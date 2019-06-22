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台灣第一座化石博物館！台南「左鎮化石園區」空中奔馳的梅花鹿群超美

2019-06-22 15:30聯合新聞網 文／遊妤思

一進到場館大廳，目光立刻就會被在空中奔馳的梅花鹿群給吸引，從遠古時代穿越至今，在空中奔馳的場景實在太浪漫了！

圖／阿春仔in台南提供，以下皆同
圖／阿春仔in台南提供，以下皆同
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這裡是位在台南的左鎮化石園區，自從五月中開幕以來造成了極大的轟動，目前已突破12萬人前來參觀！這座將寓教於樂結合的臺南親子景點，不但是全國唯一的「化石主題」園區，同時也是本土化石藏量最多的博物館

圖／園區累計收藏像是猛獁象、劍齒象、古鹿、鱷魚、海相、陸相生物等化石，加上鎮館之...
圖／園區累計收藏像是猛獁象、劍齒象、古鹿、鱷魚、海相、陸相生物等化石，加上鎮館之寶「早坂中國犀」復骨架等蒐藏品，總計收藏多達4600件，數量非常豐富。
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圖／牆面上有塊逆走時鐘，並以犀牛、長毛象等動物作為指示，象徵博物館內的時光倒流。
圖／牆面上有塊逆走時鐘，並以犀牛、長毛象等動物作為指示，象徵博物館內的時光倒流。
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左鎮化石園區館，全佔地3000坪，合併原有的「菜寮化石館」、「自然史教育館」以及「光榮國小」三館，也是全國唯一「館校合一」的化石博物館。其中共規劃５個區，包含自然史教育館、故事館、生命演化館、化石館、探索館。動線民眾可以沿著參觀動線一直走，不用擔心迷路，同時也可以去大廳借語音導覽機，或使用APP線上語音導覽，操作簡單方便。

圖／除了常態展覽外，園區內還會推出限時特展，而目前展出的主題是「當恐龍與大象相遇...
圖／除了常態展覽外，園區內還會推出限時特展，而目前展出的主題是「當恐龍與大象相遇」。
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圖／在這裡還有著抹香鯨的骨骼裝置藝術，藉由翻肚的鯨魚來傳達大眾對環境的友善，別讓...
圖／在這裡還有著抹香鯨的骨骼裝置藝術，藉由翻肚的鯨魚來傳達大眾對環境的友善，別讓美麗的鯨魚因為我們的汙染而不斷死亡，很有意義。
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圖／臺南左鎮化石園區各館平面圖。擷取自官方網站。
圖／臺南左鎮化石園區各館平面圖。擷取自官方網站
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館內不只有許多珍藏展示，對互動體驗的安排也很有趣，館方結合科技以虛擬實境（AR）的方式，挖掘早坂中國犀的全身骨架化石，還可以互動合照。而戶外還有考古坑挖掘體驗沙池，讓大小朋友可以加深左鎮這塊土地的歷史認識。

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值得一提的是，各展區的佈置很是用心，除了一進到場館大廳奔馳的梅花鹿群，還有生命演化館中掛滿著各種海洋生物的絢爛天空，場景壯觀卻又浪漫，不論是要拍照打卡都很吸睛，十分受到民眾的歡迎。

圖／阿春仔in台南提供，以下皆同
圖／阿春仔in台南提供，以下皆同
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左鎮化石園區館館內十分豐富，館藏數多、好拍又好玩，若近期要來台南親子旅遊的朋友，可以考慮這個景點，相當適合安排一整天來這裡走走喔！

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臺南左鎮化石園區

地址：台南市左鎮區榮和里61-1號(Google地圖)

電話：06-5731174、06-5732385

時間：每週三至一，09:00~17:00 (週二休館)

票價：

圖／臺南左鎮化石園區票價。擷取自官方網站。
圖／臺南左鎮化石園區票價。擷取自官方網站。
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