濱海風景區)
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值得推薦的是，今年主辦單位還特別爭取台灣好行新路線，「西濱快線」從新營起站，終點站為臺灣鹽博物館共13站，並在本月28日正式開駛，讓外地遊客不必開車也能輕鬆玩。今年暑假不妨安排到台南一日遊，利用西濱快線，可以從鹽博物館，接著造訪純色雪山、彩繪村，最後再到瓦盤鹽田賞浪漫夕陽！

圖／擷取自台灣好行
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圖／擷取自台灣好行
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2019一見雙雕藝術季

時間：6/29～7/30

展覽地點：七股鹽山、臺灣鹽博物館、馬沙溝社區


七股鹽山

地址：台南市七股區鹽埕里66號 (Google地圖)

時間：09:00-18:00（3-10月）；8:30-17:30（11-2月）

停車場清潔費：

機車、腳踏、徒步:50元；小客車:100元；20人以上大客車:免費

*免門票費，且附有停車場。D

博物館彩繪村沙雕一日遊展覽

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