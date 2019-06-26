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恆春3000啤酒博物館！全球酒杯集成的「巨大酒杯牆」

2019-06-26 21:00行遍天下

【圖．文｜行遍天下】

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

牆上3000個啤酒杯是老闆從世界各地蒐集而來。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量...
牆上3000個啤酒杯是老闆從世界各地蒐集而來。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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因為喜歡喝啤酒，鍾文清早在10幾年前台灣尚未流行精釀啤酒時，就開啟了他的Home-brew(家庭釀酒)人生，甚至飛到美國舊金山學習釀酒，並在國境之南創辦恆春3000啤酒博物館，不只釀酒、還蒐集世界各地啤酒文物，設立啤酒博物館，成為啤酒狂熱分子的朝聖之地。或許會好奇，恆春3,000啤酒博物館的3,000這個數字有何意涵？答案就在一樓巨大的啤酒杯牆。「這些啤酒杯都是我自德國、法國、比利時等國收購，不但來自不同國度，更不乏年代久遠的啤酒杯。」鍾文清用3,000只啤酒杯組合啤酒杯牆，不但吸晴、又別具意義。

恆春3000啤酒博物館裝潢佈置頗具工業風。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙...
恆春3000啤酒博物館裝潢佈置頗具工業風。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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館內收藏的19世紀蒸汽釀酒廠模型。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
館內收藏的19世紀蒸汽釀酒廠模型。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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「3000 BREWSEUM」是恆春3000啤酒博物館精釀啤酒的品牌，鍾文清說，BREWSEUM其實是brew(釀造)與museum(博物館)的組合，目前他們共研發出14款啤酒，但因為酒廠規模有限，無法同時間全部都一起生產，所以會依不同季節生產適合當令的啤酒，像5、6月間，主打「墾丁」、「白砂」、「南門」、「龍磐」和「牡丹」等5款啤酒。

以恆春地名命名的5款啤酒。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
以恆春地名命名的5款啤酒。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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「沒錯，我們都是以恆春地名為啤酒命名，除了與地方做結合外，還能加深遊客對我們啤酒的印象。」鍾文清表示，每款啤酒的配方不同，口感和滋味也不同，例如「墾丁」散發強烈的熱帶水果香氣、「南門」帶有豐富的麥芽風味、「龍磐」則有著巧克力的獨特香氣，值得嗜好啤酒一族細細品味。

恆春3000啤酒博物館的啤酒力求新鮮，品項多達14款之多，每款都有其獨特風味。 ...
恆春3000啤酒博物館的啤酒力求新鮮，品項多達14款之多，每款都有其獨特風味。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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鍾文清為了學釀酒，特別飛到美國舊金山上課。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙...
鍾文清為了學釀酒，特別飛到美國舊金山上課。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

　

景點介紹

恆春3000啤酒博物館

地址｜屏東縣恆春鎮草埔路29-1號

電話｜08-888-1002

網址｜恆春3000啤酒博物館

營業｜11:00～18:00

備註｜門票100元，可抵消費。啤酒罐裝95元起、墾丁南灣精華愛爾啤酒200元/500ml、墾丁大灣司陶特黑啤酒150元/392ml、墾丁南灣特製比特啤酒220元/585ml

　

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