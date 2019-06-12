親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
旅遊即時報
都會風情
台灣好好玩
悠遊北台灣
探訪中台灣
暢遊南台灣
前進宜花東
悠遊離島

MLB／又打日本前輩 大谷首打席陽春彈砲轟前田

港反送中抗議潮！開議前急剎車 逃犯條例二讀宣布延期

滿滿兔子等你餵！屏東「兔子樂園」被絨毛毛兔兔圍繞萌炸天！

2019-06-12 09:00udn走跳旅遊

文、圖／跟著左豪吃不胖

說到屏東親子玩樂上次才去完「瑞比太太Mrs. Rabbit」，真是一個好地方，最近看到朋友來到更厲害小朋友更喜歡的「蕭家大院兔子寵物餐廳」這裡的兔子簡直就是走路都會不小心踢到的地方，如果身邊有超愛兔子的朋友、或小朋友肯定會發瘋，就像是來到兔子島一樣！但要注意的是來此不可攜帶寵物(貓/狗)這是要避免如有病毒交互傳染保護措施。

分享

蕭家大院兔子寵物餐廳

店家資訊地址、營業時間、菜單、低消金額、注意事項都在文章中可以參閱。

一到店家就看到紅色顯眼的屋頂，門口上寫著蕭家大院兔子寵物餐廳和資訊。

分享

分享

分享

店家很貼心為了要提供兒童健康用餐環境列出以下幾條注意事項：

<全面禁菸/禁吃檳榔>

<勿在本店舉辦活動喧嘩>

<本店不賣酒*自備加收清潔費300元*>

<禁止貓狗入園避免交互感染病毒>

分享

分享

蕭家大院內腹地看過去還不小哦！在草皮上就可以看到不少兔子，如果在草地上奔跑要注意的就是兔子在草地上挖洞，要小心別跌倒了…友人說這裡環境很好且沒有異味…沒有蒼蠅…沒有蚊子店家很維護這塊地方，讓來的親朋好友們都可以享受到最好的環境，連公兔都結紮了～。

分享
7

看到草皮上的水泥涵管也要注意！！！別在水泥涵管上跳避免踩到兔子…

分享

分享

分享

分享

分享

店家也有準備地瓜葉(一份20元)可以餵食兔子唷。

分享

分享

分享

餵了幾隻後沒多久兔子看到就開始聚集…

分享

越來越多…越來越多…越來越多…淹沒

分享

看著兔子吃草有莫名的療癒感…再加上在你腳邊磨蹭好舒服～～～

分享

分享

分享

分享

分享

蕭家大院兔子寵物餐廳店家菜單 (圖片來自粉絲團)，可以看到有酸菜白肉鍋，還有單點的各式菜色組合搭配。

分享

分享

分享

分享

分享

分享

分享

分享

分享

分享

分享

分享

打卡優惠

分享

分享

分享

酸菜白肉鍋

分享

分享

友人點的餐點量大且足夠！可以吃飽飽

分享

分享

屏東其實有很多不錯的餐廳，在等待一一挖掘出來分享給大家！！！如果有推薦不錯的地方也可以到左豪我粉絲團私訊跟我說唷。

<<本文圖片感謝好友殷佩佩提供>>

分享

分享

分享

屏東親子旅遊

蕭家大院兔子寵物餐廳粉絲團

營業時間 : <周一～周四公休> 五 17:00 – 21:00 | 六 11:00-14:00、17:00 – 21:00 | 日 11:00-14:00、17:00 – 21:00

*星期二、三需要請預約*

<低消150元>

訂位電話：0938-196021

地址：屏東縣內埔鄉富田村明東路233號

注意事項：(圖片取自粉絲團)

禁止攜帶寵物 狗、貓 進入園區！避免病毒感染

分享

分享

開車路線 :

台一線屏東往內埔方向過豐田7-11超商再往前100公呎 第2個路口有高腳屋看板及(往竹田方向指標)右轉再開車約2公里見紅綠燈左轉約30公尺第一條小路再左轉 2 由88快速道路下朝洲左轉往內埔.屏東方向 過美和科技大學右手邊見內埔當鋪看板處左轉1公里即可看見蕭家大院指標在小路右轉 地址內埔鄉富田村明東路233號

官方版營業時間

分享

文章來源：跟著左豪吃不胖 FB：跟著左豪吃不胖&親子樂活趣

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

超商親子旅遊親子餐廳

udn走跳旅遊

走走停停、拍拍寫寫，旅遊達人們把一路上的美景盡收眼底，最美好的人事物都將收錄在udn走跳旅遊世界裡！

相關新聞

各種睡倒萌翻啦！夢時代免費限定2特展 「休眠動物園X運動FUN很大」洗版IG太好拍

2019-06-11 09:58

台南「貨櫃屋公園」今起試營運！卡丁車、滑草、攀岩設施全免費　小朋友準備玩瘋吧

2019-06-06 14:15

串連90公里雙自行車道 台南水岸成親水騎車好地點

2019-06-04 07:54

夏天就是要往南台灣衝！屏東東港有吃有玩也有魅力海灣

2019-05-28 21:00

台南「新營」鐵道懷舊之旅！騎上單車迎在地人情味

2019-05-26 21:00

高雄景點／百年鳳凰木「紅花綻遺址」孤寂美感超好拍

2019-05-24 18:10

來自太平洋的呼喚！走一趟南台灣最美公路

2019-05-21 12:30

呼叫維尼粉！台南超萌「小熊維尼彩繪村」 可愛版升級讓人拍不停！

2019-05-20 17:44

無印極簡風！台南「日式民宿」早餐就能吃到牛肉湯、虱目魚粥！

2019-05-17 16:44

單人壯遊不寂寞！一個人漫步嘉義阿里山林鐵的仙境鐵道慢旅

2019-05-14 08:02

貫穿綠色田野的鐵道！阿里山鐵路「鹿麻產車站」

2019-05-05 10:00

肉眼看不見的藍幕時刻 阿里山祕境林間螢火蟲飛舞

2019-04-30 12:20

台南怎麼玩都不膩！在安平老街區轉角遇見美好詩篇

2019-04-30 08:02

萌爆粉絲！ 夢時代「嚕嚕米主題展」鬆餅、咖啡等周邊商品不可錯過

2019-04-29 08:03

台灣也有水母湖！林園「海洋濕地公園」5月前都有療癒水母飄呀飄！

2019-04-26 21:00

墾丁珊瑚產卵大爆發 海底星空燦爛讓人快窒息

2019-04-26 20:02

賞螢季負離子「森」呼吸 嘉義精選6條舒活古道

2019-04-26 11:20

鐵道迷看這！台南一日遊 來趟新營懷舊鐵道之旅

2019-04-25 21:02

阿里山林鐵登山起點　最早營運的「竹崎車站」

2019-04-23 08:54

紫藤花瀑布、迪士尼櫻花季 高雄草衙道變身海底樂園創熱門話題

2019-04-22 15:33

每周三五七營業！台南永康區「中華夜市」新開幕　200個攤位吃喝玩樂通通有

2019-04-22 13:09

螢光點綴的清幽仙境！嘉義「梅山梨園寮車站」在地人的賞螢火蟲景點

2019-04-21 10:00

本島也有藍眼淚！高雄「彌陀藍眼淚」在魚塭中散發神秘藍光

2019-04-06 13:00

屏東「藤枝國家森林遊樂區」試營運半價優惠　入園須知看這裡

2019-04-04 19:22

當海洋系網美！高雄「海洋藝術節」搶拍巨大章魚哥、在珍珠蚌當公主

2019-04-04 16:34

台南「夢之湖」遺世獨立　林青霞拍過電影的秘境

2019-03-31 09:00

月球表面的荒漠美景！台南「草山月世界」親友一日遊景點推薦

2019-03-30 22:00

2019嘉義「瑞里紫藤花季」賞花、賞螢景點推薦

2019-03-30 10:00

台南春天必去花季景點　3、4月約會出遊的浪漫花海！

2019-03-29 16:00

七彩布朗尼、八寶肉包、秒殺羅宋　連假衝台南跟著IG買伴手禮！

2019-03-29 12:31

萌熊軍團在義大！「1001隻熊熊」網友創意打卡攻佔IG版面

2019-03-28 15:02

「職人町」歐風小巴黎超仙照IG洗版 網友讚嘆屏東好美

2019-03-28 14:37

實境射擊只要1元！ 高雄14公尺大腕龍 召喚屬龍、姓名有龍的小恐龍迷們

2019-03-28 13:22

在病房吃下午茶?! 嘉義日治老診所「清木屋」搖身一變復古老宅咖啡！

2019-03-25 13:51

六合夜市、西子灣.. 高雄還有這「5個自然景點」不能錯過！

2019-03-25 08:01

台南行程推薦！必去景點、好吃好玩報你知　百年古都的特殊韻味

2019-03-22 22:00

家長熱烈期待！台南「深藍貨櫃屋」4月營運親子樂園　遛小孩新天堂　

2019-03-22 15:30

台南「台鹼日式宿舍群」 40年代高級住宅變貓咪樂園

2019-03-20 20:58

大口森呼吸～超棒「踏青秘境」 入手台南人必去的世外桃源

2019-03-17 16:23
看更多

熱門文章

台南「貨櫃屋公園」今起試營運！卡丁車、滑草、攀岩設施全免費　小朋友準備玩瘋吧

2019-06-06 14:15

全新打卡點！高雄出現「網美書牆」　不用飛韓國就能讓美照塞爆記憶體

2019-06-05 15:18

端午衝台中玩雪！台灣首家恆溫雪場「雪樂地」6/7開幕票199、飲料買1送1

2019-06-03 13:10

超美！「黃金花海隧道」賞期至六月底 宜蘭賞花秘境免費讓你拍好拍滿

2019-06-10 13:07

端午連假首日開幕！宜蘭人氣景點「斑比山丘」地址曝光

2019-06-06 20:15

公車族注意！ 雙北7月1日起實施上下車刷卡

2019-06-06 12:21

搭火車要注意！台鐵19日起時刻表異動

2019-06-09 10:30

不要說沒提醒你！西濱快彰化段將增設3支測速桿

2019-06-06 11:20

影／巨無霸眼鏡蛇現蹤大坑 登山客：此生見過最大尾

2019-06-02 19:00

全台最大！2公頃「迷宮公園」在雲林 一口氣暢玩73個景點&美麗彩虹橋

2019-05-31 11:58

賞360度蘭陽平原夜景！宜蘭「高空酒吧」只要200元調酒　擁有夢幻夜色

2019-06-08 18:30

暴雨炸高雄岡山 台19甲線橋下水淹半個輪胎深

2019-06-11 12:10

台灣好熱連三天破36度 氣象局：下周二起天氣驟變

2019-06-08 10:30

大野狼國際書展24小時不打烊瘋狂開展 AR投影立體書必入手

2019-06-08 11:10

小小兵熱氣球！限時9天「石門熱氣球嘉年華」還有4項免費周邊體驗

2019-06-02 12:32

山線海線都好玩 跟著網美到新竹打卡去

2019-06-07 07:25

長榮航罷工危機！空服員工會取得合法權利

2019-06-08 10:50

夏天到了！ 台南市水多多樂園 周三比基尼日有優惠

2019-06-04 10:40

【全台活動月曆】告訴你六月有什麼好玩！一起去看滑龍舟參加沙雕藝術季

2019-06-04 10:01

端午連假去哪玩？台中兩天一夜輕旅行保證讓你滿載而歸！

2019-06-04 18:27

天空破洞雨狂洩嘉義 空拍達人直擊「雨瀑」奇景

2019-06-11 11:20

台版迪士尼！新頂級旅宿拚特色「瑞穗春天、希爾頓、金普頓」

2019-06-08 21:30

連假輕旅行！苗栗「南瓜隧道」結實纍纍的南瓜模樣超古錐！

2019-05-31 12:44

影／拍到了！龜山島活火山證據 海底溫泉陰陽海大噴發

2019-05-29 09:46

桃機三航廈主體三度流標 2023完工恐再跳票

2019-06-04 16:00

端午連假去台灣觀光小鎮走一趟！台灣觀光小鎮漫遊10玩法

2019-06-05 11:58

影／攀聖母峰成功的「三條魚」返國 盼繼續探訪高山

2019-06-04 16:00

1200盞璀璨燈籠海！鹿港小鎮越夜越美　端午節從早玩到晚

2019-05-26 19:00

火車網路訂票要原住民身分證字號？族人：搞什麼鬼

2019-06-06 11:30

端午連假相揪出遊！「五大樂園」祭優惠

2019-06-05 17:48

占用孕婦兒童車位 6月29日起最高罰1200

2019-06-04 10:30

串連90公里雙自行車道 台南水岸成親水騎車好地點

2019-06-04 07:54

網瘋台灣旅遊賓果連連樂　地理老師驚呼：花蓮千萬母湯這樣玩呀！

2019-05-31 16:09

愛吃愛玩！台灣人「新」的６個旅遊習慣

2019-06-10 09:00

影／搶拍火紅鳳凰木 越南新住民飄逸「奧黛」添嬌點

2019-06-10 09:30

2019繡球花季登場！漫步「薰衣草森林」夢幻花海隧道、花牆

2019-05-21 09:01

台灣茶鄉小鎮！走訪茶文化「新北坪林」台北人的避暑行程

2019-06-07 16:30

oBike正式走入歷史！全台棄置單車都成廢鐵

2019-05-30 16:02

來去宜蘭住一晚！這些民宿環境超清幽 只是靜靜地發呆一整天也可以

2019-06-01 13:00

深澳水舞超美 但背景音樂是「臭豆腐」

2019-06-09 13:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top