滿滿兔子等你餵！屏東「兔子樂園」被絨毛毛兔兔圍繞萌炸天！
文、圖／跟著左豪吃不胖
說到屏東親子玩樂上次才去完「瑞比太太Mrs. Rabbit」，真是一個好地方，最近看到朋友來到更厲害小朋友更喜歡的「蕭家大院兔子寵物餐廳」這裡的兔子簡直就是走路都會不小心踢到的地方，如果身邊有超愛兔子的朋友、或小朋友肯定會發瘋，就像是來到兔子島一樣！但要注意的是來此不可攜帶寵物(貓/狗)這是要避免如有病毒交互傳染保護措施。
蕭家大院兔子寵物餐廳
店家資訊地址、營業時間、菜單、低消金額、注意事項都在文章中可以參閱。
一到店家就看到紅色顯眼的屋頂，門口上寫著蕭家大院兔子寵物餐廳和資訊。
店家很貼心為了要提供兒童健康用餐環境列出以下幾條注意事項：
<全面禁菸/禁吃檳榔>
<勿在本店舉辦活動喧嘩>
<本店不賣酒*自備加收清潔費300元*>
<禁止貓狗入園避免交互感染病毒>
蕭家大院內腹地看過去還不小哦！在草皮上就可以看到不少兔子，如果在草地上奔跑要注意的就是兔子在草地上挖洞，要小心別跌倒了…友人說這裡環境很好且沒有異味…沒有蒼蠅…沒有蚊子店家很維護這塊地方，讓來的親朋好友們都可以享受到最好的環境，連公兔都結紮了～。
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看到草皮上的水泥涵管也要注意！！！別在水泥涵管上跳避免踩到兔子…
店家也有準備地瓜葉(一份20元)可以餵食兔子唷。
餵了幾隻後沒多久兔子看到就開始聚集…
越來越多…越來越多…越來越多…淹沒
看著兔子吃草有莫名的療癒感…再加上在你腳邊磨蹭好舒服～～～
蕭家大院兔子寵物餐廳店家菜單 (圖片來自粉絲團)，可以看到有酸菜白肉鍋，還有單點的各式菜色組合搭配。
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酸菜白肉鍋
友人點的餐點量大且足夠！可以吃飽飽
屏東其實有很多不錯的餐廳，在等待一一挖掘出來分享給大家！！！如果有推薦不錯的地方也可以到左豪我粉絲團私訊跟我說唷。
<<本文圖片感謝好友殷佩佩提供>>
屏東親子旅遊
營業時間 : <周一～周四公休> 五 17:00 – 21:00 | 六 11:00-14:00、17:00 – 21:00 | 日 11:00-14:00、17:00 – 21:00
*星期二、三需要請預約*
<低消150元>
訂位電話：0938-196021
注意事項：(圖片取自粉絲團)
禁止攜帶寵物 狗、貓 進入園區！避免病毒感染
開車路線 :
台一線屏東往內埔方向過豐田7-11超商再往前100公呎 第2個路口有高腳屋看板及(往竹田方向指標)右轉再開車約2公里見紅綠燈左轉約30公尺第一條小路再左轉 2 由88快速道路下朝洲左轉往內埔.屏東方向 過美和科技大學右手邊見內埔當鋪看板處左轉1公里即可看見蕭家大院指標在小路右轉 地址內埔鄉富田村明東路233號
官方版營業時間
文章來源：跟著左豪吃不胖 FB：跟著左豪吃不胖&親子樂活趣
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