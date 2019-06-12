滿滿兔子等你餵！屏東「兔子樂園」被絨毛毛兔兔圍繞萌炸天！

說到屏東親子玩樂上次才去完「瑞比太太Mrs. Rabbit」，真是一個好地方，最近看到朋友來到更厲害小朋友更喜歡的「蕭家大院兔子寵物餐廳」這裡的兔子簡直就是走路都會不小心踢到的地方，如果身邊有超愛兔子的朋友、或小朋友肯定會發瘋，就像是來到兔子島一樣！但要注意的是來此不可攜帶寵物(貓/狗)這是要避免如有病毒交互傳染保護措施。

分享 facebook

蕭家大院兔子寵物餐廳

店家資訊地址、營業時間、菜單、低消金額、注意事項都在文章中可以參閱。

一到店家就看到紅色顯眼的屋頂，門口上寫著蕭家大院兔子寵物餐廳和資訊。

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

店家很貼心為了要提供兒童健康用餐環境列出以下幾條注意事項：

<全面禁菸/禁吃檳榔>

<勿在本店舉辦活動喧嘩>

<本店不賣酒*自備加收清潔費300元*>

<禁止貓狗入園避免交互感染病毒>

分享 facebook

分享 facebook

蕭家大院內腹地看過去還不小哦！在草皮上就可以看到不少兔子，如果在草地上奔跑要注意的就是兔子在草地上挖洞，要小心別跌倒了…友人說這裡環境很好且沒有異味…沒有蒼蠅…沒有蚊子店家很維護這塊地方，讓來的親朋好友們都可以享受到最好的環境，連公兔都結紮了～。

分享 facebook 7

看到草皮上的水泥涵管也要注意！！！別在水泥涵管上跳避免踩到兔子…

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

店家也有準備地瓜葉(一份20元)可以餵食兔子唷。

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

餵了幾隻後沒多久兔子看到就開始聚集…

分享 facebook

越來越多…越來越多…越來越多…淹沒

分享 facebook

看著兔子吃草有莫名的療癒感…再加上在你腳邊磨蹭好舒服～～～

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

蕭家大院兔子寵物餐廳店家菜單 (圖片來自粉絲團)，可以看到有酸菜白肉鍋，還有單點的各式菜色組合搭配。

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

打卡優惠

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

酸菜白肉鍋

分享 facebook

分享 facebook

友人點的餐點量大且足夠！可以吃飽飽

分享 facebook

分享 facebook

屏東其實有很多不錯的餐廳，在等待一一挖掘出來分享給大家！！！如果有推薦不錯的地方也可以到左豪我粉絲團私訊跟我說唷。

<<本文圖片感謝好友殷佩佩提供>>

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

屏東親子旅遊

蕭家大院兔子寵物餐廳粉絲團

營業時間 : <周一～周四公休> 五 17:00 – 21:00 | 六 11:00-14:00、17:00 – 21:00 | 日 11:00-14:00、17:00 – 21:00

*星期二、三需要請預約*

<低消150元>

訂位電話：0938-196021

地址：屏東縣內埔鄉富田村明東路233號

注意事項：(圖片取自粉絲團)

禁止攜帶寵物 狗、貓 進入園區！避免病毒感染

分享 facebook

分享 facebook

開車路線 :

台一線屏東往內埔方向過豐田7-11超商再往前100公呎 第2個路口有高腳屋看板及(往竹田方向指標)右轉再開車約2公里見紅綠燈左轉約30公尺第一條小路再左轉 2 由88快速道路下朝洲左轉往內埔.屏東方向 過美和科技大學右手邊見內埔當鋪看板處左轉1公里即可看見蕭家大院指標在小路右轉 地址內埔鄉富田村明東路233號

官方版營業時間

分享 facebook

文章來源：跟著左豪吃不胖 FB：跟著左豪吃不胖&親子樂活趣

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」